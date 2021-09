Леви избран в исполком ECA

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (European Club Association).

Напомним, вся "большая шестерка" Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", по своей инициативе вышла из ECA в апреле в связи с созданием Европейской Суперлиги, но в прошлом месяце была принята обратно .



Продолжая налаживать отношения со взбунтовавшимися клубами, ECA решила принять в свое руководство Леви, а также представителей "Интера" и "Милана", сообщает The Independent.



Соответствующее решение было принято посредством голосования во второй день генеральной ассамблеи ECA в Женеве.



"Реал", "Барселона" и "Ювентус" по-прежнему сторонятся ECA и ведут борьбу с УЕФА за развитие проекта Суперлиги.





Congratulations to Daniel Levy, Chairman, @SpursOfficial who has been elected to the ECA Executive Board #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/Sz6gumC239