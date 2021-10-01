Клопп считает "Сити" лучшей командой в Европе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой в Европе.

Посреди текущей недели "Сити" был бит ПСЖ в Лиге Чемпионов со счетом 2:0. Посмотрев этот матч, Клопп убедился, что с игрой "горожан" по-прежнему все в порядке.



В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" примет на своем поле "Сити", и Клопп заранее ожидает тяжелейшего испытания.



"Мы в хорошей форме, в хорошем моменте, но это и необходимо, чтобы у тебя появились шансы против них. На мой взгляд, они по-прежнему являются лучшей командой в Европе. Против них будет тяжело".



"В прошлый уикенд они играли против "Челси", и каждый говорил, насколько хорош "Челси". Они хороши, очень хороши, но в тот день "Сити" был явно лучше".



"Чтобы выиграть матч, нам нужно забить голы, и у нас это получалось в последние недели. В этом отношении мы уверены в себе. Однако нам придется обороняться на своем высшем уровне, чтобы не выпасть из игры и чтобы наши голы могли повлиять на судьбу матча".



"Манчестер Сити" обладает выдающейся командой. Когда я узнал об их результате против ПСЖ после нашего матча против "Порту", то сказал, что они захотят ответить".



"Но посмотрев их матч, я понял, что им это не нужно. "Манчестер Сити" провел очень хороший матч и проиграл, потому что не использовал три-четыре своих шанса, а ПСЖ забил".



"Когда думаешь о том, каким образом "Манчестер Сити" доминировал против такой классной команды, как ПСЖ, это многое говорит об их мастерстве", — цитирует Клоппа Sky Sports.