"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Милана"
Усложнив себе жизнь двумя пропущенными голами в концовке первого тайма, "Ливерпуль" достойно вышел из затруднительного поражения и отпраздновал победу 3:2 против "Милана".
Впервые в сезоне в стартовом составе "красных" были замечены Джо Гомес и Дивок Ориги. Джордан Хендерсон и Наби Кейта также появились с первых минут. Эта четверка заменила Виргила Ван Дейка, Садио Мане, Тиаго Алькантару и Харви Эллиотта.
Хозяева "Энфилда" сразу же принялись разрывать оборону "Милана". Промахами отметились Ориги и Жоэль Матип.
И уже на девятой минуте давление "Ливерпуля" принесло свои плоды. Трент Александер-Арнольд ворвался в штрафную по правому краю и с рикошетом от Фикайо Томори поразил ворота — 1:0.
Спустя пять минут "красным" предоставилась возможность удвоить счет. Исмаэль Беннасер в своей штрафной заблокировал рукой подачу Энди Робертсона, однако голкипер "россонери" Майк Меньян исправил ляп партнера, отразив и пенальти Мохамеда Салаха и добивание головой Диогу Жоты.
"Ливерпуль" не стал расстраиваться, продолжив утюжить соперника. "Милан" был вынужден обороняться в поте лица, лишь в концовке тайма переведя дух.
Стоило "красным" расслабиться, как случилась беда. На 42-й минуте Рафаэл Леау с подступов к штрафной сделал пас на левый край площадки, откуда Анте Ребич пробил низом в касание — 1:1.
Спустя еще две минуты гости вышли вперед, проведя быструю комбинацию. Робертсон почти на самой линии ворот заблокирован удар Алексиса Салемекерса из центра штрафной, но на добивание тут же поспел Браим Диас — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Салах сыграл в стенку с Ориги и после ответного паса "за шиворот" ткнул мяч в ворота — 2:2.
Далее игра стала закрытой. "Ливерпуль" владел инициативой, однако "Милан" не оставлял свободного пространства и не пускал соперника в свою штрафную.
Впрочем, "красным" и не потребовалось входить в штрафную, чтобы забить третий гол. На 69-й минуте Хендерсон нанес удар в касание с подступов к площадке по неудачно отброшенному к нему защитником "россонери" мячу — 3:2.
Довести дело до победы "красным" не составило труда. Команда Юргена Клоппа сыграла зрело и надежно в концовке, не оставив "Милану" ни единого реального шанса уйти от поражения.
"Ливерпуль" имел настолько огромное преимущество до перерыва, что счет первого тайма стал настоящим шоком. Однако "красные" устояли на ногах и должным образом отреагировали, забрав заслуженные три очка.
"Ливерпуль" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:2 (1:2)
Голы: Томори 9 (авт), Салах 48, Хендерсон 69 — Ребич 42, Диас 44.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер 84), Кейта (Алькантара 71), Жота (Джонс 71), Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Ориги (Мане 63).
"Милан": Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 71), Салемакерс (Флоренци 62), Диас, Леау (Жиру 62), Ребич (Мальдини 83).
Предупреждения: Милнер — Беннасер, Диас.
15.09.2021 23:55
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Последние комментарии:
спасибо арнольду. сколько пользы в атаке, столько же вреда в обороне.
(ответить)
Короче, Сити опять мимо ЛЧ. С таким количеством мячей в свои ворота от не пойми кого. За Ливерпуль вообще молчу.
(ответить)
Да Месси, это называется адаптация, новая конкуренция, новая команда, тренер и никаких тепличных условий. Хоть ты и надеялся их найти, убежав в самую топовую по составу команду мира, но этого оказалось мало. Тут нужно свой скилл показывать, настоящий скилл, в новой атмосфере, а не когда тебе Хави/иньеста и твои литейнанты Гризманны попу тебе подтирали. Вот поэтому Роналду и самый совершенный футболист в истории футбола, который в Испании, Англии, Италии и Португалии везде держит топовейший уровень на протяжении почти 20 лет, что в ЛЧ, что в сборной, что в трех топ чемпионатов величайший. А ты так и остался Леганесси.
пи3дец это гениальный коммент
(ответить)
У королей 4 коммента набралось. 4 потому что мы потеряли одного дорогого нам человека слэша
(ответить)
Норм клоп наротировал в перерыве, а лyзepxyйцы радуются, как будто ЛЧ выиграли)
(ответить)
Без Ван дейка мы Рок н ролл с голой жопой
(ответить)
"Играют одни из самых титулованных клубов на евроарене, а пригорает как обычно у мазутной нечисти с одним выходом в финал."
)))) МАЗУТНАЯ НЕЧИСТЬ, СКААА!
(ответить)
Выходит что МЮ - пидорасы)
(ответить)
Гараж пытается освежевать засохшую какулю, какого-то колбасника... Так сказал охранник Щельман, который охраняет это заведение.
(ответить)
А ГДЕ МОЛДОВАШКА МАНСТИТУВУМОН
а да сегодня же ШЕРИФ ПОБЕДИЛ они там в МОЛДАВИИ ЩАС ПЛИТКУ в усиленном режиме собирают ухахахахахаха
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Всех красных с победой [не без валидола] ибо нехуй выпускать Гомеса-никакущего.
(ответить)
Миллер на 84 вышел и все равно предупреждение заработал, ну мужииииик.
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Кажется, самые сложные матчи в группе у колбасных будут с Порту.
Милан мертвейший, классом явно ниже, можно было и полуосновой уверенно ебнyть. Умудрились 2 гола забить хyй пойми как.
Атлетико. Который год унылейшая команда розыгрыша ЛЧ. Должны быть разъебaны.
В итоге, "группа смерти" только по именам. Колбаса должна смело выходить с 1-го места.
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Месии чёт доказывает что < Роналду
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Да с Иброй Милан был бы другим... Это топчик обязательно что-нибудь натворит на ровном месте и необязательно гол или голевую передачу)) Матч получился хороший, все равно. Не дали заскучать, как и надеялся. YNWA
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Легенда запыхалси фекарио томори забил победный гол за Залухуй, респект
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КОРОЛИ 4 коммента бля хахахахахахахаха
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Отскочили блять
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Пока самый интересный матч вышел
Качели два раза игру переворачивали
Поэтому люди и смотрят футбол, а не ватокат Аля симеоне
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Ливерпуль мощь сила ось всей Британии и всего футбольного Мира
мать вашу
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