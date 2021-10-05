Абрамович впервые с 2018 года прибыл в Лондон

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович посетит свой клуб впервые за три года.

Абрамовича не видели в Лондоне с 2018 года, когда у него возникли проблемы с британскими властями, и он не смог продлить свою визу.

Роман довольно быстро решил визовую проблему, получив израильский паспорт, но приезжать в Англию все равно не спешил.

И вот сейчас Абрамович решился посетить Англию, чтобы навестить родственников. По крайней мере, такова официальная причина визита 54-летнего бизнесмена, который уже прибыл в Лондонн.

В то же время Daily Mail ожидает, что Абрамович посетит либо тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, либо "Стэмфорд Бридж", хотя команда Томаса Тухеля проведет свой ближайший домашний матч только 20 октября против "Мальме" в Лиге Чемпионов.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 05.10.2021 22:50 # mansoor
    Михайло тебе бомбовая новость.
    Деле Алли который из Тотенхема, и который сувал член в рот проститутки, теперь суёт член в рот дочери Пепа Гвардиолы)))
    У Тру манса остановится сердце)))

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  2. vyrentz 05.10.2021 22:49 # vyrentz
    Сколько русских рабов нужно было заморить ради такой жизни?

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  3. mansoor 05.10.2021 22:46 # mansoor
    Челси он купил в 35 лет. Блят откуда у него такие деньги. Ворованные кто знает?

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  4. b84 05.10.2021 22:40 # b84
    ебырь хохлов прилетел

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  5. naby-keita 05.10.2021 22:37 # naby-keita
    Наконец-то у Маринки будет секс

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  6. brown-ale 05.10.2021 22:36 # brown-ale
    Насколько я помню, ему бизнесом заниматься нельзя. Так что тут только неофициальная встреча с Мариной в подсобке.

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  7. gameboy 05.10.2021 22:26 # gameboy
    54.. Ещё вся жизнь впереди
    Скоро членсов продаст и купит Арсенал))))

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