Невилл сравнил Александер-Арнольда с Бекхэмом и Де Брюйне
Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил восхищение мастерством паса защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.
Пропустив Евро-2020, 22-летний Александер-Арнольд в отличной форме начал новый сезон, а в минувшее воскресенье против "Лидса" отметился результативной передачей на Мохамеда Салах.
Также в этом сезоне Трент ассистировал Садио Мане против "Бернли", и Невилл спешит сравнить 22-летнего англичанина с некоторыми из лучших диспетчеров в истории Премьер-Лиги.
"Он лучший распасовщик среди правых защитников, что я только видел".
"Он Дэвид Бекхэм и Кевин Де Брюйне на позиции правого защитника. Мне он очень понравился против "Лидса". От его игры захватывало дух", — сообщил Невилл в эфире.
15.09.2021 22:00
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