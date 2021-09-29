"Манчестер Сити" бит в Париже
Дебютный гол Лионеля Месси за ПСЖ лишил "Манчестер Сити" шансов уйти от поражения на "Парк де Пренс" — 2:0.
Относительно субботней победы 0:1 над "Челси" в стартовый состав "горожан" вернулись Рахим Стерлинг и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Габриэля Жезуса.
"Сити" достаточно уверенно контролировал мяч в начале этого выездного матча, а затем взял и пропустил. На восьмой минуте Махрез не смог помешать Идриссе Гейе завладеть снарядом внутри штрафной, после чего экс-игрок "Эвертона" нанес пушечный удар под перекладину — 1:0.
Пропустив, гости некоторое время приходили в себя. Их атаки не доводились до логического завершения — удара.
Тем не менее, на 26-й минуте "горожане" имели более чем реальный момент сравнять счет. Стерлинг головой пробил в перекладину, а спешивший на отскок Бернарду Силва с двух метров попал туда же!
В остатке тайма "Сити" создал еще несколько моментов, включая отраженный Джанлуиджи Доннаруммой удар Рубена Диаша головой, но и ПСЖ был не так-то прост — Андер Эррера размял Эдерсона, а Маркиньос едва не замкнул прострел Килиана Мбаппе.
С началом второго тайма давление "горожан" стало гораздо более акцентированным. Хозяева оборонялись в поте лица.
Казалось, гол назревает, но случился он не в те ворота, как можно было бы ожидать. На 74-й минуте Месси разогнал атаку своей команды, сыграл в стенку с Мбаппе и пробил с линии штрафной — 2:0.
"Сити" не перестал атаковать, но в остатке матча ничего изменить уже не смог. Удача в этот вечер была на стороне парижан.
"Сити" потерпел поражение, однако уровень игры, особенно после перерыва, является веским поводом для оптимизма.
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:0 (1:0)
Голы: Гейе 8, Месси 74.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гейе (Данилу 90), Верратти (Вейналдум 78), Эррера, Месси, Мбаппе, Неймар.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Силва, Родри, Де Брюйне, Махрез, Грилиш (Фоден 68), Стерлинг (Жезус 78).
Предупреждения: Верратти — Канселу, Де Брюйне.
29.09.2021 00:00
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Последние комментарии:
Королевы
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Черенок от лопаты ))
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КОРОЛЯМ не везло, вернее тащил Донарума.
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Королевы на главной!
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С реала прям ору. Шериф, с.ука, шееериииф.)) Пздц зашквар)
А так ибо некуй, пусть сосёт эта ла лига.
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Опять глоров Педикси обоссали, да что же ты будешь делать
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БАРОНЕССЫ на страпоне!!! truesrank (c)
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Где ети все собаки пенсы,почему они не лают?
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Такую лялю Месси забил...
Абсолютно без шансов
Понравилась игра.... Но Ман Сити абсолютно не понравился; защита ПСЖ позволяла поиметь мяч за спинами в штрафной, но ничего существенного сделать не смогли.
Гном в принципе весь матч пешеходом ходил, но за этот гол ему всё простительно. Ещё понравилось, как лег под стенку - не звездился так сказать, не считал зазорным. Красавчик.
Мбаппе, пздц технарь.
В целом матч норм. Защита у ПСЖ не такая уж и железобетонная, Сити сами виноваты, что не реализовали свои моменты.
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КОРОЛЕВЫ РАКОМ!
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Обоссаны лохи вонючие
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хз че псж многие списывают, они в лиге чемпионов предстают совсем иной командой нежели в чемпе, другая отдача. плюс поддержка у них мощнейшая дома, впрочем и на выезде тоже.
ну а сити похоже много сил отдал на выходных, теперь еще и к ливерпулю ехать, 3 больших матча подряд
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Пенсы че с е балом
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Короли!
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окраинский кулачный промоушен Махач выкупили казахи и теперь они туда переедут))
у окраинцев как обычно все отбирают и теперь они без ничего
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Учите процесы, маленькие мои.
Надеюсь прислушались к моему совету и обзавелись новой квартирой?
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Почему Эдерсон играет с капой?
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