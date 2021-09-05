Мбуямба был приглашен в первую команду "Челси"
Во время этого международного перерыва главный тренер "Челси" Томас Тухель перевел в первую команду защитника Хавьера Мбуямбу.
Мбуямба прибыл в "Челси" в августе 2020, когда на тренерском мостике "синих" все еще находился Фрэнк Лэмпард.
Дебютный английский сезон оказался нарушен для Хавьера потребовавшей операции травмой мениска, однако еще в концовке прошлой кампании 19-летний голландец вернулся к выступлениям за резервную команду "Челси".
А сейчас, пользуясь отъездом многих игроков в сборные и продажей Курта Зума в "Вест Хэм", Мбуямба получил приглашение присоединиться к первой команде — пока только для тренировок, сообщает Daily Express.
05.09.2021 09:00
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Последние комментарии:
Помню, за него даже борьба была, называли вторым Ван Дейком. Ну, посмотрим что из него получится. Он перспективен, но, как по мне, так у нас есть парень куда способнее - Леви Колвилл, где-то на полтора года моложе Мбуямбы, но, несмотря на возраст, отправлен уже в аренду в Хаддерсфилд в этом сезоне. Лучше за ним последите.
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Хуямба был приглашен в первую команду "Челенси"
Источник: http://fapl.ru/posts/88153/
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Имя Хавьер, фамилия Мбуямба, сам голландец... Это что за смесь такая?
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