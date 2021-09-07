Фердинанд: "Роналду — пенальти, Фернандешу — штрафные"

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду должны поделить обязанности по исполнению стандартов.

За время выступления в Премьер-Лиге Фернандеш добился больших успехов по зарабатыванию и исполнению пенальти, однако Роналду любит 11-метровые не меньше своего партнера по сборной Португалии.

Фердинанд считает, что штатным пенальтистом "Юнайтед" теперь должен стать Роналду, тогда как Фернандеш мог бы сосредоточиться на штрафных.

"Думаю, Бруну должен уступить право исполнять пенальти, сосредоточившись на штрафных и угловых — хотя угловые он не подает. Стандарты возле штрафной площади — это то, что должно остаться за ним".

"Думаю, так и будет. Его статистика обязывает к этому. Я на 100 процентов уверен, что Роналду будет исполнять пенальти, они согласятся, чтобы он исполнял пенальти, но когда нужно подать мяч в штрафную со стандартного положения, пусть это делает Бруну".

"Если результативность Бруну при этом снизится, но он приложит руки к большому трофеи, я только за", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фердинанд, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1344

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  1. liverpoolec23 07.09.2021 11:50 # liverpoolec23
    Походу админ сам новости придумал, да и прое6ался с названием

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  2. gucman 07.09.2021 11:43 # gucman
    Пока Челси воспитывает английскую молодежь и подтягивает ее к основе, муму собирает в команде цыганский табор сбитых и никому ненужных летчиков, которые не против норм заработать перед пенсией

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  3. mugabe 07.09.2021 11:29 # mugabe
    вот до чего соли доводят... заговаривается уже одмен

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  4. vagifspurs 07.09.2021 11:27 # vagifspurs
    Михайлэш совсем слетел кукухой

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  5. meshuggah 07.09.2021 11:18 # meshuggah
    пенальдышу фернандеш, рональдо сосальдо

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  6. g3ndalf 07.09.2021 11:16 # g3ndalf
    Пехайлышу - леща

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  7. sp-fan 07.09.2021 11:14 # sp-fan
    Фернандеш Фернандешу: "Мы сегодня с тобой так нах*яримся, ты прсто не представляешь"

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  8. gucuneinan 07.09.2021 11:12 # gucuneinan
    Фернандеш: "Фернандешу - мороженое, Фернандешу - цветы"

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  9. jokerz 07.09.2021 11:06 # jokerz
    козах на одмене как обычно запезделся...
    Рио Фернандеш бля

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  10. true-manc 07.09.2021 11:03 # true-manc
    Фернандеш: "Фернандешу — пенальти, Фернандешу — штрафные"

    Источник: http://fapl.ru/posts/88193/

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  11. hunter022 07.09.2021 11:03 # hunter022
    Фернандеш: Фурнандешу все стандарты а Рон пусть курит в сторонке

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  12. mcart 07.09.2021 11:02 # mcart
    Адекватный размен.
    В последние годы штрафные Роналду - это просто позорище какое-то. Особенно печально было в Ювентусе, где у Пьянича процент реализации штрафных был в разы выше.

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