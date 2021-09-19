Клаттенбург: "Клопп совершенно не умеет проигрывать"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не умеет проигрывать и однажды пытался запугать его перед матчем.

Клаттенбургу, который покинул Премьер-Лигу в 2017 году, впервые довелось встретиться с Клоппом еще до того, как Юрген возглавил "Ливерпуль". Марк сразу понял, что немец может быть весьма неприятным, когда находится в плохом расположении духа.



"Юрген Клопп. Блестящий тренер. И совершенно не умеет проигрывать. Впервые я пересекся с ним в апреле 2014. Его дортмундская "Боруссия" проиграла 3:0 "Реалу" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов".



"После матча я вышел из своей раздевалки, а защитник "Реала" Марсело со своей женой попросили сфотографироваться. Это был личный снимок на их телефон, поэтому я сказал: "Да, без проблем".



"Едва мы сделали фото, как мимо прошел Клопп. "О, так вот почему они победили нас, не так ли?" Он не был шутлив или дружелюбен, он был язвителен".



"Меня злило, когда тренеры не могли быть благодарными, проигрывая. Клопп никогда не умел мириться с поражениями. Когда он побеждал, то был рад и весел. Когда матч складывался не в его пользу, он становился колючим".



"Мой последний матч с Клоппом случился в январе 2017 против "Челси" на "Энфилде". Тренеры редко сами заходят в мою раздевалку, чтобы обменяться составами за час до начала игры".



"В тот раз Клопп пришел вместе с Джорданом Хендерсоном. Это было неловко, в течение 30 секунд он стоял, уставившись на меня. Я лишь пялился на него в ответ. При этом я чувствовал, как Джордан думает про себя: "Какого черта здесь происходит?"



"Думал ли Клопп, что я глуп? Ему было не запугать меня. Когда он ушел, я лишь подумал: "Какой странный парень", — приводит Daily Mail отрезок из книги Клаттенбурга "Whistle Blower" ("Свистун").