У Риса Джеймса украли медаль победителя Лиги Чемпионов
Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс лишился своей медали победителя Лиги Чемпионов, став жертвой ограбления.
В минувший вторник Джеймс помог "Челси" одержать победу 1:0 над "Зенитом" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.
Пока Рис бороздил свою левую бровку на "Стэмфорд Бридж", у него дома орудовали грабители.
По словам 21-летнего англичанина, он не держит никаких ювелирных украшений дома, и единственными ценными вещами в сейфе были медали победителя Лиги Чемпионов, обладателя Суперкубка Европы и за второе место на Евро-2020.
Грабители забрали сейф с собой, заставив Джеймса обратиться к своим подписчикам в инстаграме с просьбой помочь в опознании преступников.
16.09.2021 18:00
Просмотров: 1745
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Последние комментарии:
легко пришло, легко ушло как говорится
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картонную медальку украли плак плак... handball ебучий
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сигнализация не не слышал
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Шмон в раздевалке сити, срочно
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я опознал, это дети аБРАМОВИЧА
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Расисты, опять негров обижают
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Так она ж картонная!
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Робин Ван Перси : где твоя медаль ?)))
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украли украденное
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Дзюба, верни медаль)))))))))))))
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Стопудово игроки Ман Сити.
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Таа 1 лч > пинс джеймс 0 лч
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отлично сработано.
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Украли потому что он ее не заслужил
Эта картонка даже в ломбарде ничего не стоит ахахахахаа
Источник: http://fapl.ru/posts/88381/
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Позвонил браткам цыганам в Бриташку, быстро порешали, Красавцы.
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