Невилл: "Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в данный момент Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире.

Пандемия коронавируса не так сильно ударила по представителям Премьер-Лиги, как по другим европейским клубам. Минувшим летом высший английский дивизион потратил свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков.

Невилл чувствует, что уровень Премьер-Лиги и ее ведущих клубов еще никогда не был столь высок.

"Я не думаю, что когда-либо видел в Премьер-Лиге такие хорошие четыре команды, как "большая четверка" в данный момент. И я не думаю, что Премьер-Лига была когда-либо так хороша в плане качества".

"Возможно, в данный момент времени мы обладаем четырьмя лучшими командами в мире. Если "Ливерпуль" сможет избегать травм, их стартовый состав — лучший стартовый состав в Премьер-Лиге. А ведь о "Ливерпуле" даже всерьез не говорят сейчас!"

"Сити" обладает исключительным составом. "Челси" неимоверно силен. "Манчестер Юнайтед", заполучив Роналду, Санчо и Варана, будет аккурат среди них".

"У нас еще никогда такого не было, чтобы четыре команды по-настоящему участвовали в чемпионской гонке — это может быть важным звоночком".

"Мы наблюдаем очень хорошие матчи, хороша атмосфера, качество, скорость игры и атлетизм игроков тоже хороши. Это абсолютный топ-уровень", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1563

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 17.09.2021 12:41 # alexander-arnold
    Всё пытается запихнуть свой МЮ в элиту

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  2. sayanara 17.09.2021 12:22 # sayanara
    Разве лузерпук топ команда? Ору))))))))

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  3. superperez101 17.09.2021 12:11 # superperez101
    сглазить хочет падла, глаз алюминевый

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  4. jirrort 17.09.2021 12:09 # jirrort
    Челси,Молодежка Челси,Сити,МЮ

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  5. gandalf 17.09.2021 12:03 # gandalf
    боварка обоссыт минимум 2 клуба из этой

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  6. true-manc 17.09.2021 12:03 # true-manc
    > Если "Ливерпуль" сможет избегать травм, их стартовый состав — лучший стартовый состав в Премьер-Лиге. А

    Это неправда

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