Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп предсказывает чемпионство "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.

По мнению Рэднаппа, важнейшим фактором для чемпионской гонки этого сезона станет несостоявшийся переход нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в "Манчестер Сити".



74-летний Рэднапп не видит слабых мест у "Челси" и ожидает, что "синие" опередят своих конкурентов, включая "Сити", который в случае покупки Кейна был бы большим фаворитом.



"Думаю, если бы Харри Кейн перешел в "Манчестер Сити", титул им был бы обеспечен. Думаю, несостоявшийся трансфер будет иметь большие последствия для них, потому что им не хватает настоящего форварда. Думаю, это делает чемпионскую гонку открытой".



"В этом году есть четыре или пять команд, которые могут выиграть титул. Я видел "Челси" на прошлой неделе, и они были великолепны. У "Ливерпуля" вернулся Ван Дейк. "Манчестер Юнайтед" выглядит сильнее. Это будет по-настоящему открытая гонка".



"Если бы я делал ставку — а есть все шансы, что я сделаю, — я бы поставил на "Челси", потому что они выглядят опасно. Я не вижу у них слабых мест. Тухель может менять крайних защитников, на прошлой неделе он оставил Тиаго Силву в запасе. У них полно талантов. А Лукаку стал вишенкой на торте", — цитирует Рэднаппа Football.London.