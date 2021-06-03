Лукаку исключил свое возвращение в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий "Интер" Ромелу Лукаку исключил свое возвращение в "Челси" этим летом.

Вероятный уход из клуба Оливье Жиру с Тэмми Абрахэмом, а также известные проблемы у чужих ворот Тимо Вернера делают приглашение забивного нападающего приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно.

С момента отставки Антонио Конте с поста главного тренера "Интера" на прошлой неделе ходили упорные слухи, что "синие" постараются купить Лукаку, однако у 28-летнего бельгийца, забившего 24 гола и отдавшего 10 результативных передач в 36 матчах Серии А этого сезона, другие планы.

"Да, я остаюсь. Я уже поговорил с человеком, который станет нашим новым тренером, если не случится чего-то неожиданного".

"Возможно, мне не стоило этого пока что говорить... Но это был очень позитивный разговор".

"Наш вызов в том, чтобы снова выиграть титул. Я хорошо себя чувствую в "Интере", — сообщил Лукаку HLN.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 06:00

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  1. division 03.06.2021 06:16 # division
    Шикарнейшая новость. Теперь Холланд/Кейн ин

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  2. bmw-e34 03.06.2021 06:04 # bmw-e34
    Пронесло пенсов

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  3. mkcfc 03.06.2021 06:02 # mkcfc
    Ну и заебись

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