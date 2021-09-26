"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона

Блестяще отыграв первый тайм, "Арсенал" одержал победу в дерби против "Тоттенхэма" со счетом 3:1.

По сравнению с минимальной победой над "Бернли" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Гранит Джака, заменив Николя Пепе.



Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту ввел в стартовый состав трех новых игроков после поражения 0:3 от "Челси": Давинсона Санчеса, Яфета Тангангу и Лукаса Моуру. Они заменили Кристиана Ромеро, Эмерсона Рояла и Джовани Ло Чельсо.



"Арсенал" бодрее начал матч, и уже на седьмой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Уго Льориса.



А вот свой второй момент "канониры" использовали. На 12-й минуте Букайо Сака классно сыграл на правом краю штрафной, выждав гроссмейстерскую паузу и сделав передачу в центр площадки под удар Эмиля Смит-Роу — 1:0.



Гол буквально окрылил хозяев, который вскоре отметились опаснейшими дальними ударами Томаса Партея и Обамеянга.



Постепенно "Тоттенхэм" чуть пришел в себя. В середине первого тайма Сон Хен Мин взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому краю и пробил с острого угла — Аарон Рамсдейл уверенно парировал удар.



Пойдя вперед большим числом, на 27-й минуте "шпоры" нарвались на результативную контратаку. Обамеянг классным пасом в касание запустил Смит-Роу в прорыв по левому флангу, а Эмиль, добравшись до штрафной, покатил под удар Пьер-Эмерику — 2:0.



На 34-й минуте история повторилась. Гости потеряли мяч на чужой половине поля и получили опасный выпад на свои ворота. Вернувшийся исправлять свою ошибку Харри Кейн в подкате заблокировал передачу Сака, но Букайо сохранил мяч и, чуть улучшив свои позицию, поразил цель — 3:0.



В остатке тайма "Арсенал" чуть остепенился, но "Тоттенхэм" лишь смог наиграть на неточный удар головой Кейна.



С началом второго тайма гости наладили контроль над мячом, но толку было мало. По разу команды претендовали на пенальти, но рефери оставил без внимания падения Габриэля и Кейна.



На 61-й минуте Кейн нанес коварный удар с подступов к штрафной, но Рамсдейл, вытянувшись в струну, отвел угрозу от своих ворот. Спустя минуту Харри принял длинный заброс мяча в штрафной и пробил — мимо.



Два подряд момента Кейна заставили "канониров" чуть взбодриться и отодвинуть игру от своих ворот, а Сака даже имел возможность сделать счет крупнее, но Льорис свою команду выручил.



А на 79-й минуте "шпорам" удалось размочить счет. Сон пробил в касание из центра штрафной после прострела с левого фланга от Серхио Регилона — 3:1.



Далее игра шла без ворот. Лишь в компенсированное время Моура приблизился к голу, однако Рамсдейл перевел дальний удар бразильца в перекладину.



И хотя "Тоттенхэм" выиграл отдельно взятый второй тайм, это стало слабым утешением после того унижения, которому "шпоры" подверглись до перерыва, когда "Арсенал" просто доминировал на поле.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче