Гвардиола: "Невозможно контролировать Месси все 90 минут"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не могла контролировать нападающего ПСЖ Лионеля Месси весь матч.
Накануне "Сити" потерпел поражение 2:0 в Париже, причем второй гол пропустил, когда владел игровым преимуществом и, как казалось, близок к тому, чтобы сравнять счет.
Надежды "горожан" отыграться похоронил Месси, впервые отличившийся за ПСЖ, однако Гвардиола с самого начала осознавал угрозу, исходящую от его бывшего подопечного по "Барселоне".
"В целом мы справлялись с ПСЖ, но мы знали, что невозможно контролировать Лео все 90 минут".
"Он не слишком часто касался мяча — конечно, он едва вернулся после травмы, и ему нужно войти в ритм, — но мы довольно хорошо знали, что его не остановить, когда он может разбежаться и приблизиться к воротам".
"Мы лишь могли попытаться минимизировать такие ситуации и создавать моменты сами, и я доволен тем, как мы сыграли".
"Люди не могут отрицать, что у нас получалась игра. Мы вышли сюда и сыграли в свою игру, однако всегда есть риск, когда ты теряешь мяч. Один пас — особенно от такого исключительного игрока, как Верратти, — и Неймар с Месси могут убежать в прорыв".
"Мы провели очень хороший матч, но должны были забить голы, а мы этого не сделали. Поэтому мы потерпели поражение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
29.09.2021 07:00
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Стерлинг стерлинг вот зэ скор?
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Бернардо Вернер подьебал))))
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КОРОЛЬ!!!
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"Мы провели очень хороший матч, но должны были забить голы, а мы этого не сделали. Поэтому мы потерпели поражение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/88628/
Тут вся правда. Своё нужно было забивать.
Второй гол конечно красивый у ПСЖ был, но это единственное, чем запомнился Месси, и не потому Сити его закрыли, а потому как сам пешеходом был.
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