"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона
Блестяще отыграв первый тайм, "Арсенал" одержал победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 3:1.
По сравнению с минимальной победой над "Бернли" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Гранит Джака, заменив Николя Пепе.
Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту ввел в стартовый состав трех новых игроков после поражения 0:3 от "Челси": Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Лукаса Моуру. Они заменили Кристиана Ромеро, Эмерсона Рояла и Джовани Ло Чельсо.
"Арсенал" бодрее начал матч, и уже на седьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.
А вот свой второй момент "канониры" использовали. На 12-й минуте Букайо Сака классно сыграл на правом краю штрафной, выждав гроссмейстерскую паузу и сделав передачу в центр площадки под удар Эмиля Смит-Роу — 1:0.
Гол буквально окрылил хозяев, который вскоре отметились опаснейшими дальними ударами Томаса Партея и Обамеянга.
Постепенно "Тоттенхэм" чуть пришел в себя. В середине первого тайма Сон Хен Мин взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому краю и пробил с острого угла — Аарон Рамсдейл уверенно парировал удар.
Пойдя вперед большим числом, на 27-й минуте "шпоры" нарвались на результативную контратаку. Обамеянг классным пасом в касание запустил Смит-Роу в прорыв по левому флангу, а Эмиль, добравшись до штрафной, покатил под удар Пьер-Эмерику — 2:0.
На 34-й минуте история повторилась. Гости потеряли мяч на чужой половине поля и получили опасный выпад на свои ворота. Вернувшийся исправлять свою ошибку Харри Кейн в подкате заблокировал передачу Сака, но Букайо сохранил мяч и, чуть улучшив свои позицию, поразил цель — 3:0.
В остатке тайма "Арсенал" чуть остепенился, но "Тоттенхэм" лишь смог наиграть на неточный удар головой Кейна.
С началом второго тайма гости наладили контроль над мячом, но толку было мало. По разу команды претендовали на пенальти, но рефери оставил без внимания падения Габриэля и Кейна.
На 61-й минуте Кейн нанес коварный удар с подступов к штрафной, но Рамсдейл, вытянувшись в струну, отвел угрозу от своих ворот. Спустя минуту Харри принял длинный заброс мяча в штрафной и пробил — мимо.
Два подряд момента Кейна заставили "канониров" чуть взбодриться и отодвинуть игру от своих ворот, а Сака даже имел возможность сделать счет крупнее, но Льорис свою команду выручил.
А на 79-й минуте "шпорам" удалось размочить счет. Сон пробил в касание из центра штрафной после прострела с левого фланга от Серхио Регилона — 3:1.
Далее игра шла без ворот. Лишь в компенсированное время Моура приблизился к голу, однако Рамсдейл перевел дальний удар бразильца в перекладину.
И хотя "Тоттенхэм" выиграл отдельно взятый второй тайм, это стало слабым утешением после того унижения, которому "шпоры" подверглись до перерыва, когда "Арсенал" просто доминировал на поле.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.09.2021 20:25
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Последние комментарии:
С победой гуннеры. Как японец сыграл?
(ответить)
20.09.2021 15:11 # удалить
mcart
Забавно будет, если вдруг Арсенал каким-то чюдом обыграйт Тоттенхэм. Одни начали с 0-0-3, другие с 3-0-0, а после 6 туров и обойх по 3-0-3.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/88454/?c=1#c7417707
Собственно, как я и предсказывал.
(ответить)
С победой канониры !!!
(ответить)
Поздравляю с победой друзья
(ответить)
просто уничтожили помойную петушню
(ответить)
Господи, какая же помойка ебучая никчемная бестрофейная.
(ответить)
Это на руку, пусть испанский физрук подольше тренирует ггшечку.
(ответить)
мда, то ли Арсенал так хорош, когда все в строю, то ли Шпоры совсем поплыли. ещё и новички не до конца влились.
(ответить)
С победой, пушкари, желаю вам вернуться в топ!
Всё таки Арсенал третий клуб после МЮ и Лфка по титулам.
(ответить)
После 3 матчей:
Петухи 9 очков 1 место
Орсиноль 0 очков 20 место
После 6 матчей:
Петухи 9 очков 11 место
Орсиноль 9 очков 10 место
Е6ать вы лохи братишки.
(ответить)
В матче с петунхэмом даже ггунеры выступают активами.
Are you watching Harry Kane???
(ответить)
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