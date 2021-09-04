Тиаго Алькантара нацелен на покер
Полузащитник Тиаго Алькантара заявил, что хочет выиграть все доступные соревнования с "Ливерпулем" в этом сезоне.
Прошлый сезон сложился не лучшим образом для "Ливерпуля" и Тиаго, который находился в процессе адаптации к английскому футболу.
Экс-игрок "Барселоны" и "Баварии" надеется, что его второй сезон в "Ливерпуле" сложится успешнее, и он приложит руки к трофеям — причем ко всем сразу.
"У меня точно такое же ощущение, как и в каждой команде, за которую мне довелось выступать. Я хочу стремиться как можно выше".
"Это означает выиграть каждое соревнование, что только можно: лигу, Лигу Чемпионов, а также кубковые соревнования".
"Это всегда было целью для меня. Я бы сказал, что нет разницы между этим годом, прошлым и годом до этого".
"Мы хотим выиграть все, и мы голодны не только до победы в каждом соревновании, а до победы в каждом матче", — сообщил Тиаго официальному веб-сайту "Ливерпуля".
04.09.2021 23:00
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Последние комментарии:
Роял рибл страйп этому господину)
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сам с себя акуел
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Совсем е6анулся: где покер, а где фк лyзepxyй. С такими амбициями ему в гейсенал дорога - там такие же "поехавшие" единомышленники.
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Колбаса теперь вместо арсенала, почти так же выиграли сезон без поражений, а потом наступают года без побед хахахах и с местами о покере
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полупокер нацелен на покер
Источник: http://fapl.ru/posts/88148/
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пизданул и сам не понял.
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