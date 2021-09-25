"Юнайтед" проиграл дома "Вилле"

Не сумев реализовать пенальти в компенсированное время, "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:1.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно выездной победы 1:2 над "Вест Хэмом" в прошлый уикенд, но Эдинсон Кавани выздоровел и расположился среди запасных.



У "вилланов" произошло лишь одно изменение. Вместо Акселя Туанзебе, арендуемого как раз у МЮ, появился Кортни Хауз.



Матч начался с преимуществом хозяев, которые нанесли несколько неточных ударов, а на 16-й минуте гости впервые показали зубы. Мэтти Кэш простреливал вдоль ворот, однако открывшийся у дальней штанги Мэтт Таргетт не поверил, что мяч до него дойдет, и пробил над крестовиной с убойной дистанции.



В дальнейшем "Вилла" еще пару раз напрягла оборону соперника, но в целом "Юнайтед" владел инициативой и под занавес тайма резко увеличил давление.



Незадолго до перерыва Харри Магуайр и Поль Погба отметились опаснейшими ударами головой, но в первом случае гостей спас голкипер Эмилиано Мартинес, а во втором мяч не попал в створ.



Во втором тайме характер игры не изменился. У "дьяволов" — особенно у Погба — напрочь сбился прицел, а "вилланы" время от времени огрызались. Отличный момент удвоить счет на 69-й минуте имел Олли Уоткинс, но его удар был отражен Давидом Де Хеа.



И все-таки в этом матче без голов не обошлось. На 88-й минуте Дуглас Луис подал угловой, а Хауз сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота — 0:1.



Однако это был еще не конец. В компенсированное время "Юнайтед" предоставился шанс отыграться. Хауз нечаянно задел мяч рукой в своей штрафной, а Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти, пробив выше.



"Вилла" одержала свою первую за 12 лет победу на "Олд Траффорд", и назвать ее случайной нельзя. Гости имели свои моменты, весь матч проведя на очень хорошем уровне.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче