"Сити" устроил голевую феерию на пару с "РБ Лейпциг"

Джек Грилиш "Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "РБ Лейпциг", но все же уверенно доказал свое превосходство — 6:3.

Впервые в сезоне в старте "горожан" вышел Кевин Де Брюйне. Он, Натан Аке, Александр Зинченко и Рияд Махрез заменили Илкая Гюндогана, Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса.

"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль, но особой угрозы не создавал. Тем не менее, первый же точный в матче удар стал результативным. Это случилось на 16-й минуте, когда Джек Грилиш подал угловой, а Аке головой пробил через руки голкипера — 1:0.

"Горожане" продолжили владеть инициативой, на что "РБ Лейпциг" ответил опасным, но неточным ударом Кристофера Нкунку. Впрочем, уже был зафиксирован офсайд.

А на 28-й минуте преимущество хозяев стало комфортным. Де Брюйне выполнил подачу к чужим воротам, где Норди Мукиеле совершив автогол, не сумев головой скинуть мяч своему голкиперу — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, "Сити" чуть ослабил хватку, и "РБ Лейпциг" этим воспользовался. Организовав несколько атак, на 42-й минуте гости отыграли один гол. Эмиль Форсберг навесил к дальней штанге, где Муикеле сделал скидку на Нкунку, а тот головой расстрелял ворота — 2:1.

Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "горожанами". Лукас Клостерманн сыграл рукой в своей штрафной, а Махрез образцово исполнил пенальти — 3:1.

Едва начался второй тайм, как "РБ Лейпциг" разыграл очень простую комбинацию, и Нкунку неотразимо пробил головой с линии вратарской после навеса от Дани Ольмо — 3:2.

Прошло всего пять минут, и хозяева восстановили комфортную разницу в счете. Грилиш вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 4:2.

На 66-й минуте Ферран Торрес еще раз поразил ворота немецкой команды, использовав прекрасный пас Жоау Канселу, однако этот гол не был засчитан — офсайд.

Голевая эйфория продолжилась на 73-й минуте, когда неудержимый Нкунку мощно пробил с острого угла из пределов штрафной площади — 4:3.

Ответ "Сити" последовал немедленно. Это Канселу нанес дальний удар в верхний угол ворот — 5:3.

Веселье для "РБ Лейпциг" закончилось, когда на 79-й минуте гости остались вдесятером после второй желтой карточки Анхелиньо. "Горожане" уверенно провели остаток матча, а на 85-й минуте Габриэль Жезус даже поразил свободный угол ворот после удачного отскока внутри штрафной — 6:3.

Две команды устроили настоящий футбольный спектакль, однако ощущения, что сопернику удалось напрячь "Сити", никогда не возникало. "Горожане" вдоволь порезвились, не сильно утруждая себя оборонительной игрой.

"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 6:3 (3:1)

Голы: Аке 16, Муикеле 28 (авт), Махрез 45 (пен), Грилиш 56, Жезус 85 — Нкунку 42, 51, 73.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Зинченко, Родри (Фернандиньо 59), Де Брюйне (Фоден 71), Бернарду Силва (Гюндоган 59), Грилиш (Жезус 81), Торрес (Стерлинг 72), Махрез.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо, Лаймер (Айдара 60), Адамс, Ольмо (Бробби 72), Форсберг (Собослаи 61), Нкунку (Гвардиол 81), Андре Силва (Поульсен 60).

Предупреждения: Зинченко — Клостерманн, Анхелиньо, Адамс.

Удаление: Анхелиньо 79.


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 00:00

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  1. abrec 16.09.2021 01:10 # abrec
    КОРОЛИ!!!

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  2. slash-lfc 16.09.2021 00:39 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  3. superglor 16.09.2021 00:10 # superglor
    THE KOROLI!

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  4. mancityman 16.09.2021 00:05 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. kukuruzzo 16.09.2021 00:03 # kukuruzzo
    Ну бля, с пенсам каке даже Рубэн ормэнит. Но всЁ равно:
    КОРОЛИ!!!

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  6. true-manc 16.09.2021 00:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
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    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!

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