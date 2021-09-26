Ширер: "Сити" был лучше во всех отношениях"

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Манчестер Сити" вчистую переиграл "Челси" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Накануне "Сити" отомстил своему обидчику по последнему финалу Лиги Чемпионов, одержав победу 0:1 благодаря голу Габриэля Жезуса.

Ширер остался под большим впечатлением от игры "горожан" и чувствует, что столь скромный счет не отражает истинной расстановки сил.

"Я давно не видел такой хорошей игры в исполнении "Сити". Они были превосходны во всех отношениях. В обороне, полузащите, атаке и особенно в пасе".

"В отличие от финала Лиги Чемпионов, на сей раз "Челси" решил сыграть в три полузащитника, но "Сити" с первой и до последней минуты превосходно прессинговал. "Челси" просто не мог преодолеть это — настолько энергично прессинговал "Сити".

"Во втором тайм это ничуть не изменилось. У "Челси" не было ни момента, чтобы перевести дух. "Сити" заставил соперника играть в длинный заброс мяча, но это не стало проблемой для них".

"Думаю, крайне важную роль сыграл Родри, оказываясь там, где он нужен, и страхуя партнеров. Диаш и Лапорт тоже были превосходны", — сообщил Ширер в эфире BBC.


Метки Манчестер Сити, Челси, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 26.09.2021 18:17 # mcfc-fantactic
    Челси играли дома, закопав автобус. Ширер прав, должны были забивать больше. Нужен завершитель, наконечник.

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  2. tursa 26.09.2021 17:26 # tursa
    Сити и ливерпуль основные фавориты, а остальные только для видимости

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  3. ganinilyha 26.09.2021 17:09 # ganinilyha
    Кому не всё равно, если лч взяли мы

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  4. lfcynwa 26.09.2021 17:06 # lfcynwa
    Это правда

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  5. true-manc 26.09.2021 17:03 # true-manc
    Это правда

    КОРОЛИ!!!

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  6. mancityman 26.09.2021 17:02 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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