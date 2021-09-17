Фанаты "Сити" возразили Гвардиоле

Фанаты "Манчестер Сити" возразили главному тренеру Хосепу Гвардиоле после жалобы того на недостаточную заполняемость "Этихад".

Напомним, после победы 6:3 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов Гвардиола посетовал на недостаточное количество зрителей на трибунах, призвав фанатов лучше поддержать команду в субботу против "Саутгемптона".



Действительно, в среду вечером 55-тысячный "Этихад" был заполнен только на 70%, однако генеральный секретарь официального клуба болельщиков "Сити" Кевин Паркер считает, что Гвардиола лезет, куда не нужно.



"Меня удивили его слова. Я не уверен, зачем он лезет в это. Он не понимает сложностей, которые могут возникнуть у некоторых людей с посещением матча на "Этихад" в 8 часов вечера среды".



"У людей есть дети, о которых нужно заботиться. Им может быть не по карману посещение игры. И все еще остаются некоторые проблемы, связанные с ковидом. Я не понимаю, почему он высказывается об этом".



"Он абсолютно лучший тренер в мире, но — как бы это помягче сказать — пускай и дальше занимается своим делом".



"Его высказывание омрачает этот хороший вечер. Люди больше говорят о словах Пепа, нежели о великолепном матче. Фактически он поставил под сомнение поддержку, что расстраивает и что неуместно".



"Это также идет на руку фанатам других команд, которые хотят использовать каждую возможность, чтобы упрекнуть "Сити" за невысокую — как им кажется — посещаемость".



"Люди прозвали "Этихад" как "Эмптихад". Это слегка забавляет других болельщиков, но это неоправданный ярлык. Это не подтверждается фактами. Обычно у нас превосходная посещаемость", — цитирует Паркера Sky Sports.