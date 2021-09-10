Фердинанд рассказал о встрече с игроком-геем

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что недавно встретился с игроком-геем, пытаясь подтолкнуть того к каминг-ауту.

В данный момент в британском футболе нет открытых геев среди игроков — многие вынуждены скрывать свою гомосексуальность, опасаясь негативной реакции фанатов и медиа.

Именно по этой причине гей, с которым общался Фердинанд, предпочел воздержаться от каминг-аута. Рио же считает, что игрок должен гордиться своей сексуальной ориентацией и рассказать об этом каждому.

"Совсем недавно у меня была встреча с действующим игроком, который собирался совершить каминг-аут, однако юрист посоветовал ему этого не делать".

"Изначально я сказал ему: "Ты должен совершить каминг-аут, рассказать правду и гордиться, кем ты являешься". Однако его юрист посоветовал ему этого не делать по той причине, что все люди очень разные, и ты не можешь использовать общий подход".

"Ссылаясь на свой опыт, юрист посчитал, что этот игрок недостаточно силен духом, чтобы совладать с повышенным вниманием медиа", — цитирует Фердинанда The Independent.


Метки Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 11:00

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  1. flamic 10.09.2021 11:09 # flamic
    С братом повидался

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  2. mancityman 10.09.2021 11:08 # mancityman
    ЕХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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  3. division 10.09.2021 11:04 # division
    Соберёшь

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