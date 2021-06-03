Нападающий "Интер" Ромелу Лукаку исключил свое возвращение в "Челси" этим летом.

Вероятный уход из клуба Оливье Жиру с Тэмми Абрахэмом, а также известные проблемы у чужих ворот Тимо Вернера делают приглашение забивного нападающего приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно.



С момента отставки Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" на прошлой неделе ходили упорные слухи, что "синие" постараются купить Лукаку, однако у 28-летнего бельгийца, забившего 24 гола и отдавшего 10 результативных передач в 36 матчах Серии А этого сезона, другие планы.



"Да, я остаюсь. Я уже поговорил с человеком, который станет нашим новым тренером, если не случится чего-то неожиданного".



"Возможно, мне не стоило этого пока что говорить... Но это был очень позитивный разговор".



"Наш вызов в том, чтобы снова выиграть титул. Я хорошо себя чувствую в "Интере", — сообщил Лукаку HLN.