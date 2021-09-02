Махрез рассказал, что некоторым игрокам "Сити" "на*рать на матчи других команд"

Вингер Рияд Махрез раскритиковал своих партнеров по "Манчестер Сити", которые мало интересуются футболом и не смотрят матчи других команд.

"Парни в "Сити" не смотрят матчи других команд по телевизору. Им на*рать на это".



"Довольно часто я слышу, как кто-то в раздевалке спрашивает другого: "А как там сыграли во вчерашнем матче?"



"Я даже не знаю, что и сказать. Это может быть полуфинал Лиги Чемпионов. Если ты футболист, ты не должен приходить утром и спрашивать результат вчерашнего матча".



"У меня есть друзья среди футболистов, которым не нравится футбол. Они играют, потому что обязаны и потому что здесь крутятся большие деньги".



"Для меня же футбол — это страсть. Я приближаюсь к концу своей карьеры. Я спрашиваю себя, какое место я займу в мировом футболе. Если честно, это единственное, о чем я думаю", — цитирует Махреза Daily Star.