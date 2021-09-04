Лукаку рассказал, как попросил "Интер" отпустить его в "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, что ему пришлось попросить "Интер" отпустить его в "Челси".
Минувшим летом "Челси" приобрел Лукаку за рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов. Ромелу вернулся на "Стэмфорд Бридж" спустя 10 лет, как прибыл сюда юниором из "Андерлехта".
Несмотря на то, что в начале лета Лукаку уверенно заявлял о намерении остаться в "Интере", настойчивость "синих" подкупила 28-летнего бельгийца.
"Когда "Челси" сделал свое третье предложение, я понял, что они настроены серьезно и что я уже не останусь".
Челси" предлагал 110 миллионов евро плюс Дзаппакосту, но "Интер" сказал "нет". Поэтому я пошел в кабинет Индзаги и попросил найти компромисс".
"Я все еще был игроком "Интера", но мысленно я был уже в Лондоне. "Интер" вытащил меня из дерьма, и "Челси" — единственные, ради кого я бы ушел от "нерадзурри", — сообщил Лукаку HLN.
04.09.2021 16:00
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2023 год.
"Челси" вытащил меня из дерьма, и "Интер Майами" — единственные, ради кого я бы ушел от "членси".
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"Да, я остаюсь. Я уже поговорил с человеком, который станет нашим новым тренером, если не случится чего-то неожиданного".
"Возможно, мне не стоило этого пока что говорить... Но это был очень позитивный разговор".
"Наш вызов в том, чтобы снова выиграть титул. Я хорошо себя чувствую в "Интере", — сообщил Лукаку HLN.
Источник: http://fapl.ru/posts/86285/
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"Интер" вытащил меня из дерьма
По факту
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https://ibb.co/p4NYkzB
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