Мбуямба был приглашен в первую команду "Челси"

Хавьер Мбуямба Во время этого международного перерыва главный тренер "Челси" Томас Тухель перевел в первую команду защитника Хавьера Мбуямбу.

Мбуямба прибыл в "Челси" в августе 2020, когда на тренерском мостике "синих" все еще находился Фрэнк Лэмпард.

Дебютный английский сезон оказался нарушен для Хавьера потребовавшей операции травмой мениска, однако еще в концовке прошлой кампании 19-летний голландец вернулся к выступлениям за резервную команду "Челси".

А сейчас, пользуясь отъездом многих игроков в сборные и продажей Курта Зума в "Вест Хэм", Мбуямба получил приглашение присоединиться к первой команде — пока только для тренировок, сообщает Daily Express.


Метки Мбуямба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. lampard78 05.09.2021 10:26 # lampard78
    Помню, за него даже борьба была, называли вторым Ван Дейком. Ну, посмотрим что из него получится. Он перспективен, но, как по мне, так у нас есть парень куда способнее - Леви Колвилл, где-то на полтора года моложе Мбуямбы, но, несмотря на возраст, отправлен уже в аренду в Хаддерсфилд в этом сезоне. Лучше за ним последите.

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  2. liverpyl 05.09.2021 09:12 # liverpyl
    Хуямба был приглашен в первую команду "Челенси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/88153/

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  3. sexan 05.09.2021 09:08 # sexan
    Имя Хавьер, фамилия Мбуямба, сам голландец... Это что за смесь такая?

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