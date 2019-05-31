Рэднапп предсказывает победу "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп предсказал победу "шпор" над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.

В ближайшую субботу Маурисио Почеттино или Юрген Клопп завоюет свой первый трофей с нынешним клубом.



На бумаге "Ливерпуль" выглядит фаворитом благодаря более стабильной игре в Премьер-Лиге на протяжении сезона и опыту участия в прошлогоднем финале, однако Рэднапп отдает предпочтение "шпорам" — и клубные пристрастия здесь не при чем.



"У меня есть предчувствие, что на трофее будет выбито имя "Тоттенхэма". На протяжении плей-офф несколько раз казалось, что они вылетят, но голы на последних минутах позволяли им двигаться вперед".



"Это была драма за драмой — чего только стоит выездной матч против "Манчестер Сити" со вмешательством VAR".



"Просто у меня внутри есть ощущение, что в этом году на трофее будет имя "Тоттенхэма". Я правда это чувствую".



"Я большой фанат обоих клубов, я большой фанат "Ливерпуля", но что-то мне подсказывает, что это будет год "Тоттенхэма", — сообщил Рэднапп Daily Mail.