6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 26 сентября, двумя поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00



"Саутгемптон" до сих пор остается без побед в новом сезоне Премьер-Лиги, однако игра команды Ральфа Хазенхюттля — особенно против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд — внушает оптимизм. Если захватывать концовку прошлой кампании, то "Вулверхэмптон" проиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге. В 10 последних встречах этих соперников в рамках чемпионата "святые" одержали только одну победу — 3:1 дома в апреле 2019.



Защитник "Саутгемптона" Джек Стивенс пропустит до трех месяцев с травмой колена. Стюарт Армстонг и Тео Уолкотт также отсутствуют.



Лазарет "Вулверхэмптона" пополнился защитниками Йерсоном Москерой и Райаном Аит-Нур.



АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 18:30



Какое было положение ни занимали "Арсенал" и "Тоттенхэма", дерби есть дерби, и болельщики вправе ожидать зрелищного футбола как минимум. "Канониры" в последнее время прибавили, одержав две победы подряд со счетом 1:0 в Премьер-Лиге, а вот у "шпор" все наоборот — два поражения 3:0 подряд в чемпионате. "Арсенал" ни разу не уступил в 10 последних домашних встречах с "Тоттенхэмом" (6 побед, 4 ничьи).



Лазарет "Арсенала" пуст, и даже полузащитник Гранит Джака возвращается после дисквалификации.



"Тоттенхэм" будет лишен Стивена Бергвейна и Райана Сессеньона, но Лукас Моура уже возобновил тренировки.