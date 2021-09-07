"Тоттенхэм" и "Челси" сыграют первый в мире матч с нулевым углеродным следом
Дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси" 19 сентября станет первым в мире футбольным матчем с нулевым углеродным следом.
Как сообщает The Independent, сейчас сотни людей работают над тем, чтобы свести воздействие предстоящего матча двух лондонских команд на окружающую среду к нулю.
Партнером "шпор" по этой инициативе, получившей название "Game Zero" стала компания Sky, которая будет вести прямую трансляцию с "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Ожидается, что обе команды прибудут на стадион на автобусах, работающих на биотопливе. А игроки будут пить воду не из пластиковых бутылок, а из экологичной картонной упаковки.
Зрителям тоже отводится немаловажная роль. Клубы призовут фанатов добираться на стадион на велосипедах или общественном транспорте, а в киосках с едой будет продаваться веганская пища.
Данная инициатива посвящена предстоящей Конференции ООН по изменению климата, что пройдет в Глазго в ноябре.
Добавим, ранее в этом году "Тоттенхэм" был назван самым "зеленым" клубом Премьер-Лиги.
07.09.2021 07:00
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Последние комментарии:
И только легендарный Энфилд будет больше и больше вырабатывать метан
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тачки уже придушили, заменяя их, в перспективе, другим дерьмом. очередная формальная хня про климат, интересно кого теперь продвигать буду и кто сейчас виноват.
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ху*ня какая не поймешь
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Кто сказал, что картон лучше пластика?) Ну придурки...
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