"Манчестер Сити" бит в Париже

Дебютный гол Лионеля Месси за ПСЖ лишил "Манчестер Сити" шансов уйти от поражения на "Парк де Пренс" — 2:0.

Относительно субботней победы 0:1 над "Челси" в стартовый состав "горожан" вернулись Рахим Стерлинг и Рияд Махрез, заменив Фила Фодена и Габриэля Жезуса.



"Сити" достаточно уверенно контролировал мяч в начале этого выездного матча, а затем взял и пропустил. На восьмой минуте Махрез не смог помешать Идриссе Гейе завладеть снарядом внутри штрафной, после чего экс-игрок "Эвертона" нанес пушечный удар под перекладину — 1:0.



Пропустив, гости некоторое время приходили в себя. Их атаки не доводились до логического завершения — удара.



Тем не менее, на 26-й минуте "горожане" имели более чем реальный момент сравнять счет. Стерлинг головой пробил в перекладину, а спешивший на отскок Бернарду Силва с двух метров попал туда же!



В остатке тайма "Сити" создал еще несколько моментов, включая отраженный Джанлуиджи Доннаруммой удар Рубена Диаша головой, но и ПСЖ был не так-то прост — Андер Эррера размял Эдерсона, а Маркиньос едва не замкнул прострел Килиана Мбаппе.



С началом второго тайма давление "горожан" стало гораздо более акцентированным. Хозяева оборонялись в поте лица.



Казалось, гол назревает, но случился он не в те ворота, как можно было бы ожидать. На 74-й минуте Месси разогнал атаку своей команды, сыграл в стенку с Мбаппе и пробил с линии штрафной — 2:0.



"Сити" не перестал атаковать, но в остатке матча ничего изменить уже не смог. Удача в этот вечер была на стороне парижан.



"Сити" потерпел поражение, однако уровень игры, особенно после перерыва, является веским поводом для оптимизма.



ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:0 (1:0)



Голы: Гейе 8, Месси 74.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гейе (Данилу 90), Верратти (Вейналдум 78), Эррера, Месси, Мбаппе, Неймар.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Силва, Родри, Де Брюйне, Махрез, Грилиш (Фоден 68), Стерлинг (Жезус 78).



Предупреждения: Верратти — Канселу, Де Брюйне.