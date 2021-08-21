Фонсека объяснил, почему отверг "Тоттенхэм"

Португальский тренер Паулу Фонсека объяснил, почему он отказал "Тоттенхэму" этим летом.

Фонсека — один из многочисленных специалистов, которые отвергли "Тоттенхэм" до того, как "шпоры" назначили его соотечественника Нуну Эшпириту Санту.



По словам Паулу, его назначение сорвалось из-за прихода спортивного директора Фабио Паратичи, который решил изменить вектор развития команды.



"Все детали уже были согласованы. Я действительно был готов начать новое приключение с "Тоттенхэмом", но затем пришел генеральный директор (Паратичи), разногласия с которым оказалось сложно преодолеть".



"Я правда хочу тренировать лучшие команды, но я не готов идти на компромиссы насчет своих идей, своих ценностей, лишь бы тренировать большую команду. Правда в том, что президент (Леви) и спортивный директор (Хитчен) всегда настаивали, что команда должна быть атакующей, играть в привлекательный футбол и доминировать, как я привык".



"А с приходом нового генерального директора все слегка изменилось. Они захотели двигаться в другом направлении. Естественно, я не могу развивать то, во что не верю", — цитирует Фонсеку The Telegraph.