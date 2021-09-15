"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Милана"

Усложнив себе жизнь двумя пропущенными голами в концовке первого тайма, "Ливерпуль" достойно вышел из затруднительного поражения и отпраздновал победу 3:2 против "Милана".

Впервые в сезоне в стартовом составе "красных" были замечены Джо Гомес и Дивок Ориги. Джордан Хендерсон и Наби Кейта также появились с первых минут. Эта четверка заменила Виргила Ван Дейка, Садио Мане, Тиаго Алькантару и Харви Эллиотта.



Хозяева "Энфилда" сразу же принялись разрывать оборону "Милана". Промахами отметились Ориги и Жоэль Матип.



И уже на девятой минуте давление "Ливерпуля" принесло свои плоды. Трент Александер-Арнольд ворвался в штрафную по правому краю и с рикошетом от Фикайо Томори поразил ворота — 1:0.



Спустя пять минут "красным" предоставилась возможность удвоить счет. Исмаэль Беннасер в своей штрафной заблокировал рукой подачу Энди Робертсона, однако голкипер "россонери" Майк Меньян исправил ляп партнера, отразив и пенальти Мохамеда Салаха и добивание головой Диогу Жоты.



"Ливерпуль" не стал расстраиваться, продолжив утюжить соперника. "Милан" был вынужден обороняться в поте лица, лишь в концовке тайма переведя дух.



Стоило "красным" расслабиться, как случилась беда. На 42-й минуте Рафаэл Леау с подступов к штрафной сделал пас на левый край площадки, откуда Анте Ребич пробил низом в касание — 1:1.



Спустя еще две минуты гости вышли вперед, проведя быструю комбинацию. Робертсон почти на самой линии ворот заблокирован удар Алексиса Салемекерса из центра штрафной, но на добивание тут же поспел Браим Диас — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Салах сыграл в стенку с Ориги и после ответного паса "за шиворот" ткнул мяч в ворота — 2:2.



Далее игра стала закрытой. "Ливерпуль" владел инициативой, однако "Милан" не оставлял свободного пространства и не пускал соперника в свою штрафную.



Впрочем, "красным" и не потребовалось входить в штрафную, чтобы забить третий гол. На 69-й минуте Хендерсон нанес удар в касание с подступов к площадке по неудачно отброшенному к нему защитником "россонери" мячу — 3:2.



Довести дело до победы "красным" не составило труда. Команда Юргена Клоппа сыграла зрело и надежно в концовке, не оставив "Милану" ни единого реального шанса уйти от поражения.



"Ливерпуль" имел настолько огромное преимущество до перерыва, что счет первого тайма стал настоящим шоком. Однако "красные" устояли на ногах и должным образом отреагировали, забрав заслуженные три очка.



"Ливерпуль" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:2 (1:2)



Голы: Томори 9 (авт), Салах 48, Хендерсон 69 — Ребич 42, Диас 44.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер 84), Кейта (Алькантара 71), Жота (Джонс 71), Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Ориги (Мане 63).



"Милан": Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 71), Салемакерс (Флоренци 62), Диас, Леау (Жиру 62), Ребич (Мальдини 83).



Предупреждения: Милнер — Беннасер, Диас.