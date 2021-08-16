"Большая шестерка" принята назад в ECA

Ассоциация европейских клубов (European Club Association) приняла назад клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги.

Помимо "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", в ECA заново вступили "Милан", "Атлетико" и "Интер".



Эти девять клубов — а также "Реал", "Барселона" и "Ювентус" — по своей инициативе вышли из ECA в апреле, когда объявили о создании Европейской Суперлиги.



"Реал", "Барселона" и "Ювентус" отказываются идти на мировую с УЕФА и не собираются возвращаться в ECA, надеясь через ожидаемое в следующем году решение Европейского суда отстоять свое право на развитие Суперлиги.



Добавим, после скандала насчет Суперлиги ECA возглавляет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.