Фонсека рассказал, почему сорвалось его назначение в "Тоттенхэме"
Португальский тренер Паулу Фонсека рассказал, что его назначение в "Тоттенхэме" сорвалось из-за желания клуба играть в оборонительный футбол.
Фонсека был одним из многих специалистов, которых связывали с назначением в "Тоттенхэме" до того, как "шпоры", наконец, заключили контракт с его соотечественником Нуну Эшпириту Санту.
Паулу уже был готов возглавить "Тоттенхэм", когда в лондонский клуб пришел технический директор Фабио Паратичи и решил строить игру иначе.
"Мы уже договорились. Мы планировали предсезонный период, и "Тоттенхэм" хотел тренера атакующего плана. Подтверждения пока не было, но мы уже планировали работу с игроками в предсезонный период. Затем ситуация изменилась, пришел новый технический директор, с которым мы не сошлись в некоторых идеях, и он предпочел другого тренера".
"У меня есть некоторые принципы. Я хочу тренировать отличные команды, но я хочу, чтобы это был правильный проект и правильный клуб, где люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а с этим директором этого не было".
"Их президент и спортивный директор (Стив Хитчен) просили меня создать команду, которая сможет играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был готов к этому. Я не могу работать иначе. Все мои команды соответствовали этим принципам. И в "Роме", и в "Шахтере", противостоя лучшим командам в Лиге Чемпионов, я никогда не отправлял своих игроков обороняться в штрафную", — сообщил Фонсека The Telegraph.
23.09.2021 19:00
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Фонсека объяснил, почему отверг "Тоттенхэм"
Источник: http://fapl.ru/posts/87835/
с новостями напряг у мишани
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