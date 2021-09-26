"Юнайтед" готов выйти из борьбы за Райса

"Манчестер Юнайтед" готов выйти из борьбы за Деклана Райса ввиду чрезмерной дороговизны полузащитника "Вест Хэма".

"Юнайтед" интересовался Райсом еще минувшим летом, но и так крупно потратился на трансферы, поэтому решил отложить на год покупку игрока в центр поля.



Минувшим летом "Вест Хэм" был готов отпустить Деклана только за 100 миллионов фунтов, и есть все причины считать, что к концу сезона 22-летний англичанин только подорожает.



Как утверждает ESPN, "красные дьяволы" уже ищут альтернативы Райсу, полагая, что смогут эффективнее потратить деньги, которые просят за Деклана.



На радаре у "Юнайтед" находятся такие полузащитники, как Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Ив Биссума из "Брайтона", Уилфрид Ндиди из "Лестера", Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".