Клаттенбург рассказал, как его подозревали в договорных матчах

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург рассказал, что однажды судейский корпус устроил расследование, заподозрив его в причастности к договорным матчам.

В 2015 году глава судейского корпуса Майк Райли отдал специальное указаие рефери Ховарду Уэббу, бывшему полицейскому, чтобы изучить последние матчи Клаттенбурга, которые Марк отработал ниже своего уровня.



Причиной этого расследования стала анонимная жалоба на Клаттенбурга — один из коллег заподозрил, что Марк живет не по средствам.



"Арбитр, чье имя было засекречено, заподозрил, что я имею отношение к договорным матчам. Почему он так подумал? Потому что я едва купил спортивную машину Audi R8. Видимо, у него появились догадки. Если я скажу, что испытывал злость, то это и близко не передаст мои чувства".



"Меня вызвали на несколько бесед и попросили объяснить, почему я встречался с определенным человеком в Дубае. Тот парень был "фиксером", но, черт возьми, не в плане договорных матчей! Он мог добыть для тебя скидки в аквапарках и ресторанах. Их подозрения были нелепы".



"Я могу честно сказать, что ко мне никогда не обращались насчет договорных матчей. Честнее, чем английские арбитры, вы не найдете во всем мире", — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.