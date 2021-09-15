Клопп: "Это наша самая сильная группа Лиги Чемпионов"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его команды еще не было группы Лиги Чемпионов сложнее, пока он трудится в клубе.
Домашним матчем против "Милана" в среду вечером "Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов. Другими соперниками "красных" по квартету будут "Порту" и "Атлетико".
Эту группу уже прозвали "группой смерти", однако сложность задачи по выходу в плей-офф лишь радует Клоппа.
"Это несомненно наша самая сильная группа за то время, что я работаю в "Ливерпуле".
"Я вспоминаю, как в 2013 году мы с Дортмундом тоже попали в действительно сильную группу Лиги Чемпионов. Нашими соперниками были "Манчестер Сити", "Реал" и "Аякс" — та еще компания! Люди говорили: "Боже, как нам выйти из этой группы?"
"Что это значит для соревнования? Сталкиваются очень хорошие команды, и точно можно сказать, что одна очень сильная команда отправится в Лигу Европы! Я никогда не понимал людей, которые предлагают реформировать Лигу Чемпионов".
"Мне нравится, как это устроено сейчас. С такой группой у людей не появится мысли: "А хочу ли я посмотреть на это?" Это будет захватывающая группа с первой секунды и до последней. Ничего не будет решено досрочно. Это держит тебя в тонусе".
"Это именно то, чего мы и хотели. Мы играем против "Милана", "Атлетико", "Порту". Играем на невероятных стадионах с невероятными и страстными фанатами".
"Порту" обычно финиширует первым или вторым в Португалии, у них команда самого, самого высокого уровня. "Милан" обладает богатой историей, и сейчас они в своем лучшем состоянии за несколько лет. Так что это настоящая Лига Чемпионов. Именно за это мы и любим футбол. Теперь мы это получили, поэтому давайте разберемся с этим", — цитирует Клоппа Daily Mail.
15.09.2021 08:00
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Последние комментарии:
Сам признался что колбасе везло
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Уже плачет петушара очкастая
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ну да когда были псж и наполи и только чудом смогли выйти тогда из группы было не сложнее атлетико и прости боже милана
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Атлеты с первого, скаузеры со второго. Милан пока еще сыроват для лигачемпионских баталий.
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Удачи лузерпулю в лиге Европы
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Абсолютно неудобные соперники до ЛФК, все будут играть вторым номером, низким блоком... А вскрывать автобусы у ЛФК не особо получается. Хорошо, если будет быстрый гол, а если первый пропустят, то не факт, что даже в ничью сыграют.
В общем, не удивлюсь, если не выйдем в плов.
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ЛФК и Милан идут дальше. матрасы в ЛЕ
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Адекваты согласятся. Уефа чем набирать больше шлака по типа шерифов и прочих, лучше бы дала 5 или даже 6 слотов для англии чтоб топ 6 команд проходили, чем смотреть зенит мальме например
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Это правда.
Но боюсь, сейчас чуть ниже, подорвется сруманк.
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опять он ноет
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ЛЧ
Группа смерти
Атлетико
Каеффффф
надо непременно побеждать все домашние матчи
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