Фердинанд: "Роналду — пенальти, Фернандешу — штрафные"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду должны поделить обязанности по исполнению стандартов.
За время выступления в Премьер-Лиге Фернандеш добился больших успехов по зарабатыванию и исполнению пенальти, однако Роналду любит 11-метровые не меньше своего партнера по сборной Португалии.
Фердинанд считает, что штатным пенальтистом "Юнайтед" теперь должен стать Роналду, тогда как Фернандеш мог бы сосредоточиться на штрафных.
"Думаю, Бруну должен уступить право исполнять пенальти, сосредоточившись на штрафных и угловых — хотя угловые он не подает. Стандарты возле штрафной площади — это то, что должно остаться за ним".
"Думаю, так и будет. Его статистика обязывает к этому. Я на 100 процентов уверен, что Роналду будет исполнять пенальти, они согласятся, чтобы он исполнял пенальти, но когда нужно подать мяч в штрафную со стандартного положения, пусть это делает Бруну".
"Если результативность Бруну при этом снизится, но он приложит руки к большому трофеи, я только за", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
07.09.2021 11:00
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Походу админ сам новости придумал, да и прое6ался с названием
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Пока Челси воспитывает английскую молодежь и подтягивает ее к основе, муму собирает в команде цыганский табор сбитых и никому ненужных летчиков, которые не против норм заработать перед пенсией
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вот до чего соли доводят... заговаривается уже одмен
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Михайлэш совсем слетел кукухой
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пенальдышу фернандеш, рональдо сосальдо
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Пехайлышу - леща
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Фернандеш Фернандешу: "Мы сегодня с тобой так нах*яримся, ты прсто не представляешь"
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козах на одмене как обычно запезделся...
Рио Фернандеш бля
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Фернандеш: "Фернандешу — пенальти, Фернандешу — штрафные"
Источник: http://fapl.ru/posts/88193/
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Фернандеш: Фурнандешу все стандарты а Рон пусть курит в сторонке
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Адекватный размен.
В последние годы штрафные Роналду - это просто позорище какое-то. Особенно печально было в Ювентусе, где у Пьянича процент реализации штрафных был в разы выше.
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