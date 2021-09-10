Клопп возмущен экспериментом с позицией Александер-Арнольда

Трент Александер-Арнольд Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое возмущение по поводу эксперимента своего коллеги Гарета Саутгейта из сборной Англии с позицией правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Саутгейт по-прежнему не рассматривает Александер-Арнольда в качестве основного правого защитника сборной, в матче против Андорры в прошлый уикенд попробовав Трента в качестве полузащитника.

22-летний Александер-Арнольд толком себя не проявил в этой роли, на второй тайм вернувшись на свою основную позицию. Такого рода эксперимент не впечатлил Клоппа.

"Если вы смотрите наши матчи, то могли заметить, что его позиция уже изменилась, когда это возможно. Поэтому нет необходимости сейчас делать из него полузащитника".

"Немного жаль, что нам приходится об этом говорить — хорошие игроки могут играть везде. Конечно, когда сборная Англии так доминирует в матче или мы доминируем в матче, Трент может сыграть полузащитника. Я бы скорее поставил его на позицию 6-го номера, нежели 8-го, но зачем делать из лучшего в мире правого защитника полузащитника?"

"Каждый думает, что он сможет больше влиять на игру, если будет располагаться на 10 метров выше. Но влиять на игру еще больше, чем это делает Трент, очень сложно. Мы подстраиваемся и стараемся использовать его набор навыков, как можно лучше, и он очень хорош", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Клопп, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1745

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Последние комментарии:




  1. kojan 10.09.2021 18:18 # kojan
    Клопп часто стал выражать своё "Ф" по мало значительным поводам... так делал особливый Жозе собираясь встать на лыжи... команда прошла пик... прошлый сезон показал, что ресурс исчерпан, команда начинает разваливаться, ловить нечего...Клопп готовит медийный фон своего ухода...

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  2. lovrentiy 10.09.2021 18:17 # lovrentiy
    Новость так себе, только для подрыва пенсовских пердаков.

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  3. sausage 10.09.2021 17:40 # sausage
    Да пздц как возмущён! Он просто в бешенстве, прям сквозь строки его прямой речи сквозит желание перегрызть горло Саутгейту.

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  4. j24081993 10.09.2021 17:39 # j24081993
    Лучший правый защитник? Можно было и не читать вью после этого

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  5. liverpyl 10.09.2021 17:36 # liverpyl
    Клопп возмущен экспериментом с задним проходом Александер-Арнольда

    Источник: http://fapl.ru/posts/88257/

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  6. true-manc 10.09.2021 17:11 # true-manc
    сутенер клопка правильно возмущен

    никаких гетеросексуальных экспериментов с трентом нельзя проводить, иначе это скузнявый дрищ разучится от своей привычной позиции/позы "раком" и не сможет первоклассно принимать в туза, что совершенно недопустимо при выступлении за такой великий портовый бордель как ливерпул.Пользователь получил предупреждение

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  7. danny949494 10.09.2021 17:03 # danny949494
    "Но зачем делать из лучшего в мире правого защитника полузащитника?"

    Рис Джеймс орнул просто.

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