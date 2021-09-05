Мбуямба был приглашен в первую команду "Челси"

Во время этого международного перерыва главный тренер "Челси" Томас Тухель перевел в первую команду защитника Хавьера Мбуямбу.

Мбуямба прибыл в "Челси" в августе 2020, когда на тренерском мостике "синих" все еще находился Фрэнк Лэмпард.



Дебютный английский сезон оказался нарушен для Хавьера потребовавшей операции травмой мениска, однако еще в концовке прошлой кампании 19-летний голландец вернулся к выступлениям за резервную команду "Челси".



А сейчас, пользуясь отъездом многих игроков в сборные и продажей Курта Зума в "Вест Хэм", Мбуямба получил приглашение присоединиться к первой команде — пока только для тренировок, сообщает Daily Express.