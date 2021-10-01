Крутое пике Нуну Эшпириту Санту

Всего лишь в августе Нуну Эшпириту Санту из "Тоттенхэма" был признан лучшим тренером месяца в Премьер-Лиге, а в сентябре его команда проиграла три матча кряду, пропустив в каждом по три мяча. Что происходит со "шпорами", и насколько правильным выбором Даниэля Леви стал бывший менеджер "Вулверхэмптона" в качестве человека, который перестроит команду?

"Арсенал" стал заслуженным победителем в дерби Северного Лондона в прошлый уикенд, поиздевавшись над "Тоттенхэмом" в первом тайме. Команда Эшпириту Санту была очень пассивной и просто не знала, что делать с поймавшими кураж "канонирами". Это был совсем не тот "Тоттенхэм", который мы помним по временам Маурисио Почеттино, но и не те "шпоры", которые могли отдать инициативу, но быть опасными, при Моуриньо. "Тоттенхэм" Нуну застрял в полупозиции — плохо сыграл и в обороне, и в атаке, вдобавок полностью проиграл войну за центр поля.



Эшпириту Санту был назван Тренером Месяца в августе, после того как "Тоттенхэм" взобрался на вершину таблицы, выиграв три стартовые игры. Но сентябрь прошел для "шпор" плачевно, и если бы чемпионат стартовал сразу после закрытия трансферного окна, "Тоттенхэм" был бы сейчас на дне.



Команда Нуну пропустила три мяча в трех кряду лондонских дерби, но хуже всего, то насколько беспомощно и пассивно "шпоры" выглядели на фоне такого же кризисного принципиального соперника, сумевшего настроиться на дерби и догнать "Тоттенхэм" в турнирной таблице. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сейчас — зеркальные отражения друг друга, так как "канониры" начали сезон с трех поражений, но сейчас выглядят перспективнее своих соседей.



"Тоттенхэм" был в воскресенье так плох, что болельщики не могут не испытывать тревогу. Само по себе положение команды в таблице не выглядит таким уж отчаянным, но впечатления, полученные от игры команды Нуну, действительно могут вызывать тревогу, вместе с безрадостными статистическими выкладками, говорящими о том, что сейчас "шпоры" — одна из самых пассивных команд лиги.



Проблема в том, что в целом чего-то подобного стоило ожидать, когда Даниэль Леви выбрал в качестве нового менеджера "Тоттенхэма" Нуну. Были опасения по поводу стиля игры его команд, и потому странно было слушать слова Леви о необходимости выбрать человека, чьи ценности будут отображать ценности клуба. Леви сказал о необходимости вернуться к игре в атакующем и свободном стиле, но назначил менеджера, который был главным символом контратакующего футбола в Премьер-Лиге в последние сезоны.



Конечно, атакующий футбол и близко не был стилем Нуну. Он дважды финишировал седьмым с "Вулверхэмтоном", заслужив свою похвалу, но это было достигнуто за счет отказа от владения мячом и территории в пользу контратакующей игры. Нуну отличается от Жозе Моуриньо тем, что гораздо реже критикует своих игроков публично, но между их философиями гораздо меньше различий, чем между их коллекциями трофеев.



В конце концов, Нуну — это человек, которому позволили покинуть "Молинью", где играет команда с гораздо меньшими ожиданиями, чем "Тоттенхэм". Даже "Вулверхэмтон" захотел быть более амбициозным на поле, пусть даже на некоторое время — в ущерб результату, так как руководство "волков" понимало — у футбола Нуну есть четкий потолок в виде итогового места в турнирной таблице.



Нуну пытался адаптироваться, но вылилось это лишь в то, что три поражения его команды случились, когда "шпоры" играли в трех разных стилях. В матче с "Челси" Нуну решил высоко прессинговать соперника, и мы увидели полчаса интересного футбола в исполнении "Тоттенхэма", но свои шансы "шпоры" не реализовали, а затем наступила жестокая расплата за слишком открытую игру, когда Тухель немного изменил свою схему. Перед тем Нуну сыграл слишком трусливо с "Кристал Пэлас", а с "Арсеналом" он выбрал некий промежуточный вариант, который также не сработал.



"Настоящая проблема в том, что они вышли в финал Лиги Чемпионов несколько лет назад, играя в действительно захватывающем стиле, в действительно атакующий футбол, с группой игроков, которые всегда были на передовой. Этим игрокам нравилось, как они играют", — отмечает эксперт Sky Sports Гари Невилл.

"Некоторые из этих игроков все еще в "Тоттенхэме", но в последние пару лет за ними стало мучительно больно смотреть по сравнению с той командой, что была у Почеттино".







Календарь "Тоттенхэма" мог бы быть и более простым, но статистика команды просто ужасает. В этом сезоне "шпоры" наносят в среднем 9.3 удара в сторону ворот за игру и создают 5.3 момента в открытой игре. По обоим показателям "Тоттенхэм" — худший в лиге. Кроме того^ "Тоттенхэм" в этом сезоне бегает меньше, чем кто-либо в Премьер-Лиге. Немыслимая вещь для команды Почеттино, но совершенно обыденная для команды Нуну.



"Когда вы начинаете сравнивать эту команду с той, что была при Почеттино, все изменилось к худшему. Одна из самых сложных команд стала до безобразий простой — нет ни энтузиазма, ни аппетита, ни интенсивности. Можно говорить о смене стиля, но "Тоттенхэм" не может быть командой, которая работает меньше, чем кто-либо в Премьер-Лиге. Не с игроками, которые у них есть", — добавляе Гари Невилл.



И все же, несмотря на все разговоры о том, что Харри Кейн играет без настроения, а язык тела многих игроков говорит, что они также не в лучшей форме и не в идеальном расположении духа, вся эта статистика не должна удивлять, если мы говорим о команде Нуну. Его "Вулверхэмптон" занимал последние места по количеству ударов, созданных моментов и общему пробегу во всех его сезонах в Премьер-Лиге. Все это — работа тренера, которого выбрал Леви.



Было заметно, как Нуну надувает щеки и покачивает головой во время игры, но беспокоили его в первую очередь бреши в обороне и отсутствие организации игры у своих ворот, а вовсе не пассивность в атаке.



"Шпоры" забили только два гола в первом тайме, но "Вулверхэмптон" Нуну находился в пятерке худших по голам до перерыва во всех трех сезонах в Премьер-Лиге при португальце. В некотором смысле это следствие того, что команда не прессингует. Команда Нуну ждет свободные зоны, а появляются они в игре чуть позже — в основном во втором тайме.



Разве кто-то в "Тоттенхэме" этого не знал? Паулу Фонсека в недавнем интервью заявил, что его шансы заполучить работу в Северном Лондоне исчезли из-за несогласия спортивного директора Фабио Паратичи с его философией игры в атаке. Несмотря на все разговоры о философии "Тоттенхэма", возможно, именно то, как Нуну организовывал свои команды, повлияло на выбор Леви и Паратичи. Но сейчас его "Тоттенхэм" не выглядит организованным и сложным — его матчи лишь сложно смотреть.



Глядя на то как играет сейчас "Тоттенхэм", сложно представить, что менеджер этой команды был признан лучшим в Премьер-Лиге в августе. Сейчас кажется, что август и три победы на старте сезона у "Тоттенхэма" — это что-то, что было очень давно. А вот три поражения в матчах с лондонскими командами с девятью пропущенными голами — свежи в памяти болельщиков "шпор", как и то, что среди соперников "Тоттенхэма" был только один действительно грозный соперник.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru