Джонсон считает "Челси" единственным реальным конкурентом "Сити"

Экс-защитник сборной Англии Глен Джонсон считает, что "Челси" — единственная команда, способная составить реальную конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Джонсон восхищается тем, какую работу проделал Томас Тухель после прихода на тренерский мостик "Челси", а также напоминает, что "синие" усилились Ромелу Лукаку.



А вот другую свою бывшую команду, "Ливерпуль", Джонсон затрудняется отнести к претендентам на титул в силу недостаточной глубины состава.



"Любая команда, которая хочет бросить вызов "Манчестер Сити", должна прибавить относительно прошлого сезона. Если кто и сможет навязать конкуренцию "Манчестер Сити", то это "Челси".



"Томас Тухель проделал потрясающую работу со своей великолепной молодой командой, а сейчас они добавили нападающего мирового уровня в лице Ромелу Лукаку. "Челси" будет реальной угрозой в этом сезоне".



"Ливерпуль" не обладает достаточной глубиной состава, чтобы соревноваться с "Манчестер Сити" и "Челси" в этом сезоне. Однако их группа из 15-16 игроков способна претендовать на победу в лиге, если они смогут оставаться в строю".



"Две-три травмы, и игра "Ливерпуля" значительно нарушится, тогда как "Манчестер Сити" и своим вторым составом попал бы в топ-6. Такого рода сила и глубина состава дадут о себе знать в поздние месяцы сезона", — цитирует Джонсона Daily Mail.