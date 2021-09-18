"Ливерпуль" разгромил дома "Пэлас"

Мохамед Салах Минимум на несколько часов "Ливерпуль" вышел в единоличные лидеры Премьер-Лиги благодаря победе 3:0 над "Кристал Пэлас".

По сравнению с победой 3:2 над "Миланом" посреди недели главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял шестерых в стартовом состав. Этими новыми лицами стали Виргил Ван Дейк, летний новичок Ибраима Конате, расположившийся справа в обороне Джеймс Милнер, Костас Цимикас, Наби Кейта и Садио Мане

Наставник "орлов" Патрик Виейра выпустил тех же 11 игроков, что и против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.

Матч на "Энфилде" начался с того, что гости обстучали обе штанги ворот Алиссона, хотя во втором случае был зафиксирован офсайд.

Вскоре "Ливерпуль" установил контроль над игрой и начал пристреливаться, однако "Пэлас" время от времени огрызался, явно рассматривая Конате как слабое звено в обороне соперника.

Постепенно атаки "красных" становились все опаснее, вылазки "орлов" — все неубедительнее. На 38-й минуте голкипер гостей Висенте Гуаита остановил удар головой Тиаго Алькантары, а добивание Диогу Жоты оказалось неточным.

На 43-й минуте Гуаита похожим образом спас свою команду после удара головой Мохамеда Салаха, но перед добиванием Садио Мане оказался бессилен — 1:0.

Во втором тайме игра поскучнела, моменты почти не возникали. Постепенно "Пэлас" стал добавлять, атакуя все активнее.

Однако на 78-й минуте "Ливерпулю" удалось снять все вопросы об исходе матча. После подачи углового мяч отскочил от спины Ван Дейка к дальней штанге, откуда Салах немедленно поразил ворота — 2:0. Свой 100-й гол за клуб во всех соревнованиях Мохамед отпраздновал, оголив торс.

Далее гости почти не сопротивлялись, и "красные" использовали это для третьего гола. На 89-й минуте Гуаита сыграл на выходе после подачи углового, отбив мяч за пределы штрафной, а Кейта тут же нанес удар — 3:0.

"Ливерпуль" одержал весьма уверенную победу против соперника, который не стал парковать автобус у своих ворот и совершал опасные вылазки, однако "красные" сыграли на порядок лучше.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2021 18:50

Количество просмотров Просмотров: 1493

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Последние комментарии:




  1. bbezvizz 18.09.2021 19:13 # bbezvizz
    пенсы так Лохиииииии
    пристально следят игру Красного Автомата

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  2. naby-keita 18.09.2021 19:12 # naby-keita
    заметили, сегодня суперлох отвечает на коменты
    норм значит горит от мощи Ливерпуля

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  3. kos9k 18.09.2021 19:11 # kos9k
    Истинные повелители АПЛ!

    1. Ливерпуль

    пропасть

    4. челчей

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  4. thegodfather 18.09.2021 19:10 # thegodfather
    Калали красиво расчищают дорогу пенсам к титулу!!

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  5. bushwacka 18.09.2021 19:10 # bushwacka
    даже в 40 лет король Джеймс тащит на себе эту помойку на классе!

    Источник: http://fapl.ru/posts/88422/?c=1#c7416346

    Когда пытаешься зацепиться ртом за любой грязный *уй)))))

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  6. superperez101 18.09.2021 19:09 # superperez101
    красиво поливаем всякий неликвид
    так держать
    Ливерпуль Мощь

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  7. bangladesh 18.09.2021 19:09 # bangladesh
    даже обсуждать нечего
    изи победа на классе

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  8. gerrard08 18.09.2021 19:08 # gerrard08
    Хороший результат при трудной игре. Кп не так убог как я полагал, в апл должны остаться. Временами могли сравнивать и наказывать нас за расточительство. По игрокам:

    1. Конкте норм. Конечно тех скилов которые есть у Матипа к него пока нет, но против мясных соперников он не тушуется. В любом случае > чем тот же Гомез.

    2. У Цимми шикарные подачи, а подачи с угловых вообще даже качественнее чем у Роббо. Грек очень радует. Считаю, что Энди можно разгружать и не выпускать абсолютно всегда, как это было прежде.

    3. Салах мом. Всегда участвует в нужных голах, обязаны продлевать за любой оверпрайс, на минимум 3 года.

    4. Жота херней страдает, будь у нас альтернатива, можно было бы подержать его на скамье немного.

    5. Хендо радует. После ужасной игры с пенсами он прямо завелся, норм.

    Юнва!
    И здоровье Тьяго. Надебсь судьба не будет творить такой же треш с цпз, как с цз в прошлом году. Пока резерв есть, но потеря Тьяго будет болезненной.

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  9. bushwacka 18.09.2021 19:08 # bushwacka
    ЛИВЕРПУЛЬ - На троне!

    МАЗУТНАЯ НЕЧИСТЬ - На страпоне!

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  10. superperez101 18.09.2021 19:06 # superperez101
    сита (проста Господи) отскочила у себя на эмптихаде от саута
    походу шарлатан начал капризничать

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  11. thegodfather 18.09.2021 19:05 # thegodfather
    Ман сите 1 удар в створ за матч! Калали, красиво!

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  12. bbezvizz 18.09.2021 19:04 # bbezvizz
    Завтра ждём отсос чёрных мамбичей у Харика Кейна

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  13. iska95 18.09.2021 19:04 # iska95
    Всех красных братьев обнял, поднял - YNWA сказал !!!
    Тру манка на страпон бросал

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  14. bmw-e34 18.09.2021 19:04 # bmw-e34
    Какой же Милнер машина. Мужику 40 лет, а на позиции ЛЗ+вингер бегает все 90 минут и не намёка на усталость. Так ещё и в своей штрафной уверенно идёт в подкат.

    Просто лучший, просто Бог. Даже Хэндо сам лично подбежал сам и одел на него повязку.

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  15. dexter 18.09.2021 19:03 # dexter
    Короли на троне - хуесосы на страпоне.

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  16. iska95 18.09.2021 19:03 # iska95
    Клопп мужчина - труманк петушила!!!

    Сити ничего своё возьмёте все равно!

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  17. felix-the-cat 18.09.2021 19:02 # felix-the-cat
    И это полуоснова, я ору ахахаххахахахахахааа

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  18. electric 18.09.2021 19:01 # electric
    КНЯЗИ на троне!!!
    Голубой мешок на страпоне!!!

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  19. alexomck 18.09.2021 19:00 # alexomck
    арсенал хороший ход набрал, могут выбить пенсов их 4ки:)

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  20. bmw-e34 18.09.2021 19:00 # bmw-e34
    Безумно можно быть первым

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