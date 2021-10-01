Клопп считает "Сити" лучшей командой в Европе

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой в Европе.

Посреди текущей недели "Сити" был бит ПСЖ в Лиге Чемпионов со счетом 2:0. Посмотрев этот матч, Клопп убедился, что с игрой "горожан" по-прежнему все в порядке.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" примет на своем поле "Сити", и Клопп заранее ожидает тяжелейшего испытания.

"Мы в хорошей форме, в хорошем моменте, но это и необходимо, чтобы у тебя появились шансы против них. На мой взгляд, они по-прежнему являются лучшей командой в Европе. Против них будет тяжело".

"В прошлый уикенд они играли против "Челси", и каждый говорил, насколько хорош "Челси". Они хороши, очень хороши, но в тот день "Сити" был явно лучше".

"Чтобы выиграть матч, нам нужно забить голы, и у нас это получалось в последние недели. В этом отношении мы уверены в себе. Однако нам придется обороняться на своем высшем уровне, чтобы не выпасть из игры и чтобы наши голы могли повлиять на судьбу матча".

"Манчестер Сити" обладает выдающейся командой. Когда я узнал об их результате против ПСЖ после нашего матча против "Порту", то сказал, что они захотят ответить".

"Но посмотрев их матч, я понял, что им это не нужно. "Манчестер Сити" провел очень хороший матч и проиграл, потому что не использовал три-четыре своих шанса, а ПСЖ забил".

"Когда думаешь о том, каким образом "Манчестер Сити" доминировал против такой классной команды, как ПСЖ, это многое говорит об их мастерстве", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2021 18:00

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  1. liverbro 01.10.2021 19:29 # liverbro
    КАЛИЧИ!

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  2. mancityman 01.10.2021 19:12 # mancityman
    Потому что КОРОЛИ!!!

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  3. gucman 01.10.2021 18:56 # gucman
    матч еще не начался, а клоп уже обоcpaлcя

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  4. tursa 01.10.2021 18:41 # tursa
    КАЛАЛИ!!!

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  5. true-manc 01.10.2021 18:32 # true-manc
    Это правда

    P.S. скузнявые недоумки вечно гавкают на Сити и вылизывают юргену все отверстия, а их кумир в это же время признает величие КОРОЛЕЙ и с удовольствием подставляет свою дряхлую попку под болт Пепа, ору)))))) выходит, скузня, как обычно, потребляет ситизенскую сперму, даже когда на бездарного клопку гегемонит друг дружке))))) ну что за нелепые портовые ху*сосы)))))

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  6. scholes18 01.10.2021 18:29 # scholes18
    это неправда.

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