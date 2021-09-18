"Ливерпуль" разгромил дома "Пэлас"

Минимум на несколько часов "Ливерпуль" вышел в единоличные лидеры Премьер-Лиги благодаря победе 3:0 над "Кристал Пэлас".

По сравнению с победой 3:2 над "Миланом" посреди недели главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял шестерых в стартовом состав. Этими новыми лицами стали Виргил Ван Дейк, летний новичок Ибраима Конате, расположившийся справа в обороне Джеймс Милнер, Костас Цимикас, Наби Кейта и Садио Мане



Наставник "орлов" Патрик Виейра выпустил тех же 11 игроков, что и против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.



Матч на "Энфилде" начался с того, что гости обстучали обе штанги ворот Алиссона, хотя во втором случае был зафиксирован офсайд.



Вскоре "Ливерпуль" установил контроль над игрой и начал пристреливаться, однако "Пэлас" время от времени огрызался, явно рассматривая Конате как слабое звено в обороне соперника.



Постепенно атаки "красных" становились все опаснее, вылазки "орлов" — все неубедительнее. На 38-й минуте голкипер гостей Висенте Гуаита остановил удар головой Тиаго Алькантары, а добивание Диогу Жоты оказалось неточным.



На 43-й минуте Гуаита похожим образом спас свою команду после удара головой Мохамеда Салаха, но перед добиванием Садио Мане оказался бессилен — 1:0.



Во втором тайме игра поскучнела, моменты почти не возникали. Постепенно "Пэлас" стал добавлять, атакуя все активнее.



Однако на 78-й минуте "Ливерпулю" удалось снять все вопросы об исходе матча. После подачи углового мяч отскочил от спины Ван Дейка к дальней штанге, откуда Салах немедленно поразил ворота — 2:0. Свой 100-й гол за клуб во всех соревнованиях Мохамед отпраздновал, оголив торс.



Далее гости почти не сопротивлялись, и "красные" использовали это для третьего гола. На 89-й минуте Гуаита сыграл на выходе после подачи углового, отбив мяч за пределы штрафной, а Кейта тут же нанес удар — 3:0.



"Ливерпуль" одержал весьма уверенную победу против соперника, который не стал парковать автобус у своих ворот и совершал опасные вылазки, однако "красные" сыграли на порядок лучше.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче