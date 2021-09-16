Роналду пришлось переехать из-за блеяния овец

Едва вернувшись в Англию, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уже был вынужден сменить место жительства по необычной причине.

Оформив свой переход из "Ювентуса" в "Юнайтед" в конце августа, Роналду решил поселиться в роскошном особняке с семью спальнями стоимостью 6 миллионов фунтов под Манчестером.



Однако в этом жилище Криштиану, его девушка и их четверо детей провели менее недели, после чего были вынуждены переехать в другой особняк.



Как сообщает The Sun, причиной переезда стало постоянное блеяние овец на соседней ферме, что сводило 36-летнего португальца с ума.



"Само по себе это красивое жилище, расположенное среди холмистых полей и лесов, но также оно близко к овцам, которые очень шумят по утрам".



"Также через участок проходит общественная тропа, откуда видно, что происходит за воротами".



"Роналду — настоящий профессионал, которые уделяет большое внимание отдыху и восстановлению, поэтому было решено, что ему и его семье лучше переехать", — цитирует свой источник издание.