Тиаго Алькантара нацелен на покер

Полузащитник Тиаго Алькантара заявил, что хочет выиграть все доступные соревнования с "Ливерпулем" в этом сезоне.

Прошлый сезон сложился не лучшим образом для "Ливерпуля" и Тиаго, который находился в процессе адаптации к английскому футболу.



Экс-игрок "Барселоны" и "Баварии" надеется, что его второй сезон в "Ливерпуле" сложится успешнее, и он приложит руки к трофеям — причем ко всем сразу.



"У меня точно такое же ощущение, как и в каждой команде, за которую мне довелось выступать. Я хочу стремиться как можно выше".



"Это означает выиграть каждое соревнование, что только можно: лигу, Лигу Чемпионов, а также кубковые соревнования".



"Это всегда было целью для меня. Я бы сказал, что нет разницы между этим годом, прошлым и годом до этого".



"Мы хотим выиграть все, и мы голодны не только до победы в каждом соревновании, а до победы в каждом матче", — сообщил Тиаго официальному веб-сайту "Ливерпуля".