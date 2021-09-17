"Боруссия" сохранит Беллингема минимум до 2023 года
Учитывая ситуацию своего одноклубника Эрлинга Холанда, полузащитник Джуд Беллингем едва ли покинет дортмундскую "Боруссию" следующим летом.
В последнее время все больше английских топ-клубов связывают с Беллингемом, который лишь в прошлом году перебрался в Дортмунд из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов.
Среди претендентов на 18-летнего полузащитника, уже заявившего о себе в сборной Англии, называются "Манчестер Юнайтед", "Челси", а теперь и "Ливерпуль" с "Манчестер Сити".
Однако следующим летом "Боруссия" почти точно попрощается с Холандом, который будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 млн. фунтов.
"Боруссия" не готова лишиться сразу двух звезд за раз, поэтому, ожидая ухода Эрлинга, постарается сохранить Беллингема еще хотя бы на год, утверждает The Sun.
"Его трансфер принесет Дортмунду 100 миллионов фунтов в ближайшие годы", — предсказывает издание Bild.
17.09.2021 09:00
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Последние комментарии:
але меха, какое это отношение имеет к опл?
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> Среди претендентов на 18-летнего полузащитника, уже заявившего о себе в сборной Англии, называется "Манчестер Сити".
КОРОЛИ!!!
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(((
я хотел Беллингема, братишки
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