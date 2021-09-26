Ширер: "Сити" был лучше во всех отношениях"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Манчестер Сити" вчистую переиграл "Челси" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Накануне "Сити" отомстил своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов, одержав победу 0:1 благодаря голу Габриэля Жезуса.



Ширер остался под большим впечатлением от игры "горожан" и чувствует, что столь скромный счет не отражает истинной расстановки сил.



"Я давно не видел такой хорошей игры в исполнении "Сити". Они были превосходны во всех отношениях. В обороне, полузащите, атаке и особенно в пасе".



"В отличие от финала Лиги Чемпионов, на сей раз "Челси" решил сыграть в три полузащитника, но "Сити" с первой и до последней минуты превосходно прессинговал. "Челси" просто не мог преодолеть это — настолько энергично прессинговал "Сити".



"Во втором тайм это ничуть не изменилось. У "Челси" не было ни момента, чтобы перевести дух. "Сити" заставил соперника играть в длинный заброс мяча, но это не стало проблемой для них".



"Думаю, крайне важную роль сыграл Родри, оказываясь там, где он нужен, и страхуя партнеров. Диаш и Лапорт тоже были превосходны", — сообщил Ширер в эфире BBC.