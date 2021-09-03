Эллардайс опасается, что сорвавшаяся покупка Кунде будет стоить "Челси" титула
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что сорвавшаяся покупка защитника "Севильи" Жюля Кунде может стоить "Челси" титула Премьер-Лиги.
На исходе летнего трансферного окна "Челси" уже расчистил место для Кунде, продав Курта Зума в "Вест Хэм", однако в последний момент "Севилья" заупрямилась и не отпустила Жюля к "синим".
Таким образом, оборона "Челси" не только не стала сильнее, а даже потеряла одного игрока — Зума мог бы быть полезным игроком ротации. Учитывая это, Эллардайс опасается, что "синие" рискуют оказаться в затруднительном положении в случае травм.
"Когда ты отпустил Зума и не обзавелся заменой, хотя они пытались купить Кунде, то это и есть причина, которая может помешать им выиграть титул".
"Это может стать решающим фактором, потому что в основе успеха их оборонительной игры в прошлом сезоне было высокое мастерство".
Фрэнку Лэмпарду не удалось это, но Тухель сразу же обнаружил мастерство и поставил оборонительную игру, и я думаю, в его период ни у кого не было статистики по игре в обороне лучше, за исключением "Манчестер Сити".
"Думаю, поэтому они и были так хороши. Поэтому они и выиграли Лигу Чемпионов".
"Но травмы в этой зоне могут усложнить жизнь, хотя теперь впереди у них есть Лукаку, способный добавить голов, которых им недоставало в прошлом году".
"Мне просто интересно, справятся ли они с травмами в центре обороны и кто будет страховать в этой зоне".
"Зума ушел, и молодой и подающий надежды Кунде виделся логичной заменой. Он показал себя большим мастером в Испании и заработал хорошую репутацию".
"Если бы они купили его, это было бы идеально. К сожалению, этого не случилось", — сообщил Эллардайс Sky Sports.
03.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Эолардайс кто это
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Зимой купят, как раз для финальной стадии.
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Тех защей ,которые есть сейчас должно хватить до зимы,а там купят кого нибудь ,если что!
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Так наш автобус и не сможет титул взять. Претендовать - да, но не более. Лучше уж пусть Сити выиграет титул, как настоящая атакующая команда, а не наш Челси, которого даже на Бридже возят мордой об газон часто
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Щленси лохонулся
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