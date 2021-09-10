Антонио — лучший игрок Премьер-Лиги в августе
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в августе.
31-летний Антонио просто выдающимся образом начал новый сезон, забив четыре гола и отдав три результативных передачи всего в трех матчах.
Дважды отличившись против "Лестера" в этот период, Мичейл принес "молотобойцам" победу 4:1, а также стал самым результативным игроком своего клуба в Премьер-Лиге всех времен, опередив Паоло Ди Канио.
Благодаря усилиям Антонио "Вест Хэм" набрал семь очков из девяти возможных и сейчас держится в лидирующей группе.
"Теперь я хочу оторваться как можно сильнее, чтобы никто не догнал меня. Я до сих пор думаю: "Ого, я рекордсмен "Вест Хэма" по голам". Когда я переходил в клуб, я не мог себе этого и представить".
"Каждый хочет войти в историю в каждой клубе, где ты выступаешь. Несколько раз мне удалось это. Я люблю это, и каждый раз, делая это, я делаю соответствующую запись в своем блокноте дома".
Помимо Антонио, на звание Игрока Месяца по итогам августа также претендовали Маркос Алонсо, Саид Бенрахма, Эрик Дайер, Демарай Грей и Мейсон Гринвуд.
10.09.2021 14:00
Просмотров: 588
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
David Moyes is a footbal genius.
(ответить)
Антонио мегатопарь. За 3 матча забил столько, сколько Дрочба за сезон забивал
(ответить)
Рот твой ебал!
(ответить)
Пенсы конечно полнейшие дегенераты
(ответить)
Куман теперь присоединился к похвале системе, которую Тухель внедрил с тех пор, как пришел на «Стэмфорд Бридж» в январе, предполагая, что в мире нет команды, которая лучше играет с тремя защитниками, чем «Челси» прямо сейчас. Куман пытается подражать нашему стилю в «Барселоне».
Куман сказал: «Лучшая «Барса» в прошлом году была, когда играла 3-5-2. Нам удалось максимально использовать Бускетса, у нас было немало возможностей в атаке».
«Челси» - эталон, они играют в 3-5-2 и не защищаются».
Шлюша пососи!!!!!
(ответить)
Рубрика "Экспертные прогнозы фанатов Лулерпуля"
25.01.2021 21:32 #
gwelddwyr
Тухлый обосрётся. Это ему не Франция, где он, имея бюджет в четыре раза превосходящий бюджет ближайшего конкурента, громил всех в пух и прах. Здесь ему условный Барнсли так напихает на кубок Англии, что его выкинут и не вспомнят, как его зовут. Короче, зря толстяка уволили, пожалеют, но будет поздно.
(ответить)
Будущий КОРОЛЬ!!!
Миша, я хочу тебя видеть в футболке Сити!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий