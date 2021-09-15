Клопп: "Это наша самая сильная группа Лиги Чемпионов"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его команды еще не было группы Лиги Чемпионов сложнее, пока он трудится в клубе.

Домашним матчем против "Милана" в среду вечером "Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов. Другими соперниками "красных" по квартету будут "Порту" и "Атлетико".

Эту группу уже прозвали "группой смерти", однако сложность задачи по выходу в плей-офф лишь радует Клоппа.

"Это несомненно наша самая сильная группа за то время, что я работаю в "Ливерпуле".

"Я вспоминаю, как в 2013 году мы с Дортмундом тоже попали в действительно сильную группу Лиги Чемпионов. Нашими соперниками были "Манчестер Сити", "Реал" и "Аякс" — та еще компания! Люди говорили: "Боже, как нам выйти из этой группы?"

"Что это значит для соревнования? Сталкиваются очень хорошие команды, и точно можно сказать, что одна очень сильная команда отправится в Лигу Европы! Я никогда не понимал людей, которые предлагают реформировать Лигу Чемпионов".

"Мне нравится, как это устроено сейчас. С такой группой у людей не появится мысли: "А хочу ли я посмотреть на это?" Это будет захватывающая группа с первой секунды и до последней. Ничего не будет решено досрочно. Это держит тебя в тонусе".

"Это именно то, чего мы и хотели. Мы играем против "Милана", "Атлетико", "Порту". Играем на невероятных стадионах с невероятными и страстными фанатами".

"Порту" обычно финиширует первым или вторым в Португалии, у них команда самого, самого высокого уровня. "Милан" обладает богатой историей, и сейчас они в своем лучшем состоянии за несколько лет. Так что это настоящая Лига Чемпионов. Именно за это мы и любим футбол. Теперь мы это получили, поэтому давайте разберемся с этим", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3443

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Последние комментарии:




  1. asnural 15.09.2021 13:32 # asnural
    Сам признался что колбасе везло

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  2. mancityman 15.09.2021 12:52 # mancityman
    Уже плачет петушара очкастая

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  3. godlike 15.09.2021 11:48 # godlike
    ну да когда были псж и наполи и только чудом смогли выйти тогда из группы было не сложнее атлетико и прости боже милана

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  4. halamadrid94 15.09.2021 10:13 # halamadrid94
    Атлеты с первого, скаузеры со второго. Милан пока еще сыроват для лигачемпионских баталий.

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  5. division 15.09.2021 09:34 # division
    Удачи лузерпулю в лиге Европы

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  6. bmw-e34 15.09.2021 09:31 # bmw-e34
    Абсолютно неудобные соперники до ЛФК, все будут играть вторым номером, низким блоком... А вскрывать автобусы у ЛФК не особо получается. Хорошо, если будет быстрый гол, а если первый пропустят, то не факт, что даже в ничью сыграют.
    В общем, не удивлюсь, если не выйдем в плов.

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  7. vals1702 15.09.2021 09:21 # vals1702
    ЛФК и Милан идут дальше. матрасы в ЛЕ

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  8. tursa 15.09.2021 08:45 # tursa
    Адекваты согласятся. Уефа чем набирать больше шлака по типа шерифов и прочих, лучше бы дала 5 или даже 6 слотов для англии чтоб топ 6 команд проходили, чем смотреть зенит мальме например

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  9. lovrentiy 15.09.2021 08:12 # lovrentiy
    Это правда.
    Но боюсь, сейчас чуть ниже, подорвется сруманк.

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  10. meshuggah 15.09.2021 08:07 # meshuggah
    опять он ноет

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  11. alexander-arnold 15.09.2021 08:07 # alexander-arnold
    ЛЧ
    Группа смерти
    Атлетико
    Каеффффф

    надо непременно побеждать все домашние матчи

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