Тухель надеется, что "Челси" и Рюдигер договорятся о новом контракте

Наставник "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что его клуб и защитник Антонио Рюдигер договорятся о новом контракте.

На текущей неделе появилась информация, что переговоры о продлении рассчитанного до июня 2022 контракта Рюдигера зашли в тупик. Утверждалось, что Антонио требует удвоить свою текущую зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю.



Тухель совершенно не хочет терять ведущего защитника и верит, что 28-летнему немцу нет причин задумываться об уходе из "Челси".



"Я надеюсь, что они найдут решение. В таких ситуациях не все зависит от тренеров и игроков, а также от их желаний. Это решается между клубом, игроком и агентом".



"Мы надеемся, что они договорятся, и я лишь могу сказать, что он играет превосходно. Он очень стабилен и демонстрирует игру очень высокого уровня на протяжении длительного времени".



"Я очень спокоен и сосредоточен, его это тоже не отвлекает. Поэтому все в порядке, и у нас все еще есть время. Иногда этому нужно чуть больше времени, иногда все происходит очень быстро".



"С моей стороны новостей нет, и я думаю, Тони чувствует себя очень, очень хорошо в "Челси". Партнеры по команде уважают его, и он чувствует себя важной частью команды, что заслуженно, учитывая его игру. Он чувствует, что болельщики его любят".



"Он выступает в сильнейшей лиге Европы, за большой клуб, поэтому у него нет большого количества причин это менять. Но в конце концов это между ним и клубом, и этот вопрос в хороших руках. Я спокоен и расслаблен. Случится то, чему суждено случиться", — цитирует Тухеля Goal.