Рэднапп предсказывает победу "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов
Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп предсказал победу "шпор" над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.
В ближайшую субботу Маурисио Почеттино или Юрген Клопп завоюет свой первый трофей с нынешним клубом.
На бумаге "Ливерпуль" выглядит фаворитом благодаря более стабильной игре в Премьер-Лиге на протяжении сезона и опыту участия в прошлогоднем финале, однако Рэднапп отдает предпочтение "шпорам" — и клубные пристрастия здесь не при чем.
"У меня есть предчувствие, что на трофее будет выбито имя "Тоттенхэма". На протяжении плей-офф несколько раз казалось, что они вылетят, но голы на последних минутах позволяли им двигаться вперед".
"Это была драма за драмой — чего только стоит выездной матч против "Манчестер Сити" со вмешательством VAR".
"Просто у меня внутри есть ощущение, что в этом году на трофее будет имя "Тоттенхэма". Я правда это чувствую".
"Я большой фанат обоих клубов, я большой фанат "Ливерпуля", но что-то мне подсказывает, что это будет год "Тоттенхэма", — сообщил Рэднапп Daily Mail.
31.05.2019 00:05
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Последние комментарии:
клоппу проебать очередной финал ничего не стоит
так что тут победа только лфк
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Многие предсказывают победу кур.
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У колбасов пукан сжался)
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