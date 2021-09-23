Фонсека рассказал, почему сорвалось его назначение в "Тоттенхэме"

Португальский тренер Паулу Фонсека рассказал, что его назначение в "Тоттенхэме" сорвалось из-за желания клуба играть в оборонительный футбол.

Фонсека был одним из многих специалистов, которых связывали с назначением в "Тоттенхэме" до того, как "шпоры", наконец, заключили контракт с его соотечественником Нуну Эшпириту Санту.



Паулу уже был готов возглавить "Тоттенхэм", когда в лондонский клуб пришел технический директор Фабио Паратичи и решил строить игру иначе.



"Мы уже договорились. Мы планировали предсезонный период, и "Тоттенхэм" хотел тренера атакующего плана. Подтверждения пока не было, но мы уже планировали работу с игроками в предсезонный период. Затем ситуация изменилась, пришел новый технический директор, с которым мы не сошлись в некоторых идеях, и он предпочел другого тренера".



"У меня есть некоторые принципы. Я хочу тренировать отличные команды, но я хочу, чтобы это был правильный проект и правильный клуб, где люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а с этим директором этого не было".



"Их президент и спортивный директор (Стив Хитчен) просили меня создать команду, которая сможет играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был готов к этому. Я не могу работать иначе. Все мои команды соответствовали этим принципам. И в "Роме", и в "Шахтере", противостоя лучшим командам в Лиге Чемпионов, я никогда не отправлял своих игроков обороняться в штрафную", — сообщил Фонсека The Telegraph.