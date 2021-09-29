Гвардиола: "Невозможно контролировать Месси все 90 минут"

Лионель Месси Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не могла контролировать нападающего ПСЖ Лионеля Месси весь матч.

Накануне "Сити" потерпел поражение 2:0 в Париже, причем второй гол пропустил, когда владел игровым преимуществом и, как казалось, близок к тому, чтобы сравнять счет.

Надежды "горожан" отыграться похоронил Месси, впервые отличившийся за ПСЖ, однако Гвардиола с самого начала осознавал угрозу, исходящую от его бывшего подопечного по "Барселоне".

"В целом мы справлялись с ПСЖ, но мы знали, что невозможно контролировать Лео все 90 минут".

"Он не слишком часто касался мяча — конечно, он едва вернулся после травмы, и ему нужно войти в ритм, — но мы довольно хорошо знали, что его не остановить, когда он может разбежаться и приблизиться к воротам".

"Мы лишь могли попытаться минимизировать такие ситуации и создавать моменты сами, и я доволен тем, как мы сыграли".

"Люди не могут отрицать, что у нас получалась игра. Мы вышли сюда и сыграли в свою игру, однако всегда есть риск, когда ты теряешь мяч. Один пас — особенно от такого исключительного игрока, как Верратти, — и Неймар с Месси могут убежать в прорыв".

"Мы провели очень хороший матч, но должны были забить голы, а мы этого не сделали. Поэтому мы потерпели поражение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Месси, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. electric 29.09.2021 08:10 # electric
    Стерлинг стерлинг вот зэ скор?

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  2. vyrentz 29.09.2021 08:07 # vyrentz
    Бернардо Вернер подьебал))))

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  3. true-manc 29.09.2021 07:56 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. bmw-e34 29.09.2021 07:13 # bmw-e34
    "Мы провели очень хороший матч, но должны были забить голы, а мы этого не сделали. Поэтому мы потерпели поражение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88628/

    Тут вся правда. Своё нужно было забивать.
    Второй гол конечно красивый у ПСЖ был, но это единственное, чем запомнился Месси, и не потому Сити его закрыли, а потому как сам пешеходом был.

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