Антонио — лучший игрок Премьер-Лиги в августе

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в августе.

31-летний Антонио просто выдающимся образом начал новый сезон, забив четыре гола и отдав три результативных передачи всего в трех матчах.



Дважды отличившись против "Лестера" в этот период, Мичейл принес "молотобойцам" победу 4:1, а также стал самым результативным игроком своего клуба в Премьер-Лиге всех времен, опередив Паоло Ди Канио.



Благодаря усилиям Антонио "Вест Хэм" набрал семь очков из девяти возможных и сейчас держится в лидирующей группе.



"Теперь я хочу оторваться как можно сильнее, чтобы никто не догнал меня. Я до сих пор думаю: "Ого, я рекордсмен "Вест Хэма" по голам". Когда я переходил в клуб, я не мог себе этого и представить".



"Каждый хочет войти в историю в каждой клубе, где ты выступаешь. Несколько раз мне удалось это. Я люблю это, и каждый раз, делая это, я делаю соответствующую запись в своем блокноте дома".



Помимо Антонио, на звание Игрока Месяца по итогам августа также претендовали Маркос Алонсо, Саид Бенрахма, Эрик Дайер, Демарай Грей и Мейсон Гринвуд.