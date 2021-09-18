Клопп: "Тиаго способен на гораздо большее"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что болельщики его клуба еще не видели лучшей игры в исполнении полузащитника Тиаго Алькантары.

Год назад Тиаго прибыл на "Энфилд" из "Баварии" за 20 миллионов фунтов, однако адаптация 30-летнего испанца к Премьер-Лиге была нарушена рядом обстоятельств.



Клопп чувствует, что сейчас Тиаго уже освоился на новом месте и готов стабильнее демонстрировать игру высокого уровня.



"Его начало здесь не было идеальным, потому что он заболел ковидом, а затем рано травмировался. Это все слегка усложняет. Он показал, какого рода игроком может быть для нас и будет, но он все еще способен на гораздо большее".



"Позади уже год, хотя по сути только полгода из-за всего случившегося. Он пришел в новый клуб в самый сложный период всех наших жизней. Он очень хорошо освоился. Его семья здесь, он в хорошем коллективе, у него очень хороший характер, и он, очевидно, является игроком мирового уровня", — цитирует Клоппа The Guardian.