"Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "РБ Лейпциг", но все же уверенно доказал свое превосходство — 6:3.

Впервые в сезоне в старте "горожан" вышел Кевин Де Брюйне. Он, Натан Аке, Александр Зинченко и Рияд Махрез заменили Илкая Гюндогана, Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса.



"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль, но особой угрозы не создавал. Тем не менее, первый же точный в матче удар стал результативным. Это случилось на 16-й минуте, когда Джек Грилиш подал угловой, а Аке головой пробил через руки голкипера — 1:0.



"Горожане" продолжили владеть инициативой, на что "РБ Лейпциг" ответил опасным, но неточным ударом Кристофера Нкунку. Впрочем, уже был зафиксирован офсайд.



А на 28-й минуте преимущество хозяев стало комфортным. Де Брюйне выполнил подачу к чужим воротам, где Норди Мукиеле совершив автогол, не сумев головой скинуть мяч своему голкиперу — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Сити" чуть ослабил хватку, и "РБ Лейпциг" этим воспользовался. Организовав несколько атак, на 42-й минуте гости отыграли один гол. Эмиль Форсберг навесил к дальней штанге, где Муикеле сделал скидку на Нкунку, а тот головой расстрелял ворота — 2:1.



Впрочем, последнее слово в первом тайме осталось за "горожанами". Лукас Клостерманн сыграл рукой в своей штрафной, а Махрез образцово исполнил пенальти — 3:1.



Едва начался второй тайм, как "РБ Лейпциг" разыграл очень простую комбинацию, и Нкунку неотразимо пробил головой с линии вратарской после навеса от Дани Ольмо — 3:2.



Прошло всего пять минут, и хозяева восстановили комфортную разницу в счете. Грилиш вошел в штрафную с левого фланга, оторвался от опекуна и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 4:2.



На 66-й минуте Ферран Торрес еще раз поразил ворота немецкой команды, использовав прекрасный пас Жоау Канселу, однако этот гол не был засчитан — офсайд.



Голевая эйфория продолжилась на 73-й минуте, когда неудержимый Нкунку мощно пробил с острого угла из пределов штрафной площади — 4:3.



Ответ "Сити" последовал немедленно. Это Канселу нанес дальний удар в верхний угол ворот — 5:3.



Веселье для "РБ Лейпциг" закончилось, когда на 79-й минуте гости остались вдесятером после второй желтой карточки Анхелиньо. "Горожане" уверенно провели остаток матча, а на 85-й минуте Габриэль Жезус даже поразил свободный угол ворот после удачного отскока внутри штрафной — 6:3.



Две команды устроили настоящий футбольный спектакль, однако ощущения, что сопернику удалось напрячь "Сити", никогда не возникало. "Горожане" вдоволь порезвились, не сильно утруждая себя оборонительной игрой.



"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия) — 6:3 (3:1)



Голы: Аке 16, Муикеле 28 (авт), Махрез 45 (пен), Грилиш 56, Жезус 85 — Нкунку 42, 51, 73.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Зинченко, Родри (Фернандиньо 59), Де Брюйне (Фоден 71), Бернарду Силва (Гюндоган 59), Грилиш (Жезус 81), Торрес (Стерлинг 72), Махрез.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо, Лаймер (Айдара 60), Адамс, Ольмо (Бробби 72), Форсберг (Собослаи 61), Нкунку (Гвардиол 81), Андре Силва (Поульсен 60).



Предупреждения: Зинченко — Клостерманн, Анхелиньо, Адамс.



Удаление: Анхелиньо 79.