Мерсон ожидает, что "Арсенал" финиширует в середине таблицы
Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что этот сезон "канониры" завершат в середине таблицы Премьер-Лиги.
На международный перерыв "Арсенал" ушел, проиграв три первых матча в сезоне с общим счетом 0:9 и занимая последнее место в таблице.
Мерсон уверен, что команда Микеля Артеты улучшит свою позицию, но в борьбу за путевки в еврокубки не вмешается.
"В данный момент "Арсенал" является командой-середняком. Если они вдруг финишируют пятыми или шестыми, значит они прыгнули выше своей головы. 10-е место — самое то для них", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.
Также Пол подверг критике деятельность технического директора "канониров" Эду.
"Даже я справился бы с трансферами лучше. Я серьезно — я бы мог совмещать работу на телевидении с работой в клубе".
"Думаю, сезон по-настоящему начнется для них после международного перерыва. Их ждут матчи, которые можно и нужно выигрывать".
"У Микеля Артеты есть время до перерыва в октябре — если они не прибавят к тому времени, он окажется под давлением. Когда тратишь такого рода деньги, игроки обязаны проявить себя", — добавил Мерсон.
01.09.2021 15:00
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Если они вдруг финишируют пятыми или шестыми, значит они прыгнули выше своей головы.
Источник: http://fapl.ru/posts/88081/
и что такого невероятного в финише на 6 месте? топ-5 всем понятна сейчас - Сити, ЛФК, МЮ, Шпоры и Челси, а дальше каша из клубов.
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Всем это очевидно, кроме в рот вые6аных гомогуннеров которые до сих пор думают что никчёмный аснл будет бороться за медали.
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не вижу никакой новости в этом
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