Махрез рассказал, что некоторым игрокам "Сити" "на*рать на матчи других команд"
Вингер Рияд Махрез раскритиковал своих партнеров по "Манчестер Сити", которые мало интересуются футболом и не смотрят матчи других команд.
"Парни в "Сити" не смотрят матчи других команд по телевизору. Им на*рать на это".
"Довольно часто я слышу, как кто-то в раздевалке спрашивает другого: "А как там сыграли во вчерашнем матче?"
"Я даже не знаю, что и сказать. Это может быть полуфинал Лиги Чемпионов. Если ты футболист, ты не должен приходить утром и спрашивать результат вчерашнего матча".
"У меня есть друзья среди футболистов, которым не нравится футбол. Они играют, потому что обязаны и потому что здесь крутятся большие деньги".
"Для меня же футбол — это страсть. Я приближаюсь к концу своей карьеры. Я спрашиваю себя, какое место я займу в мировом футболе. Если честно, это единственное, о чем я думаю", — цитирует Махреза Daily Star.
02.09.2021 00:05
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Я спрашиваю себя, какое место я займу в мировом футболе.
Источник: http://fapl.ru/posts/88091/
нифуя он фелософ
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Ибо КОРОЛЯМ поxуй кого е6ать
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Все верно, КОРОЛИ всегда играют от себя, им это не нужно.
Это всякому гавну автобусному из синей помойки - там да, ушастый тухлый всю ночь матчи перед игрой смотрит, чтобы решить, 5 защитников сегодня поставить или 6.
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КОРОЛИ!!!
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Даже забыл про этого игрока. Напомнил о себе, гад
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