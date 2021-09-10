Антонио — лучший игрок Премьер-Лиги в августе

Мичейл Антонио Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в августе.

31-летний Антонио просто выдающимся образом начал новый сезон, забив четыре гола и отдав три результативных передачи всего в трех матчах.

Дважды отличившись против "Лестера" в этот период, Мичейл принес "молотобойцам" победу 4:1, а также стал самым результативным игроком своего клуба в Премьер-Лиге всех времен, опередив Паоло Ди Канио.

Благодаря усилиям Антонио "Вест Хэм" набрал семь очков из девяти возможных и сейчас держится в лидирующей группе.

"Теперь я хочу оторваться как можно сильнее, чтобы никто не догнал меня. Я до сих пор думаю: "Ого, я рекордсмен "Вест Хэма" по голам". Когда я переходил в клуб, я не мог себе этого и представить".

"Каждый хочет войти в историю в каждой клубе, где ты выступаешь. Несколько раз мне удалось это. Я люблю это, и каждый раз, делая это, я делаю соответствующую запись в своем блокноте дома".

Помимо Антонио, на звание Игрока Месяца по итогам августа также претендовали Маркос Алонсо, Саид Бенрахма, Эрик Дайер, Демарай Грей и Мейсон Гринвуд.


Метки Антонио, Вест Хэм, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 588

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  1. imf-tau 10.09.2021 14:48 # imf-tau
    David Moyes is a footbal genius.

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  2. slash-lfc 10.09.2021 14:43 # slash-lfc
    Антонио мегатопарь. За 3 матча забил столько, сколько Дрочба за сезон забивал

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  3. krakovyak 10.09.2021 14:30 # krakovyak
    Рот твой ебал!

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  4. gameboy 10.09.2021 14:25 # gameboy
    Пенсы конечно полнейшие дегенераты

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  5. thegodfather 10.09.2021 14:13 # thegodfather
    Куман теперь присоединился к похвале системе, которую Тухель внедрил с тех пор, как пришел на «Стэмфорд Бридж» в январе, предполагая, что в мире нет команды, которая лучше играет с тремя защитниками, чем «Челси» прямо сейчас. Куман пытается подражать нашему стилю в «Барселоне».

    Куман сказал: «Лучшая «Барса» в прошлом году была, когда играла 3-5-2. Нам удалось максимально использовать Бускетса, у нас было немало возможностей в атаке».

    «Челси» - эталон, они играют в 3-5-2 и не защищаются».


    Шлюша пососи!!!!!

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  6. superglor 10.09.2021 14:07 # superglor
    Рубрика "Экспертные прогнозы фанатов Лулерпуля"

    25.01.2021 21:32 #
    gwelddwyr

    Тухлый обосрётся. Это ему не Франция, где он, имея бюджет в четыре раза превосходящий бюджет ближайшего конкурента, громил всех в пух и прах. Здесь ему условный Барнсли так напихает на кубок Англии, что его выкинут и не вспомнят, как его зовут. Короче, зря толстяка уволили, пожалеют, но будет поздно.

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  7. true-manc 10.09.2021 14:01 # true-manc
    Будущий КОРОЛЬ!!!
    Миша, я хочу тебя видеть в футболке Сити!

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