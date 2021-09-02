Как Даниэль Леви переиграл Харри Кейна

Харри Кейн остается в "Тоттенхэме" еще минимум на один сезон, несмотря на большое желание форварда сборной Англии перебраться в клуб из Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити" был готов отдать за Кейна свыше 100 миллионов фунтов, но президент "шпор" Даниэль Леви не собирался отпускать своего лучшего игрока — в особенности к конкуренту. Рассмотрим причины стойкости позиций Леви и то, чего ждать от Харри в дальнейшем.

Харри Кейн думал, что начал игру в покер с Даниэлем Леви, но оказалось, что президент "Тоттенхэма" даже не брал в руки карты, которые раздали с подачи форварда "шпор" представители "Манчестер Сити". Все ждали, что в последние дни трансферного окна нас ждет напряженная игра, но проблема Кейна и "Сити" был в том, что Леви даже не планировал подходить к столу.



Леви понимал, что чувствует его звездный форвард. Он знал, что тот хочет уйти. Он знал, что Кейн чувствует, что клубу не достает амбиций. Леви знал, что все готово для того, чтобы Кейн перешел в "Сити". Но Леви просто было все равно. Кейн не продается и точка.



Когда Кейн подтвердил, что остается в "Тоттенхэме" в своем специальном заявлении в твиттере, это могло застать врасплох многих экспертов и болельщиков, но не Леви. Он совершенно точно знал, что Кейн продолжит играть за клуб, который ему так дорог, и отдаваться на все 100%. Наверное, именно порядочность Харри сыграла с ним злую шутку в данном случае. Будь на его месте другой игрок, позиция Леви могла быть не такой уверенной.



Желание Кейна перебраться на "Этихад" не имело ничего общего с деньгами — он еще не в том возрасте, чтобы ставить деньги во главу угла в своей карьере, хотя его заплата в "Сити" могла бы увеличиться в три-четыре раза по сравнению с нынешним окладом в "Тоттенхэме". Капитан сборной Англии не скрывал того, что хочет принять новый вызов и бороться за трофеи. Дело не в том, что он больше не любил "Тоттенхэм", а в том, что хотел выигрывать трофеи, к которым "шпоры" сейчас далеки. Это был просто вопрос амбиций, но не эмоций.



Когда Кейн покинул кабинет Леви после встречи перед началом сезона 2020/21, он был уверен, что "Тоттенхэм" согласится продать его, если клуб по итогам чемпионата не попадет в топ-4 или не выиграет трофей. "Тоттенхэм" закончил сезон с пустыми руками, к Кейну не было никаких претензий, поэтому он и посчитал, что Леви нарушил свое обещание. Но глава "шпор" помнит эти переговоры летом 2020 совершенно иначе.



Леви мог продать Кейна этим летом, но только в заграничный клуб. Продавать его кому-то из соперников по Премьер-Лиге? Без шансов. Проблема для капитана сборной Англии заключалась в том, что этим летом большие деньги могли тратить только английские клубы, и интереса к его персоне из-за границы не было. Возможно, виной тому был пандемия или финансовые проблемы двух испанских суперклубов, которые могли себе позволить покупку Кейна ранее.



"Барселона" давно проявляет интерес к Кейну, но пребывает на грани банкротства. Мадридский "Реал" мог себе позволить этим летом одного крутого игрока, но предпочел сосредоточиться на Килиане Мбаппе — и и не преуспел.



Первое предложение "Сити" было практически унизительным для "Тоттенхэма" (75 млн. фунтов), но Леви одинаково холодно принял и следующие предложения, если они вообще были. История говорит нам о том, что Даниэль Леви — последний человек, у которого можно что-то выторговать, но в данном случае он даже не планировал изучать те предложения, что могли последовать от "Сити".



Официальные источники "Тоттенхэма" были непреклонны — "Сити" не сделал ни одного официального предложения. Это заставляет усомниться в том, что чемпионы всерьез рассматривали возможность подписания Кейна, понимая позицию Леви.



Леви не был доволен поведением Харри Кейна, но он всегда понимал, что форвард не сможет пойти до конца в своем желании устроить забастовку. В итоге Даниэль оказался прав — буря в стакане воды завершилась даже раньше, чем он мог предполагать. Что же произойдет дальше? "Тоттенхэму" удалось удержать игрока, наличие которого сохраняет шансы финишировать в топ-4, но будет ли Кейн играть с прежним желанием и мотивацией?



Кто знает, может удачный сезон заставит Кейна передумать и подписать новый контракт? Но очевидно, что в этот раз Харри не будет заключать никаких "джентльменских договоренностей" с Леви, а настоит на прописанной четкой сумме отступных в новом соглашении. Сейчас же у него есть чуть меньше трех лет по действующему контракту с клубом, и Леви теоретически может продать Кейна по выгодной цене и следующим летом.



Этим летом "Сити" было сложно продолжать торговлю, если она действительно велась. "Горожане" купили за 100 миллионов Грилиша и не смогли продать Бернарду Силву или кого-то другого из игроков, которые могли бы пополнить казну и немного скрасить не самую радужную картину по финансовому фейр-плей. К тому же решимость самого Кейна идти до конца была под вопросом.



Насколько велика в данном случае победа Леви? Мы на самом деле не знаем, предлагали ли "горожане" 150 миллионов и готовы ли были вообще заплатить такую сумму, второй раз за лето перекрыв британский трансферный рекорд. Интерес к персоне Роналду со стороны "Сити" говорит о том, что покупка нового форварда была в планах клуба, но тот факт, что "горожане" не пошли до конца и тут говорит о том, что это желание не было жгучим.



Одно из мнений заключается в том, что Леви снова продемонстрировал свою невосприимчивость к давлению, твердую решимость делать то, что, по его мнению, будет лучшим для клуба. Но этот бой на самом деле Леви выиграл ранее, когда смог подписать контракт с Кейном без прописанной в нем суммы отступных. Было уже много насмешек над "джентльменским соглашением" между Леви и Кейном, и, честно говоря, Харри поступил глупо, поверив на слово такому прожженному дельцу, как Леви.



Кейн преследовал две цели: он хотел уехать в "Сити", но вдобавок он хотел уйти по возможности красиво, так как репутация для него — не пустой звук. Кейн мог подать прошение о трансфере, но он уже и так зашел очень далеко как для себя, пропустив ряд тренировок. Даже недельная задержка в отпуске, по версии Кейна, была санкционирована клубом, но мы об этом ничего не услышали.



Не стоит забывать и о том, что, уверенно отстояв Кейна, Леви значительно укрепил свою репутацию, которая получил несколько ударов этим летом и ранее, когда Даниэль уволил Моуриньо посреди сезона и долго не мог найти подходящего менеджера для команды.



Леви обманул Кейна? Только он и Харри могут наверняка знать, о чем именно они договаривались прошлым летом. Также мы можем только догадываться достаточно ли сделал "Сити", чтобы заполучить Кейна. В конце концов, заявление Харри о том, что он остается, могло быть вызвано и пониманием того, что намерения "горожан" не очень-то серьезны.



Не исключено, что эта сага получит свое продолжение следующим летом, и тогда позиции Леви не будут такими крепкими, но здесь и сейчас он добился того, чего хотел. Харри Кейн — настоящий профессионал, что он доказал уже в первой игре после окончания "бунта". Для Кейна клуб и его репутация слишком важны, чтобы опускаться до крайних мер, но осадочек у него, безусловно, остался. Он получил важный жизненный урок и в дальнейшем не допустит никаких "джентльменских" соглашений с человеком, который в первую очередь — бухгалтер, а уже потом — футбольный человек.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru