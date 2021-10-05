Абрамович впервые с 2018 года прибыл в Лондон
Владелец "Челси" Роман Абрамович посетит свой клуб впервые за три года.
Абрамовича не видели в Лондоне с 2018 года, когда у него возникли проблемы с британскими властями, и он не смог продлить свою визу.
Роман довольно быстро решил визовую проблему, получив израильский паспорт, но приезжать в Англию все равно не спешил.
И вот сейчас Абрамович решился посетить Англию, чтобы навестить родственников. По крайней мере, такова официальная причина визита 54-летнего бизнесмена, который уже прибыл в Лондонн.
В то же время Daily Mail ожидает, что Абрамович посетит либо тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, либо "Стэмфорд Бридж", хотя команда Томаса Тухеля проведет свой ближайший домашний матч только 20 октября против "Мальме" в Лиге Чемпионов.
05.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
Михайло тебе бомбовая новость.
Деле Алли который из Тотенхема, и который сувал член в рот проститутки, теперь суёт член в рот дочери Пепа Гвардиолы)))
У Тру манса остановится сердце)))
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Сколько русских рабов нужно было заморить ради такой жизни?
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Челси он купил в 35 лет. Блят откуда у него такие деньги. Ворованные кто знает?
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ебырь хохлов прилетел
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Наконец-то у Маринки будет секс
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Насколько я помню, ему бизнесом заниматься нельзя. Так что тут только неофициальная встреча с Мариной в подсобке.
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54.. Ещё вся жизнь впереди
Скоро членсов продаст и купит Арсенал))))
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