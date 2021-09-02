Джеймс — только пятый за 12 лет игрок, который принес МЮ прибыль
Вингер Даниэль Джеймс — всего лишь пятый за последние 12 лет игрок, которого "Манчестер Юнайтед" продал дороже, чем купил.
В заключительные дни летнего трансферного окна "Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов. При этом два года назад Даниэль переходил к "красным дьяволам" из "Суонси" за 18 млн. фунтов.
Daily Express отмечает, что в последние годы клубу с "Олд Траффорд" очень редко удается сделать чистую прибыль на каком-либо игроке. Такие случаи буквально можно пересчитать по пальцам одной руки.
Предыдущий раз такое случалось в прошлом году, когда после успешной аренды "Рома" выкупила за 18.1 млн. фунтов у "Юнайтед" защитника Криса Смоллинга, который в 2010 переезжал в Манчестер за 7 млн. фунтов.
Чуть ранее, в 2018 году, полузащитник Дейли Блинд, стоивший клубу 13.8 млн. фунтов, вернулся назад в "Аякс" за 18.1 млн. фунтов.
Также "дьяволы" получили прибыль с нападающего Хавьера Эрнандеса (куплен за 6.5 млн. фунтов в 2010, продан за 9 млн. фунтов в 2015) и защитника Александера Бюттнера (куплен за 3.9 млн. фунтов в 2012, продан за 5.6 млн. фунтов в 2014).
Вот и все подобные случаи с момента рекордной продажи Криштиану Роналду в "Реал" в 2009 году.
02.09.2021 15:00
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Последние комментарии:
Только глоры считают Мю топ клубом, который уже около 10 ти лет ничего путевого не выигрывал. Какой нахуй топ клуб? Уровень Тоттенхэма, не больше
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Сейчас портовые полировщики пояснят, что футбол - это не бизнес.
Надо продать еды, чтобы купить поесть)))
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Предыдущий раз такое случалось в прошлом году, когда после успешной аренды "Рома" выкупила за 18.1 млн. фунтов у "Юнайтед" защитника Криса Смоллинга, который в 2010 переезжал в Манчестер за 7 млн. фунтов.
Чуть ранее, в 2018 году, полузащитник Дейли Блинд, стоивший клубу 13.8 млн. фунтов, вернулся назад в "Аякс" за 18.1 млн. фунтов.
Также "дьяволы" получили прибыль с нападающего Хавьера Эрнандеса (куплен за 6.5 млн. фунтов в 2010, продан за 9 млн. фунтов в 2015) и защитника Александера Бюттнера (куплен за 3.9 млн. фунтов в 2012, продан за 5.6 млн. фунтов в 2014).
Источник: http://fapl.ru/posts/88101/#reply
это все хорошо, но они за хлеб и воду в клубе находились?
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Логично. МЮ все таки топ , а не фарм клуб
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МЮ на продаже игроков никогда не зарабатывал.
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