Джеймс — только пятый за 12 лет игрок, который принес МЮ прибыль

Вингер Даниэль Джеймс — всего лишь пятый за последние 12 лет игрок, которого "Манчестер Юнайтед" продал дороже, чем купил.

В заключительные дни летнего трансферного окна "Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов. При этом два года назад Даниэль переходил к "красным дьяволам" из "Суонси" за 18 млн. фунтов.



Daily Express отмечает, что в последние годы клубу с "Олд Траффорд" очень редко удается сделать чистую прибыль на каком-либо игроке. Такие случаи буквально можно пересчитать по пальцам одной руки.



Предыдущий раз такое случалось в прошлом году, когда после успешной аренды "Рома" выкупила за 18.1 млн. фунтов у "Юнайтед" защитника Криса Смоллинга, который в 2010 переезжал в Манчестер за 7 млн. фунтов.



Чуть ранее, в 2018 году, полузащитник Дейли Блинд, стоивший клубу 13.8 млн. фунтов, вернулся назад в "Аякс" за 18.1 млн. фунтов.



Также "дьяволы" получили прибыль с нападающего Хавьера Эрнандеса (куплен за 6.5 млн. фунтов в 2010, продан за 9 млн. фунтов в 2015) и защитника Александера Бюттнера (куплен за 3.9 млн. фунтов в 2012, продан за 5.6 млн. фунтов в 2014).



Вот и все подобные случаи с момента рекордной продажи Криштиану Роналду в "Реал" в 2009 году.