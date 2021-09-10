Роналду: "Рвусь в бой!"

Оле Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил своему главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру о своей готовности выйти в стартовом составе против "Ньюкасла".

В минувший вторник Роналду впервые после своего возвращения в клуб посетил тренировочную базу в Каррингтоне. Тем не менее, Криштиану чувствует, что находится в отличной форме т успеет подготовиться к ближайшему матчу "Юнайтед".

Вместе с тем 36-летний португалец не скрывает того, что его появление перед переполенным "Олд Траффорд" в субботу будет очень эмоциональным моментом.

"Конечно, я буду нервничать в субботу, но я стал более зрелым, более опытным".

"Я буду готов, и я собираюсь надавить на Оле, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я рвусь в бой!"

"Приятно снова побывать здесь (на "Олд Траффорд", где Роналду давал интервью), потому что я знаю, что люди здесь отличаются. С момента, как я приземлился в аэропорту, я почувствовал эмоции людей".

"Дело не только в том, что я игрок "Манчестера". Эти люди наблюдали меня с моих 18 лет, видели мою страсть и все такое, поэтому я преисполнен эмоций".

"У нас хорошее прошлое, но я здесь ради нового поколения. Я здесь, чтобы побеждать. У нас новые игроки, молодые парни, и все они обладают потенциалом. Я здесь, чтобы творить историю".

"Я в хорошей форме. Люди думают, что я последовал зову сердца и бла-бла-бла, но я пришел показать, что все еще способен играть в свой лучший футбол".

"Люди говорят о моем возрасте, но они должны знать, что я другой. Я отличаюсь от остальных людей. И я постоянно это доказываю, год за годом, и этот сезон будет таким же", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2021 06:00

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  1. sexan 10.09.2021 07:07 # sexan
    Здарова пацаны.

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  2. meshuggah 10.09.2021 06:36 # meshuggah
    https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/e5/22/fb/36/rued048f948da.jpg

    оруу

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  3. suddenly 10.09.2021 06:03 # suddenly
    Посоветуйте нормальный паблик вк или канал в телеграме, где можно читать новости про английский футбол (желательно без желтухи) с нормальными админами, которые постят своевременно новости и не байтят на заголовках.

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