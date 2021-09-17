Тухель надеется, что "Челси" и Рюдигер договорятся о новом контракте

Антонио Рюдигер Наставник "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что его клуб и защитник Антонио Рюдигер договорятся о новом контракте.

На текущей неделе появилась информация, что переговоры о продлении рассчитанного до июня 2022 контракта Рюдигера зашли в тупик. Утверждалось, что Антонио требует удвоить свою текущую зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю.

Тухель совершенно не хочет терять ведущего защитника и верит, что 28-летнему немцу нет причин задумываться об уходе из "Челси".

"Я надеюсь, что они найдут решение. В таких ситуациях не все зависит от тренеров и игроков, а также от их желаний. Это решается между клубом, игроком и агентом".

"Мы надеемся, что они договорятся, и я лишь могу сказать, что он играет превосходно. Он очень стабилен и демонстрирует игру очень высокого уровня на протяжении длительного времени".

"Я очень спокоен и сосредоточен, его это тоже не отвлекает. Поэтому все в порядке, и у нас все еще есть время. Иногда этому нужно чуть больше времени, иногда все происходит очень быстро".

"С моей стороны новостей нет, и я думаю, Тони чувствует себя очень, очень хорошо в "Челси". Партнеры по команде уважают его, и он чувствует себя важной частью команды, что заслуженно, учитывая его игру. Он чувствует, что болельщики его любят".

"Он выступает в сильнейшей лиге Европы, за большой клуб, поэтому у него нет большого количества причин это менять. Но в конце концов это между ним и клубом, и этот вопрос в хороших руках. Я спокоен и расслаблен. Случится то, чему суждено случиться", — цитирует Тухеля Goal.


Метки контракты, Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 20:00

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