"Манчестер Сити" бит в Париже

Лионель Месси Дебютный гол Лионеля Месси за ПСЖ лишил "Манчестер Сити" шансов уйти от поражения на "Парк де Пренс" — 2:0.

Относительно субботней победы 0:1 над "Челси" в стартовый состав "горожан" вернулись Рахим Стерлинг и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Габриэля Жезуса.

"Сити" достаточно уверенно контролировал мяч в начале этого выездного матча, а затем взял и пропустил. На восьмой минуте Махрез не смог помешать Идриссе Гейе завладеть снарядом внутри штрафной, после чего экс-игрок "Эвертона" нанес пушечный удар под перекладину — 1:0.

Пропустив, гости некоторое время приходили в себя. Их атаки не доводились до логического завершения — удара.

Тем не менее, на 26-й минуте "горожане" имели более чем реальный момент сравнять счет. Стерлинг головой пробил в перекладину, а спешивший на отскок Бернарду Силва с двух метров попал туда же!

В остатке тайма "Сити" создал еще несколько моментов, включая отраженный Джанлуиджи Доннаруммой удар Рубена Диаша головой, но и ПСЖ был не так-то прост — Андер Эррера размял Эдерсона, а Маркиньос едва не замкнул прострел Килиана Мбаппе.

С началом второго тайма давление "горожан" стало гораздо более акцентированным. Хозяева оборонялись в поте лица.

Казалось, гол назревает, но случился он не в те ворота, как можно было бы ожидать. На 74-й минуте Месси разогнал атаку своей команды, сыграл в стенку с Мбаппе и пробил с линии штрафной — 2:0.

"Сити" не перестал атаковать, но в остатке матча ничего изменить уже не смог. Удача в этот вечер была на стороне парижан.

"Сити" потерпел поражение, однако уровень игры, особенно после перерыва, является веским поводом для оптимизма.

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Гейе 8, Месси 74.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гейе (Данилу 90), Верратти (Вейналдум 78), Эррера, Месси, Мбаппе, Неймар.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Силва, Родри, Де Брюйне, Махрез, Грилиш (Фоден 68), Стерлинг (Жезус 78).

Предупреждения: Верратти — Канселу, Де Брюйне.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 00:00

Количество просмотров Просмотров: 560

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Последние комментарии:




  1. gameboy 29.09.2021 00:12 # gameboy
    Королевы

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  2. b84 29.09.2021 00:11 # b84
    Черенок от лопаты ))

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  3. mancityman 29.09.2021 00:11 # mancityman
    КОРОЛЯМ не везло, вернее тащил Донарума.

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  4. lahmatyj 29.09.2021 00:10 # lahmatyj
    Королевы на главной!

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  5. bmw-e34 29.09.2021 00:09 # bmw-e34
    С реала прям ору. Шериф, с.ука, шееериииф.)) Пздц зашквар)
    А так ибо некуй, пусть сосёт эта ла лига.

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  6. slash-lfc 29.09.2021 00:09 # slash-lfc
    Опять глоров Педикси обоссали, да что же ты будешь делать

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  7. electric 29.09.2021 00:09 # electric
    БАРОНЕССЫ на страпоне!!! truesrank (c)

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  8. bbezvizz 29.09.2021 00:08 # bbezvizz
    Где ети все собаки пенсы,почему они не лают?

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  9. bmw-e34 29.09.2021 00:08 # bmw-e34
    Такую лялю Месси забил...
    Абсолютно без шансов

    Понравилась игра.... Но Ман Сити абсолютно не понравился; защита ПСЖ позволяла поиметь мяч за спинами в штрафной, но ничего существенного сделать не смогли.

    Гном в принципе весь матч пешеходом ходил, но за этот гол ему всё простительно. Ещё понравилось, как лег под стенку - не звездился так сказать, не считал зазорным. Красавчик.
    Мбаппе, пздц технарь.

    В целом матч норм. Защита у ПСЖ не такая уж и железобетонная, Сити сами виноваты, что не реализовали свои моменты.

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  10. liverbro 29.09.2021 00:07 # liverbro
    КОРОЛЕВЫ РАКОМ!

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  11. felix-the-cat 29.09.2021 00:06 # felix-the-cat
    Обоссаны лохи вонючие

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  12. liverfun 29.09.2021 00:05 # liverfun
    хз че псж многие списывают, они в лиге чемпионов предстают совсем иной командой нежели в чемпе, другая отдача. плюс поддержка у них мощнейшая дома, впрочем и на выезде тоже.
    ну а сити похоже много сил отдал на выходных, теперь еще и к ливерпулю ехать, 3 больших матча подряд

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  13. bbezvizz 29.09.2021 00:05 # bbezvizz
    Пенсы че с е балом

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  14. drogba11cool 29.09.2021 00:05 # drogba11cool
    Короли!

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  15. great-alexander 29.09.2021 00:03 # great-alexander
    окраинский кулачный промоушен Махач выкупили казахи и теперь они туда переедут))
    у окраинцев как обычно все отбирают и теперь они без ничего

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  16. naby-keita 29.09.2021 00:03 # naby-keita
    Учите процесы, маленькие мои.
    Надеюсь прислушались к моему совету и обзавелись новой квартирой?

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  17. suddenly 29.09.2021 00:01 # suddenly
    Почему Эдерсон играет с капой?

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