"Юнайтед" готов выйти из борьбы за Райса

Деклан Райс "Манчестер Юнайтед" готов выйти из борьбы за Деклана Райса ввиду чрезмерной дороговизны полузащитника "Вест Хэма".

"Юнайтед" интересовался Райсом еще минувшим летом, но и так крупно потратился на трансферы, поэтому решил отложить на год покупку игрока в центр поля.

Минувшим летом "Вест Хэм" был готов отпустить Деклана только за 100 миллионов фунтов, и есть все причины считать, что к концу сезона 22-летний англичанин только подорожает.

Как утверждает ESPN, "красные дьяволы" уже ищут альтернативы Райсу, полагая, что смогут эффективнее потратить деньги, которые просят за Деклана.

На радаре у "Юнайтед" находятся такие полузащитники, как Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Ив Биссума из "Брайтона", Уилфрид Ндиди из "Лестера", Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 13:00

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