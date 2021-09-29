Гвардиола: "Невозможно контролировать Месси все 90 минут"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не могла контролировать нападающего ПСЖ Лионеля Месси весь матч.

Накануне "Сити" потерпел поражение 2:0 в Париже, причем второй гол пропустил, когда владел игровым преимуществом и, как казалось, близок к тому, чтобы сравнять счет.



Надежды "горожан" отыграться похоронил Месси, впервые отличившийся за ПСЖ, однако Гвардиола с самого начала осознавал угрозу, исходящую от его бывшего подопечного по "Барселоне".



"В целом мы справлялись с ПСЖ, но мы знали, что невозможно контролировать Лео все 90 минут".



"Он не слишком часто касался мяча — конечно, он едва вернулся после травмы, и ему нужно войти в ритм, — но мы довольно хорошо знали, что его не остановить, когда он может разбежаться и приблизиться к воротам".



"Мы лишь могли попытаться минимизировать такие ситуации и создавать моменты сами, и я доволен тем, как мы сыграли".



"Люди не могут отрицать, что у нас получалась игра. Мы вышли сюда и сыграли в свою игру, однако всегда есть риск, когда ты теряешь мяч. Один пас — особенно от такого исключительного игрока, как Верратти, — и Неймар с Месси могут убежать в прорыв".



"Мы провели очень хороший матч, но должны были забить голы, а мы этого не сделали. Поэтому мы потерпели поражение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.