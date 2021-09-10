Фердинанд рассказал о встрече с игроком-геем
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, что недавно встретился с игроком-геем, пытаясь подтолкнуть того к каминг-ауту.
В данный момент в британском футболе нет открытых геев среди игроков — многие вынуждены скрывать свою гомосексуальность, опасаясь негативной реакции фанатов и медиа.
Именно по этой причине гей, с которым общался Фердинанд, предпочел воздержаться от каминг-аута. Рио же считает, что игрок должен гордиться своей сексуальной ориентацией и рассказать об этом каждому.
"Совсем недавно у меня была встреча с действующим игроком, который собирался совершить каминг-аут, однако юрист посоветовал ему этого не делать".
"Изначально я сказал ему: "Ты должен совершить каминг-аут, рассказать правду и гордиться, кем ты являешься". Однако его юрист посоветовал ему этого не делать по той причине, что все люди очень разные, и ты не можешь использовать общий подход".
"Ссылаясь на свой опыт, юрист посчитал, что этот игрок недостаточно силен духом, чтобы совладать с повышенным вниманием медиа", — цитирует Фердинанда The Independent.
10.09.2021 11:00
Просмотров: 453
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С братом повидался
(ответить)
ЕХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
(ответить)
Соберёшь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий