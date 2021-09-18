"Ливерпуль" разгромил дома "Пэлас"
Минимум на несколько часов "Ливерпуль" вышел в единоличные лидеры Премьер-Лиги благодаря победе 3:0 над "Кристал Пэлас".
По сравнению с победой 3:2 над "Миланом" посреди недели главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял шестерых в стартовом состав. Этими новыми лицами стали Виргил Ван Дейк, летний новичок Ибраима Конате, расположившийся справа в обороне Джеймс Милнер, Костас Цимикас, Наби Кейта и Садио Мане
Наставник "орлов" Патрик Виейра выпустил тех же 11 игроков, что и против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд.
Матч на "Энфилде" начался с того, что гости обстучали обе штанги ворот Алиссона, хотя во втором случае был зафиксирован офсайд.
Вскоре "Ливерпуль" установил контроль над игрой и начал пристреливаться, однако "Пэлас" время от времени огрызался, явно рассматривая Конате как слабое звено в обороне соперника.
Постепенно атаки "красных" становились все опаснее, вылазки "орлов" — все неубедительнее. На 38-й минуте голкипер гостей Висенте Гуаита остановил удар головой Тиаго Алькантары, а добивание Диогу Жоты оказалось неточным.
На 43-й минуте Гуаита похожим образом спас свою команду после удара головой Мохамеда Салаха, но перед добиванием Садио Мане оказался бессилен — 1:0.
Во втором тайме игра поскучнела, моменты почти не возникали. Постепенно "Пэлас" стал добавлять, атакуя все активнее.
Однако на 78-й минуте "Ливерпулю" удалось снять все вопросы об исходе матча. После подачи углового мяч отскочил от спины Ван Дейка к дальней штанге, откуда Салах немедленно поразил ворота — 2:0. Свой 100-й гол за клуб во всех соревнованиях Мохамед отпраздновал, оголив торс.
Далее гости почти не сопротивлялись, и "красные" использовали это для третьего гола. На 89-й минуте Гуаита сыграл на выходе после подачи углового, отбив мяч за пределы штрафной, а Кейта тут же нанес удар — 3:0.
"Ливерпуль" одержал весьма уверенную победу против соперника, который не стал парковать автобус у своих ворот и совершал опасные вылазки, однако "красные" сыграли на порядок лучше.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
18.09.2021 18:50
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Последние комментарии:
пенсы так Лохиииииии
пристально следят игру Красного Автомата
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заметили, сегодня суперлох отвечает на коменты
норм значит горит от мощи Ливерпуля
(ответить)
Истинные повелители АПЛ!
1. Ливерпуль
пропасть
4. челчей
(ответить)
Калали красиво расчищают дорогу пенсам к титулу!!
(ответить)
даже в 40 лет король Джеймс тащит на себе эту помойку на классе!
Источник: http://fapl.ru/posts/88422/?c=1#c7416346
Когда пытаешься зацепиться ртом за любой грязный *уй)))))
(ответить)
красиво поливаем всякий неликвид
так держать
Ливерпуль Мощь
(ответить)
даже обсуждать нечего
изи победа на классе
(ответить)
Хороший результат при трудной игре. Кп не так убог как я полагал, в апл должны остаться. Временами могли сравнивать и наказывать нас за расточительство. По игрокам:
1. Конкте норм. Конечно тех скилов которые есть у Матипа к него пока нет, но против мясных соперников он не тушуется. В любом случае > чем тот же Гомез.
2. У Цимми шикарные подачи, а подачи с угловых вообще даже качественнее чем у Роббо. Грек очень радует. Считаю, что Энди можно разгружать и не выпускать абсолютно всегда, как это было прежде.
3. Салах мом. Всегда участвует в нужных голах, обязаны продлевать за любой оверпрайс, на минимум 3 года.
4. Жота херней страдает, будь у нас альтернатива, можно было бы подержать его на скамье немного.
5. Хендо радует. После ужасной игры с пенсами он прямо завелся, норм.
Юнва!
И здоровье Тьяго. Надебсь судьба не будет творить такой же треш с цпз, как с цз в прошлом году. Пока резерв есть, но потеря Тьяго будет болезненной.
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ЛИВЕРПУЛЬ - На троне!
МАЗУТНАЯ НЕЧИСТЬ - На страпоне!
(ответить)
сита (проста Господи) отскочила у себя на эмптихаде от саута
походу шарлатан начал капризничать
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Ман сите 1 удар в створ за матч! Калали, красиво!
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Завтра ждём отсос чёрных мамбичей у Харика Кейна
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Всех красных братьев обнял, поднял - YNWA сказал !!!
Тру манка на страпон бросал
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Какой же Милнер машина. Мужику 40 лет, а на позиции ЛЗ+вингер бегает все 90 минут и не намёка на усталость. Так ещё и в своей штрафной уверенно идёт в подкат.
Просто лучший, просто Бог. Даже Хэндо сам лично подбежал сам и одел на него повязку.
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Короли на троне - хуесосы на страпоне.
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Клопп мужчина - труманк петушила!!!
Сити ничего своё возьмёте все равно!
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И это полуоснова, я ору ахахаххахахахахахааа
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КНЯЗИ на троне!!!
Голубой мешок на страпоне!!!
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арсенал хороший ход набрал, могут выбить пенсов их 4ки:)
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Безумно можно быть первым
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