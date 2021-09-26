"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона

Пьер-Эмерик Обамеянг Блестяще отыграв первый тайм, "Арсенал" одержал победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 3:1.

По сравнению с минимальной победой над "Бернли" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Гранит Джака, заменив Николя Пепе.

Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту ввел в стартовый состав трех новых игроков после поражения 0:3 от "Челси": Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Лукаса Моуру. Они заменили Кристиана Ромеро, Эмерсона Рояла и Джовани Ло Чельсо.

"Арсенал" бодрее начал матч, и уже на седьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.

А вот свой второй момент "канониры" использовали. На 12-й минуте Букайо Сака классно сыграл на правом краю штрафной, выждав гроссмейстерскую паузу и сделав передачу в центр площадки под удар Эмиля Смит-Роу — 1:0.

Гол буквально окрылил хозяев, который вскоре отметились опаснейшими дальними ударами Томаса Партея и Обамеянга.

Постепенно "Тоттенхэм" чуть пришел в себя. В середине первого тайма Сон Хен Мин взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому краю и пробил с острого угла — Аарон Рамсдейл уверенно парировал удар.

Пойдя вперед большим числом, на 27-й минуте "шпоры" нарвались на результативную контратаку. Обамеянг классным пасом в касание запустил Смит-Роу в прорыв по левому флангу, а Эмиль, добравшись до штрафной, покатил под удар Пьер-Эмерику — 2:0.

На 34-й минуте история повторилась. Гости потеряли мяч на чужой половине поля и получили опасный выпад на свои ворота. Вернувшийся исправлять свою ошибку Харри Кейн в подкате заблокировал передачу Сака, но Букайо сохранил мяч и, чуть улучшив свои позицию, поразил цель — 3:0.

В остатке тайма "Арсенал" чуть остепенился, но "Тоттенхэм" лишь смог наиграть на неточный удар головой Кейна.

С началом второго тайма гости наладили контроль над мячом, но толку было мало. По разу команды претендовали на пенальти, но рефери оставил без внимания падения Габриэля и Кейна.

На 61-й минуте Кейн нанес коварный удар с подступов к штрафной, но Рамсдейл, вытянувшись в струну, отвел угрозу от своих ворот. Спустя минуту Харри принял длинный заброс мяча в штрафной и пробил — мимо.

Два подряд момента Кейна заставили "канониров" чуть взбодриться и отодвинуть игру от своих ворот, а Сака даже имел возможность сделать счет крупнее, но Льорис свою команду выручил.

А на 79-й минуте "шпорам" удалось размочить счет. Сон пробил в касание из центра штрафной после прострела с левого фланга от Серхио Регилона — 3:1.

Далее игра шла без ворот. Лишь в компенсированное время Моура приблизился к голу, однако Рамсдейл перевел дальний удар бразильца в перекладину.

И хотя "Тоттенхэм" выиграл отдельно взятый второй тайм, это стало слабым утешением после того унижения, которому "шпоры" подверглись до перерыва, когда "Арсенал" просто доминировал на поле.

"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 26.09.2021 20:35 # kanoniru-poker
    С победой гуннеры. Как японец сыграл?

    (ответить)

  2. mcart 26.09.2021 20:34 # mcart
    20.09.2021 15:11 # удалить
    mcart

    Забавно будет, если вдруг Арсенал каким-то чюдом обыграйт Тоттенхэм. Одни начали с 0-0-3, другие с 3-0-0, а после 6 туров и обойх по 3-0-3.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/88454/?c=1#c7417707

    Собственно, как я и предсказывал.

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  3. unclearness 26.09.2021 20:32 # unclearness
    С победой канониры !!!

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  4. arsenallexus407 26.09.2021 20:32 # arsenallexus407
    Поздравляю с победой друзья

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  5. reams 26.09.2021 20:31 # reams
    просто уничтожили помойную петушню

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  6. arsenalbigfan 26.09.2021 20:31 # arsenalbigfan
    Господи, какая же помойка ебучая никчемная бестрофейная.

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  7. danny949494 26.09.2021 20:30 # danny949494
    Это на руку, пусть испанский физрук подольше тренирует ггшечку.

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  8. alexomck 26.09.2021 20:30 # alexomck
    мда, то ли Арсенал так хорош, когда все в строю, то ли Шпоры совсем поплыли. ещё и новички не до конца влились.

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  9. mancunia-planet 26.09.2021 20:30 # mancunia-planet
    С победой, пушкари, желаю вам вернуться в топ!
    Всё таки Арсенал третий клуб после МЮ и Лфка по титулам.

    (ответить)

  10. superglor 26.09.2021 20:30 # superglor
    После 3 матчей:
    Петухи 9 очков 1 место
    Орсиноль 0 очков 20 место

    После 6 матчей:
    Петухи 9 очков 11 место
    Орсиноль 9 очков 10 место

    Е6ать вы лохи братишки.

    (ответить)

  11. true-manc 26.09.2021 20:27 # true-manc
    В матче с петунхэмом даже ггунеры выступают активами.

    Are you watching Harry Kane???

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