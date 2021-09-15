Клопп: "Это наша самая сильная группа Лиги Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его команды еще не было группы Лиги Чемпионов сложнее, пока он трудится в клубе.

Домашним матчем против "Милана" в среду вечером "Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов. Другими соперниками "красных" по квартету будут "Порту" и "Атлетико".



Эту группу уже прозвали "группой смерти", однако сложность задачи по выходу в плей-офф лишь радует Клоппа.



"Это несомненно наша самая сильная группа за то время, что я работаю в "Ливерпуле".



"Я вспоминаю, как в 2013 году мы с Дортмундом тоже попали в действительно сильную группу Лиги Чемпионов. Нашими соперниками были "Манчестер Сити", "Реал" и "Аякс" — та еще компания! Люди говорили: "Боже, как нам выйти из этой группы?"



"Что это значит для соревнования? Сталкиваются очень хорошие команды, и точно можно сказать, что одна очень сильная команда отправится в Лигу Европы! Я никогда не понимал людей, которые предлагают реформировать Лигу Чемпионов".



"Мне нравится, как это устроено сейчас. С такой группой у людей не появится мысли: "А хочу ли я посмотреть на это?" Это будет захватывающая группа с первой секунды и до последней. Ничего не будет решено досрочно. Это держит тебя в тонусе".



"Это именно то, чего мы и хотели. Мы играем против "Милана", "Атлетико", "Порту". Играем на невероятных стадионах с невероятными и страстными фанатами".



"Порту" обычно финиширует первым или вторым в Португалии, у них команда самого, самого высокого уровня. "Милан" обладает богатой историей, и сейчас они в своем лучшем состоянии за несколько лет. Так что это настоящая Лига Чемпионов. Именно за это мы и любим футбол. Теперь мы это получили, поэтому давайте разберемся с этим", — цитирует Клоппа Daily Mail.