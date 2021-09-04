Тиаго Алькантара нацелен на покер

Тиаго Алькантара Полузащитник Тиаго Алькантара заявил, что хочет выиграть все доступные соревнования с "Ливерпулем" в этом сезоне.

Прошлый сезон сложился не лучшим образом для "Ливерпуля" и Тиаго, который находился в процессе адаптации к английскому футболу.

Экс-игрок "Барселоны" и "Баварии" надеется, что его второй сезон в "Ливерпуле" сложится успешнее, и он приложит руки к трофеям — причем ко всем сразу.

"У меня точно такое же ощущение, как и в каждой команде, за которую мне довелось выступать. Я хочу стремиться как можно выше".

"Это означает выиграть каждое соревнование, что только можно: лигу, Лигу Чемпионов, а также кубковые соревнования".

"Это всегда было целью для меня. Я бы сказал, что нет разницы между этим годом, прошлым и годом до этого".

"Мы хотим выиграть все, и мы голодны не только до победы в каждом соревновании, а до победы в каждом матче", — сообщил Тиаго официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Алькантара, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 23:00

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  1. murderface 05.09.2021 00:27 # murderface
    Роял рибл страйп этому господину)

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  2. gio 05.09.2021 00:04 # gio
    сам с себя акуел

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  3. gucman 04.09.2021 23:29 # gucman
    Совсем е6анулся: где покер, а где фк лyзepxyй. С такими амбициями ему в гейсенал дорога - там такие же "поехавшие" единомышленники.Пользователь получил предупреждение

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  4. drogba11cool 04.09.2021 23:11 # drogba11cool
    Колбаса теперь вместо арсенала, почти так же выиграли сезон без поражений, а потом наступают года без побед хахахах и с местами о покере

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  5. true-manc 04.09.2021 23:06 # true-manc
    полупокер нацелен на покер

    Источник: http://fapl.ru/posts/88148/

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  6. manutd-20champ 04.09.2021 23:00 # manutd-20champ
    пизданул и сам не понял.

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