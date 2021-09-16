У Риса Джеймса украли медаль победителя Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс лишился своей медали победителя Лиги Чемпионов, став жертвой ограбления.

В минувший вторник Джеймс помог "Челси" одержать победу 1:0 над "Зенитом" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.



Пока Рис бороздил свою левую бровку на "Стэмфорд Бридж", у него дома орудовали грабители.



По словам 21-летнего англичанина, он не держит никаких ювелирных украшений дома, и единственными ценными вещами в сейфе были медали победителя Лиги Чемпионов, обладателя Суперкубка Европы и за второе место на Евро-2020.



Грабители забрали сейф с собой, заставив Джеймса обратиться к своим подписчикам в инстаграме с просьбой помочь в опознании преступников.



