"Боруссия" сохранит Беллингема минимум до 2023 года

Джуд Беллингем Учитывая ситуацию своего одноклубника Эрлинга Холанда, полузащитник Джуд Беллингем едва ли покинет дортмундскую "Боруссию" следующим летом.

В последнее время все больше английских топ-клубов связывают с Беллингемом, который лишь в прошлом году перебрался в Дортмунд из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов.

Среди претендентов на 18-летнего полузащитника, уже заявившего о себе в сборной Англии, называются "Манчестер Юнайтед", "Челси", а теперь и "Ливерпуль" с "Манчестер Сити".

Однако следующим летом "Боруссия" почти точно попрощается с Холандом, который будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 млн. фунтов.

"Боруссия" не готова лишиться сразу двух звезд за раз, поэтому, ожидая ухода Эрлинга, постарается сохранить Беллингема еще хотя бы на год, утверждает The Sun.

"Его трансфер принесет Дортмунду 100 миллионов фунтов в ближайшие годы", — предсказывает издание Bild.


Метки Беллингем, Боруссия

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 17.09.2021 09:10 # meshuggah
    але меха, какое это отношение имеет к опл?

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  2. true-manc 17.09.2021 09:03 # true-manc
    > Среди претендентов на 18-летнего полузащитника, уже заявившего о себе в сборной Англии, называется "Манчестер Сити".

    КОРОЛИ!!!

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  3. true-manc 17.09.2021 09:02 # true-manc
    (((
    я хотел Беллингема, братишки

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