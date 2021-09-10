Сульшер, Тухель и Гвардиола высказались насчет дисквалификации бразильцев

Главные тренеры Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед", Томас Тухель из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" отреагировали на дисквалификацию своих бразильских игроков.

Если ФИФА не одумается, то в ближайшем туре Премьер-Лиги "Юнайтед" сыграет без Фреда, "Челси" — без Тиаго Силвы, а "Сити" — без Эдерсона и Габриэля Жезуса.



Клубы не отпустили этих игроков в сборную Бразилии из-за требования пройти карантин по возвращении в Великобритании, и Сульшер, Тухель и Гвардиола в шоке, что ФИФА этого не понимает.



"Думаю, это проигрышная ситуация для каждого: сборных, игроков: клубов".



"Это какой-то фарс. Я расстроен всей этой историей. Здравый смысл больше не превалирует, и нам нужно готовиться к матчу без Фреда", — цитирует Сульшера Evening Standard.



"С какой стороны ни посмотри, это лишено смысла. Имеет ли это смысл для сборной Бразилии? Нет. Имеет ли это смысл для нас? Нет", — сообщил Тухель.



"По состоянию на данный момент ситуация неясна. Надеюсь, они (Эдерсон и Жезус) сыграют. Давайте подождем, будут ли хорошие новости. Мы придется подождать до завтрашнего дня".



"Я не понимаю этой ситуации, потому что не знаю, что мы должны были сделать. Это честь, когда наши игроки уезжают представлять свои сборные. Мы разрешаем им это. Но в этот раз мы их не отпустили, потому что им пришлось бы сидеть 10 дней на карантине в отеле. Это сложно понять, поэтому мы подождем объяснений от ФИФА", — заявил Гвардиола.