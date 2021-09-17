"Боруссия" сохранит Беллингема минимум до 2023 года

Учитывая ситуацию своего одноклубника Эрлинга Холанда, полузащитник Джуд Беллингем едва ли покинет дортмундскую "Боруссию" следующим летом.

В последнее время все больше английских топ-клубов связывают с Беллингемом, который лишь в прошлом году перебрался в Дортмунд из "Бирмингема" за 25 миллионов фунтов.



Среди претендентов на 18-летнего полузащитника, уже заявившего о себе в сборной Англии, называются "Манчестер Юнайтед", "Челси", а теперь и "Ливерпуль" с "Манчестер Сити".



Однако следующим летом "Боруссия" почти точно попрощается с Холандом, который будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 млн. фунтов.



"Боруссия" не готова лишиться сразу двух звезд за раз, поэтому, ожидая ухода Эрлинга, постарается сохранить Беллингема еще хотя бы на год, утверждает The Sun.



"Его трансфер принесет Дортмунду 100 миллионов фунтов в ближайшие годы", — предсказывает издание Bild.