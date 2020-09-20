Милнер: "Супермену Ван Дейку нужна забота"

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что "красные" должны проявить заботу в отношении защитника Виргила Ван Дейка, набирающего форму после тяжелой травмы.

Перед тем, как поучаствовать в разгроме "Кристал Пэлас" в субботу (3:0), Ван Дейк пропустил победный для "Ливерпуля" матч Лиги Чемпионов против "Милана" посреди недели.



Милнер считает ротацию проявлением заботы со стороны клуба — Виргилу не помешает быть осторожным на пути к возвращению в свою лучшую форму.



"Все мы считаем Вирджа Суперменом, в 99 случаях из 100".



"Он выглядит так хорошо с момента своего возвращения, но он перенес очень серьезную травму, и ему, знаете ли, уже не 21".



"Это невероятно, как он играет после своего возвращения. Это показывает, каким хорошим игроком является и какой у него характер".



"Но в то же время о нем нужно заботиться, как бы его ни злило, когда он остается вне игры. Ему нужна забота, и этому помогает ротация".



"Посмотрите на центральных защитников в этом клубе — все они невероятны. Ты видишь их на тренировках и понимаешь, что они неподражаемы".



"Думаю, ротация — это важно. Нам не повезло с травами на этой позиции в прошлом году, и игрокам приходилось играть не на своих местах. Думаю, ротация поможет избежать таких вещей", — цитирует Милнера Sky Sports.