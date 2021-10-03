Клопп: "Слава богу, у футбольного матча есть две половины"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда провела два совершенно разных тайма в матче против "Манчестер Сити" (2:2).

В первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Сити" владел подавляющим игровым преимуществом, поэтому Клопп испытал облегчение от свистка на перерыв.



Во втором тайме "Ливерпуль" предстал другой командой и дважды выходил вперед. Такое преображение очень порадовало Клоппа.



"Слава богу, у футбольного матча есть две половины. Мы очень довольны второй половиной и не слишком довольны первой по очевидным причинам. В первом тайме многое у нас было неправильно, а "Сити" многое делал правильно, поэтому мы толком не участвовали в игре. Мы не были сильно хуже, но так и не заиграли в свой футбол. За свою карьеру я еще никогда не был так рад свистку на перерыв. Мы совершенно не планировали играть таким образом, и нам нужен был перерыв. Мы использовали перерыв и провели очень хороший второй тайм".



"Манчестер Сити" с мячом является грозным соперником. Но против них можно обороняться. Они имели явные моменты, но не забивали. Это неприятно, когда твоя игра не приводит к забитому голу. Мы в свою очередь выполняли длинные забросы мяча, которые не имели смысла".



"Во втором тайме все это сразу же изменилось. Мы включились в игру и забили удивительные голы через розыгрыш мяча. Мой посыл состоял в том, чтобы больше играть в пас. В первом тайме этого совершенно не было. Да, мы хотели выиграть матч таким образом, но очко — это совершенно нормально", — сообщил Клопп Sky Sports.