Невилл сравнил Александер-Арнольда с Бекхэмом и Де Брюйне

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил восхищение мастерством паса защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Пропустив Евро-2020, 22-летний Александер-Арнольд в отличной форме начал новый сезон, а в минувшее воскресенье против "Лидса" отметился результативной передачей на Мохамеда Салах.



Также в этом сезоне Трент ассистировал Садио Мане против "Бернли", и Невилл спешит сравнить 22-летнего англичанина с некоторыми из лучших диспетчеров в истории Премьер-Лиги.



"Он лучший распасовщик среди правых защитников, что я только видел".



"Он Дэвид Бекхэм и Кевин Де Брюйне на позиции правого защитника. Мне он очень понравился против "Лидса". От его игры захватывало дух", — сообщил Невилл в эфире.