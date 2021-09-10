Роналду: "Рвусь в бой!"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру о своей готовности выйти в стартовом составе против "Ньюкасла".

В минувший вторник Роналду впервые после своего возвращения в клуб посетил тренировочную базу в Каррингтоне. Тем не менее, Криштиану чувствует, что находится в отличной форме т успеет подготовиться к ближайшему матчу "Юнайтед".



Вместе с тем 36-летний португалец не скрывает того, что его появление перед переполенным "Олд Траффорд" в субботу будет очень эмоциональным моментом.



"Конечно, я буду нервничать в субботу, но я стал более зрелым, более опытным".



"Я буду готов, и я собираюсь надавить на Оле, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я рвусь в бой!"



"Приятно снова побывать здесь (на "Олд Траффорд", где Роналду давал интервью), потому что я знаю, что люди здесь отличаются. С момента, как я приземлился в аэропорту, я почувствовал эмоции людей".



"Дело не только в том, что я игрок "Манчестера". Эти люди наблюдали меня с моих 18 лет, видели мою страсть и все такое, поэтому я преисполнен эмоций".



"У нас хорошее прошлое, но я здесь ради нового поколения. Я здесь, чтобы побеждать. У нас новые игроки, молодые парни, и все они обладают потенциалом. Я здесь, чтобы творить историю".



"Я в хорошей форме. Люди думают, что я последовал зову сердца и бла-бла-бла, но я пришел показать, что все еще способен играть в свой лучший футбол".



"Люди говорят о моем возрасте, но они должны знать, что я другой. Я отличаюсь от остальных людей. И я постоянно это доказываю, год за годом, и этот сезон будет таким же", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".