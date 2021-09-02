Джеймс — только пятый за 12 лет игрок, который принес МЮ прибыль

Даниэль Джеймс Вингер Даниэль Джеймс — всего лишь пятый за последние 12 лет игрок, которого "Манчестер Юнайтед" продал дороже, чем купил.

В заключительные дни летнего трансферного окна "Юнайтед" продал Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов. При этом два года назад Даниэль переходил к "красным дьяволам" из "Суонси" за 18 млн. фунтов.

Daily Express отмечает, что в последние годы клубу с "Олд Траффорд" очень редко удается сделать чистую прибыль на каком-либо игроке. Такие случаи буквально можно пересчитать по пальцам одной руки.

Предыдущий раз такое случалось в прошлом году, когда после успешной аренды "Рома" выкупила за 18.1 млн. фунтов у "Юнайтед" защитника Криса Смоллинга, который в 2010 переезжал в Манчестер за 7 млн. фунтов.

Чуть ранее, в 2018 году, полузащитник Дейли Блинд, стоивший клубу 13.8 млн. фунтов, вернулся назад в "Аякс" за 18.1 млн. фунтов.

Также "дьяволы" получили прибыль с нападающего Хавьера Эрнандеса (куплен за 6.5 млн. фунтов в 2010, продан за 9 млн. фунтов в 2015) и защитника Александера Бюттнера (куплен за 3.9 млн. фунтов в 2012, продан за 5.6 млн. фунтов в 2014).

Вот и все подобные случаи с момента рекордной продажи Криштиану Роналду в "Реал" в 2009 году.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 15:00

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  1. j24081993 02.09.2021 15:37 # j24081993
    Только глоры считают Мю топ клубом, который уже около 10 ти лет ничего путевого не выигрывал. Какой нахуй топ клуб? Уровень Тоттенхэма, не больше

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  2. sellman 02.09.2021 15:37 # sellman
    Сейчас портовые полировщики пояснят, что футбол - это не бизнес.
    Надо продать еды, чтобы купить поесть)))

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  3. alexomck 02.09.2021 15:15 # alexomck
    Предыдущий раз такое случалось в прошлом году, когда после успешной аренды "Рома" выкупила за 18.1 млн. фунтов у "Юнайтед" защитника Криса Смоллинга, который в 2010 переезжал в Манчестер за 7 млн. фунтов.

    Чуть ранее, в 2018 году, полузащитник Дейли Блинд, стоивший клубу 13.8 млн. фунтов, вернулся назад в "Аякс" за 18.1 млн. фунтов.

    Также "дьяволы" получили прибыль с нападающего Хавьера Эрнандеса (куплен за 6.5 млн. фунтов в 2010, продан за 9 млн. фунтов в 2015) и защитника Александера Бюттнера (куплен за 3.9 млн. фунтов в 2012, продан за 5.6 млн. фунтов в 2014).

    Источник: http://fapl.ru/posts/88101/#reply

    это все хорошо, но они за хлеб и воду в клубе находились?

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  4. kagawa 02.09.2021 15:02 # kagawa
    Логично. МЮ все таки топ , а не фарм клуб

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  5. mancunia-planet 02.09.2021 15:01 # mancunia-planet
    МЮ на продаже игроков никогда не зарабатывал.

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