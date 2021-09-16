Роналду пришлось переехать из-за блеяния овец

Криштиану Роналду Едва вернувшись в Англию, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уже был вынужден сменить место жительства по необычной причине.

Оформив свой переход из "Ювентуса" в "Юнайтед" в конце августа, Роналду решил поселиться в роскошном особняке с семью спальнями стоимостью 6 миллионов фунтов под Манчестером.

Однако в этом жилище Криштиану, его девушка и их четверо детей провели менее недели, после чего были вынуждены переехать в другой особняк.

Как сообщает The Sun, причиной переезда стало постоянное блеяние овец на соседней ферме, что сводило 36-летнего португальца с ума.

"Само по себе это красивое жилище, расположенное среди холмистых полей и лесов, но также оно близко к овцам, которые очень шумят по утрам".

"Также через участок проходит общественная тропа, откуда видно, что происходит за воротами".

"Роналду — настоящий профессионал, которые уделяет большое внимание отдыху и восстановлению, поэтому было решено, что ему и его семье лучше переехать", — цитирует свой источник издание.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3120

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  1. gerrard08 16.09.2021 13:15 # gerrard08
    Фергюсон: "Я просто хотел предложить ему позавтракать вместе..."

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  2. ko1obok 16.09.2021 13:00 # ko1obok
    шутка про успокаивающий кумыс

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  3. arsenalbigfan 16.09.2021 12:57 # arsenalbigfan
    ебало на фотке высохшее как у меркьюри спидозного перед смертью

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  4. beatles-red 16.09.2021 12:56 # beatles-red
    Надо же было перепутать Олд траффорд с фермой

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  5. barrakuda 16.09.2021 12:41 # barrakuda
    Кристина Пеналду

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  6. gucman 16.09.2021 12:40 # gucman
    А как он хотел? Из Турина в деревню переехал...

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  7. lovrentiy 16.09.2021 12:39 # lovrentiy
    mancityman

    Я вашу бля рот ебал бля сука бля, Ебаная шерсть ебучая блять.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88367/

    Так вот где пасёт овец, маленькая овцеёбка.

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  8. alexander-arnold 16.09.2021 12:20 # alexander-arnold
    раимбеки не давали покоя

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  9. lfcynwa 16.09.2021 12:19 # lfcynwa
    олд траффорд ин э натшелл

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  10. scholes18 16.09.2021 12:07 # scholes18
    фанаты сити под окнами блеяли своё негодование, что Криш поссал на них и перешел в МЮ.

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  11. true-manc 16.09.2021 12:03 # true-manc
    фанаты маню под окнами блеяли своё "вива пеналду"

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