Невилл: "Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в данный момент Премьер-Лига обладает четырьмя лучшими командами в мире.
Пандемия коронавируса не так сильно ударила по представителям Премьер-Лиги, как по другим европейским клубам. Минувшим летом высший английский дивизион потратил свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков.
Невилл чувствует, что уровень Премьер-Лиги и ее ведущих клубов еще никогда не был столь высок.
"Я не думаю, что когда-либо видел в Премьер-Лиге такие хорошие четыре команды, как "большая четверка" в данный момент. И я не думаю, что Премьер-Лига была когда-либо так хороша в плане качества".
"Возможно, в данный момент времени мы обладаем четырьмя лучшими командами в мире. Если "Ливерпуль" сможет избегать травм, их стартовый состав — лучший стартовый состав в Премьер-Лиге. А ведь о "Ливерпуле" даже всерьез не говорят сейчас!"
"Сити" обладает исключительным составом. "Челси" неимоверно силен. "Манчестер Юнайтед", заполучив Роналду, Санчо и Варана, будет аккурат среди них".
"У нас еще никогда такого не было, чтобы четыре команды по-настоящему участвовали в чемпионской гонке — это может быть важным звоночком".
"Мы наблюдаем очень хорошие матчи, хороша атмосфера, качество, скорость игры и атлетизм игроков тоже хороши. Это абсолютный топ-уровень", — сообщил Невилл в своем подкасте.
17.09.2021 12:00
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Всё пытается запихнуть свой МЮ в элиту
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Разве лузерпук топ команда? Ору))))))))
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сглазить хочет падла, глаз алюминевый
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Челси,Молодежка Челси,Сити,МЮ
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боварка обоссыт минимум 2 клуба из этой
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> Если "Ливерпуль" сможет избегать травм, их стартовый состав — лучший стартовый состав в Премьер-Лиге. А
Это неправда
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