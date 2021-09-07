Фердинанд: "Роналду — пенальти, Фернандешу — штрафные"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду должны поделить обязанности по исполнению стандартов.

За время выступления в Премьер-Лиге Фернандеш добился больших успехов по зарабатыванию и исполнению пенальти, однако Роналду любит 11-метровые не меньше своего партнера по сборной Португалии.



Фердинанд считает, что штатным пенальтистом "Юнайтед" теперь должен стать Роналду, тогда как Фернандеш мог бы сосредоточиться на штрафных.



"Думаю, Бруну должен уступить право исполнять пенальти, сосредоточившись на штрафных и угловых — хотя угловые он не подает. Стандарты возле штрафной площади — это то, что должно остаться за ним".



"Думаю, так и будет. Его статистика обязывает к этому. Я на 100 процентов уверен, что Роналду будет исполнять пенальти, они согласятся, чтобы он исполнял пенальти, но когда нужно подать мяч в штрафную со стандартного положения, пусть это делает Бруну".



"Если результативность Бруну при этом снизится, но он приложит руки к большому трофеи, я только за", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.