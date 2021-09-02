Махрез рассказал, что некоторым игрокам "Сити" "на*рать на матчи других команд"

Рияд Махрез Вингер Рияд Махрез раскритиковал своих партнеров по "Манчестер Сити", которые мало интересуются футболом и не смотрят матчи других команд.

"Парни в "Сити" не смотрят матчи других команд по телевизору. Им на*рать на это".

"Довольно часто я слышу, как кто-то в раздевалке спрашивает другого: "А как там сыграли во вчерашнем матче?"

"Я даже не знаю, что и сказать. Это может быть полуфинал Лиги Чемпионов. Если ты футболист, ты не должен приходить утром и спрашивать результат вчерашнего матча".

"У меня есть друзья среди футболистов, которым не нравится футбол. Они играют, потому что обязаны и потому что здесь крутятся большие деньги".

"Для меня же футбол — это страсть. Я приближаюсь к концу своей карьеры. Я спрашиваю себя, какое место я займу в мировом футболе. Если честно, это единственное, о чем я думаю", — цитирует Махреза Daily Star.


Метки Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 686

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gandalf 02.09.2021 00:41 # gandalf
    Я спрашиваю себя, какое место я займу в мировом футболе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88091/

    нифуя он фелософ

    (ответить)

  2. slash-lfc 02.09.2021 00:17 # slash-lfc
    Ибо КОРОЛЯМ поxуй кого е6ать

    (ответить)

  3. c-h-e-l-s-i-best 02.09.2021 00:14 # c-h-e-l-s-i-best
    Все верно, КОРОЛИ всегда играют от себя, им это не нужно.

    Это всякому гавну автобусному из синей помойки - там да, ушастый тухлый всю ночь матчи перед игрой смотрит, чтобы решить, 5 защитников сегодня поставить или 6.

    (ответить)

  4. true-manc 02.09.2021 00:11 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. recyjoed 02.09.2021 00:10 # recyjoed
    Даже забыл про этого игрока. Напомнил о себе, гад

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: