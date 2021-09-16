Роналду пришлось переехать из-за блеяния овец
Едва вернувшись в Англию, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уже был вынужден сменить место жительства по необычной причине.
Оформив свой переход из "Ювентуса" в "Юнайтед" в конце августа, Роналду решил поселиться в роскошном особняке с семью спальнями стоимостью 6 миллионов фунтов под Манчестером.
Однако в этом жилище Криштиану, его девушка и их четверо детей провели менее недели, после чего были вынуждены переехать в другой особняк.
Как сообщает The Sun, причиной переезда стало постоянное блеяние овец на соседней ферме, что сводило 36-летнего португальца с ума.
"Само по себе это красивое жилище, расположенное среди холмистых полей и лесов, но также оно близко к овцам, которые очень шумят по утрам".
"Также через участок проходит общественная тропа, откуда видно, что происходит за воротами".
"Роналду — настоящий профессионал, которые уделяет большое внимание отдыху и восстановлению, поэтому было решено, что ему и его семье лучше переехать", — цитирует свой источник издание.
16.09.2021 12:00
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Фергюсон: "Я просто хотел предложить ему позавтракать вместе..."
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шутка про успокаивающий кумыс
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ебало на фотке высохшее как у меркьюри спидозного перед смертью
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Надо же было перепутать Олд траффорд с фермой
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Кристина Пеналду
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А как он хотел? Из Турина в деревню переехал...
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mancityman
Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.
Источник: http://fapl.ru/posts/88367/
Так вот где пасёт овец, маленькая овцеёбка.
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раимбеки не давали покоя
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олд траффорд ин э натшелл
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фанаты сити под окнами блеяли своё негодование, что Криш поссал на них и перешел в МЮ.
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фанаты маню под окнами блеяли своё "вива пеналду"
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