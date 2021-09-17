Невилл: "Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в данный момент Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире.

Пандемия коронавируса не так сильно ударила по представителям Премьер-Лиги, как по другим европейским клубам. Минувшим летом высший английский дивизион потратил свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков.



Невилл чувствует, что уровень Премьер-Лиги и ее ведущих клубов еще никогда не был столь высок.



"Я не думаю, что когда-либо видел в Премьер-Лиге такие хорошие четыре команды, как "большая четверка" в данный момент. И я не думаю, что Премьер-Лига была когда-либо так хороша в плане качества".



"Возможно, в данный момент времени мы обладаем четырьмя лучшими командами в мире. Если "Ливерпуль" сможет избегать травм, их стартовый состав — лучший стартовый состав в Премьер-Лиге. А ведь о "Ливерпуле" даже всерьез не говорят сейчас!"



"Сити" обладает исключительным составом. "Челси" неимоверно силен. "Манчестер Юнайтед", заполучив Роналду, Санчо и Варана, будет аккурат среди них".



"У нас еще никогда такого не было, чтобы четыре команды по-настоящему участвовали в чемпионской гонке — это может быть важным звоночком".



"Мы наблюдаем очень хорошие матчи, хороша атмосфера, качество, скорость игры и атлетизм игроков тоже хороши. Это абсолютный топ-уровень", — сообщил Невилл в своем подкасте.