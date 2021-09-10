Клопп возмущен экспериментом с позицией Александер-Арнольда
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое возмущение по поводу эксперимента своего коллеги Гарета Саутгейта из сборной Англии с позицией правого защитника Трента Александер-Арнольда.
Саутгейт по-прежнему не рассматривает Александер-Арнольда в качестве основного правого защитника сборной, в матче против Андорры в прошлый уикенд попробовав Трента в качестве полузащитника.
22-летний Александер-Арнольд толком себя не проявил в этой роли, на второй тайм вернувшись на свою основную позицию. Такого рода эксперимент не впечатлил Клоппа.
"Если вы смотрите наши матчи, то могли заметить, что его позиция уже изменилась, когда это возможно. Поэтому нет необходимости сейчас делать из него полузащитника".
"Немного жаль, что нам приходится об этом говорить — хорошие игроки могут играть везде. Конечно, когда сборная Англии так доминирует в матче или мы доминируем в матче, Трент может сыграть полузащитника. Я бы скорее поставил его на позицию 6-го номера, нежели 8-го, но зачем делать из лучшего в мире правого защитника полузащитника?"
"Каждый думает, что он сможет больше влиять на игру, если будет располагаться на 10 метров выше. Но влиять на игру еще больше, чем это делает Трент, очень сложно. Мы подстраиваемся и стараемся использовать его набор навыков, как можно лучше, и он очень хорош", — цитирует Клоппа Daily Mail.
10.09.2021 17:00
Просмотров: 1745
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клопп часто стал выражать своё "Ф" по мало значительным поводам... так делал особливый Жозе собираясь встать на лыжи... команда прошла пик... прошлый сезон показал, что ресурс исчерпан, команда начинает разваливаться, ловить нечего...Клопп готовит медийный фон своего ухода...
(ответить)
Новость так себе, только для подрыва пенсовских пердаков.
(ответить)
Да пздц как возмущён! Он просто в бешенстве, прям сквозь строки его прямой речи сквозит желание перегрызть горло Саутгейту.
(ответить)
Лучший правый защитник? Можно было и не читать вью после этого
(ответить)
Клопп возмущен экспериментом с задним проходом Александер-Арнольда
Источник: http://fapl.ru/posts/88257/
(ответить)
сутенер клопка правильно возмущен
никаких гетеросексуальных экспериментов с трентом нельзя проводить, иначе это скузнявый дрищ разучится от своей привычной позиции/позы "раком" и не сможет первоклассно принимать в туза, что совершенно недопустимо при выступлении за такой великий портовый бордель как ливерпул.
(ответить)
"Но зачем делать из лучшего в мире правого защитника полузащитника?"
Рис Джеймс орнул просто.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий