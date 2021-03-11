Тиаго недоволен своей игрой и шокирован положением "Ливерпуля" в Премьер-Лиге

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара признался, что недоволен своей игрой в своем дебютном английском сезоне и шокирован положением команды в Премьер-Лиге.

Едва перебравшись в "Ливерпуль" из Баварии", Алькантара получил тяжелую травму и лишь с декабря стал регулярно играть за команду Юргена Клоппа.



Тиаго до сих пор время от времени подвергается критике, особенно в свете неважных результатов "Ливерпуля", однако главный критик 29-летнего испанца — он сам.



"Я не читаю ни единого слова, что люди говорят обо мне. Я знаю, что порой меня критикуют, но я и сам недоволен своей игрой с момента перехода сюда".



"Новый клуб, странная ситуация, серьезная травма — мне было сложно войти в ритм, хотя это и не оправдание", — сообщил Тиаго TNT Sports Brasil.



Также Алькантара прокомментировал ужасную серию своей команды из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге.



"Это был тяжелый период для всех нас, потому что даже в своих худших ночных кошмарах мы не ожидали, что будем занимать такую позицию в Премьер-Лиге, однако мы стараемся изо всех сил и стараемся стать лучше".



"Эта победа позитивна для всех нас", — сообщил Тиаго LFCTV после победы 2:0 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.