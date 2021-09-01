Мерсон ожидает, что "Арсенал" финиширует в середине таблицы

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что этот сезон "канониры" завершат в середине таблицы Премьер-Лиги.

На международный перерыв "Арсенал" ушел, проиграв три первых матча в сезоне с общим счетом 0:9 и занимая последнее место в таблице.



Мерсон уверен, что команда Микеля Артеты улучшит свою позицию, но в борьбу за путевки в еврокубки не вмешается.



"В данный момент "Арсенал" является командой-середняком. Если они вдруг финишируют пятыми или шестыми, значит они прыгнули выше своей головы. 10-е место — самое то для них", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.



Также Пол подверг критике деятельность технического директора "канониров" Эду.



"Даже я справился бы с трансферами лучше. Я серьезно — я бы мог совмещать работу на телевидении с работой в клубе".



"Думаю, сезон по-настоящему начнется для них после международного перерыва. Их ждут матчи, которые можно и нужно выигрывать".



"У Микеля Артеты есть время до перерыва в октябре — если они не прибавят к тому времени, он окажется под давлением. Когда тратишь такого рода деньги, игроки обязаны проявить себя", — добавил Мерсон.