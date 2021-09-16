У Риса Джеймса украли медаль победителя Лиги Чемпионов

Рис Джеймс Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс лишился своей медали победителя Лиги Чемпионов, став жертвой ограбления.

В минувший вторник Джеймс помог "Челси" одержать победу 1:0 над "Зенитом" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Пока Рис бороздил свою левую бровку на "Стэмфорд Бридж", у него дома орудовали грабители.

По словам 21-летнего англичанина, он не держит никаких ювелирных украшений дома, и единственными ценными вещами в сейфе были медали победителя Лиги Чемпионов, обладателя Суперкубка Европы и за второе место на Евро-2020.

Грабители забрали сейф с собой, заставив Джеймса обратиться к своим подписчикам в инстаграме с просьбой помочь в опознании преступников.


Метки Джеймс, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1745

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 16.09.2021 20:50 # bangladesh
    легко пришло, легко ушло как говорится

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  2. b84 16.09.2021 20:44 # b84
    картонную медальку украли плак плак... handball ебучий

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  3. wilegend 16.09.2021 20:43 # wilegend
    сигнализация не не слышал

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  4. intellect 16.09.2021 19:47 # intellect
    Шмон в раздевалке сити, срочно

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  5. rah 16.09.2021 19:39 # rah
    я опознал, это дети аБРАМОВИЧА

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  6. alexander-arnold 16.09.2021 19:22 # alexander-arnold
    Расисты, опять негров обижают

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  7. vyrentz 16.09.2021 19:20 # vyrentz
    Так она ж картонная!

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  8. wymkentski 16.09.2021 19:04 # wymkentski
    Робин Ван Перси : где твоя медаль ?)))

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  9. alexomck 16.09.2021 18:37 # alexomck
    украли украденное

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  10. takernotagiver 16.09.2021 18:33 # takernotagiver
    Дзюба, верни медаль)))))))))))))

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  11. sexan 16.09.2021 18:28 # sexan
    Стопудово игроки Ман Сити.

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  12. gerrard08 16.09.2021 18:10 # gerrard08
    Таа 1 лч > пинс джеймс 0 лч

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  13. slash-lfc 16.09.2021 18:10 # slash-lfc
    отлично сработано.

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  14. felix-the-cat 16.09.2021 18:08 # felix-the-cat
    Украли потому что он ее не заслужил

    Эта картонка даже в ломбарде ничего не стоит ахахахахаа

    Источник: http://fapl.ru/posts/88381/

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  15. mancityman 16.09.2021 18:03 # mancityman
    Позвонил браткам цыганам в Бриташку, быстро порешали, Красавцы.

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