Леви избран в исполком ECA

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (European Club Association).

Напомним, вся "большая шестерка" Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", по своей инициативе вышла из ECA в апреле в связи с созданием Европейской Суперлиги, но в прошлом месяце была принята обратно .

Продолжая налаживать отношения со взбунтовавшимися клубами, ECA решила принять в свое руководство Леви, а также представителей "Интера" и "Милана", сообщает The Independent.

Соответствующее решение было принято посредством голосования во второй день генеральной ассамблеи ECA в Женеве.

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" по-прежнему сторонятся ECA и ведут борьбу с УЕФА за развитие проекта Суперлиги.


Метки ECA, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 13:00

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  1. chr1s8rown 07.09.2021 13:11 # chr1s8rown
    ЕБАННАЯ ЩЕЛСТИ ЕБУЧАЯ Я ВАШУ В РОТ ЕБАЛ

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  2. alexander-arnold 07.09.2021 13:00 # alexander-arnold
    ЕХХХХХХАААЙ БАААЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯ!!!1

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