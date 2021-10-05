Абрамович впервые с 2018 года прибыл в Лондон

Владелец "Челси" Роман Абрамович посетит свой клуб впервые за три года.

Абрамовича не видели в Лондоне с 2018 года, когда у него возникли проблемы с британскими властями, и он не смог продлить свою визу.



Роман довольно быстро решил визовую проблему, получив израильский паспорт, но приезжать в Англию все равно не спешил.



И вот сейчас Абрамович решился посетить Англию, чтобы навестить родственников. По крайней мере, такова официальная причина визита 54-летнего бизнесмена, который уже прибыл в Лондонн.



В то же время Daily Mail ожидает, что Абрамович посетит либо тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, либо "Стэмфорд Бридж", хотя команда Томаса Тухеля проведет свой ближайший домашний матч только 20 октября против "Мальме" в Лиге Чемпионов.