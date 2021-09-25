"Юнайтед" проиграл дома "Вилле"
Не сумев реализовать пенальти в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:1.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно выездной победы 1:2 над "Вест Хэмом" в прошлый уикенд, но Эдинсон Кавани выздоровел и расположился среди запасных.
У "вилланов" произошло лишь одно изменение. Вместо Акселя Туанзебе, арендуемого как раз у МЮ, появился Кортни Хауз.
Матч начался с преимуществом хозяев, которые нанесли несколько неточных ударов, а на 16-й минуте гости впервые показали зубы. Мэтти Кэш простреливал вдоль ворот, однако открывшийся у дальней штанги Мэтт Таргетт не поверил, что мяч до него дойдет, и пробил над крестовиной с убойной дистанции.
В дальнейшем "Вилла" еще пару раз напрягла оборону соперника, но в целом "Юнайтед" владел инициативой и под занавес тайма резко увеличил давление.
Незадолго до перерыва Харри Магуайр и Поль Погба отметились опаснейшими ударами головой, но в первом случае гостей спас голкипер Эмилиано Мартинес, а во втором мяч не попал в створ.
Во втором тайме характер игры не изменился. У "дьяволов" — особенно у Погба — напрочь сбился прицел, а "вилланы" время от времени огрызались. Отличный момент удвоить счет на 69-й минуте имел Олли Уоткинс, но его удар был отражен Давидом Де Хеа.
И все-таки в этом матче без голов не обошлось. На 88-й минуте Дуглас Луис подал угловой, а Хауз сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота — 0:1.
Однако это был еще не конец. В компенсированное время "Юнайтед" предоставился шанс отыграться. Хауз нечаянно задел мяч рукой в своей штрафной, а Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти, пробив выше.
"Вилла" одержала свою первую за 12 лет победу на "Олд Траффорд", и назвать ее случайной нельзя. Гости имели свои моменты, весь матч проведя на очень хорошем уровне.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
25.09.2021 16:35
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Последние комментарии:
Поражает то, как быстро саф сбегал и насосал на пендаль после гола Виллы, но крысомордая обезьяна всё заруинила
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Вилла красавчики, здорово сыграли. Красные миллионеры недоногомячисты. За сульшера вообще молчу. Короче справедливо.
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скоро дура на крестьяно поймет куда попала и заноет
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Отличный момент удвоить счет на 69-й минуте имел Олли Уоткинс
Источник: http://fapl.ru/posts/88558/
Может, открыть счёт?
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Голуму уже и пенку дали, а толку никакого))
(ответить)
аахаеахахахаха КАРМА блять в действии. Что теперь придумает в оправдание бестрофейный куколд?? Пенальти дали - вот только прыгающая зубатая крыса не спасла помойку. Как там сранчо и гей сосалду? парочку положили? Еще раз АХАХАХАХАХАХА
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ухехехехех дырявые хуесосы всё-таки насосали на пенальти и это всё равно их не спасло. аве, пенальдеш
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хех, я смотрю, весь запал кристины хватило на 1 матч, норм так
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Смео держись, пидр судья только одну пенку поставил. Наверное из-за Клоппа такая xyйня. Еще и пенальдеш отобрал у пеналду его хлеб, хотя они вроде договорились и разделили обязанности!
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Красиов слили ненужный КАЛ, чтобы слить ненужный матч в АПЛ на своём поле
ПХАХАХАХХАХАААААА
(ответить)
Пхахахааххаха мю есть мю принимайте за щеку от команды своего уровня
(ответить)
Дали пенку - забрали последний аргумент сульшера, теперь об игре своей команды придется говорить.
(ответить)
Какой же красавец Мартинес , как же он мастерски сбил с толку Фернандеша перед пенальти сказав Роналду который стоял за спиной : ты должен бить , ты лучший !)))
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Сезон будет просран, как обычно это проиходит. Прошедшие игры показали наглядно, что только всплесками будут играть. С тугодумами в штабе ничего не светит. Даже забей Бруну пеналь, всё равно. Игры нет, нет мощи, нет силы. Вроде состав нормальный, но ничего не получается уже какой год. Руководству похуй, их устраивает всё.
Олег и прочие Кэррики просто ничтожества ни на что не способные. Да идите вы нахуй!
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Матч не смотрел, но как понимаю Бруно сыграл в Рамоса, а Олег так и не научился замены делать вовремя. К слову бил Фернандеш по любому потому что Олег хотел показать, что он не 2-3 скрипка после Рона. Жаль, надо было ему отдать право.
Похер на луз, вот то что 2 основных заща выбыли с предстоящим отрезком матчей - жопа.
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Роналду должен был бить пенальти, Бруно от волнения даже в створ не попал, лох
(ответить)
Ответочка Пенальдешу за левую пенку в прошлом сезоне.
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Я правильно понял, сморщенный хуесос слил кубок для того чтобы дома проебать Вилле? Гений ёбаный его рот
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Горлум чмо ебаное , даже не физрук . Ждем конте и все, а другого смысла я не вижу смотреть эту пое6оту
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Справедливо отсосали, карма за Вест Хэм вернулась.
Сульшер гений, любой фанат любой команды соперника молится, чтобы его оставили как можно дольше. Так умеет только он. Только начинаются вопросы по игре - выигрывает 1 важный матч и снова полгода кредит доверия. А тем временем скоро накапает уже 3 года без трофеев, так держать!
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