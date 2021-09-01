Мерсон ожидает, что "Арсенал" финиширует в середине таблицы

Пол Мерсон Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что этот сезон "канониры" завершат в середине таблицы Премьер-Лиги.

На международный перерыв "Арсенал" ушел, проиграв три первых матча в сезоне с общим счетом 0:9 и занимая последнее место в таблице.

Мерсон уверен, что команда Микеля Артеты улучшит свою позицию, но в борьбу за путевки в еврокубки не вмешается.

"В данный момент "Арсенал" является командой-середняком. Если они вдруг финишируют пятыми или шестыми, значит они прыгнули выше своей головы. 10-е место — самое то для них", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.

Также Пол подверг критике деятельность технического директора "канониров" Эду.

"Даже я справился бы с трансферами лучше. Я серьезно — я бы мог совмещать работу на телевидении с работой в клубе".

"Думаю, сезон по-настоящему начнется для них после международного перерыва. Их ждут матчи, которые можно и нужно выигрывать".

"У Микеля Артеты есть время до перерыва в октябре — если они не прибавят к тому времени, он окажется под давлением. Когда тратишь такого рода деньги, игроки обязаны проявить себя", — добавил Мерсон.


Метки Арсенал, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 15:00

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  1. alexomck 01.09.2021 15:47 # alexomck
    Если они вдруг финишируют пятыми или шестыми, значит они прыгнули выше своей головы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88081/

    и что такого невероятного в финише на 6 месте? топ-5 всем понятна сейчас - Сити, ЛФК, МЮ, Шпоры и Челси, а дальше каша из клубов.

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  2. chelsea88 01.09.2021 15:19 # chelsea88
    Всем это очевидно, кроме в рот вые6аных гомогуннеров которые до сих пор думают что никчёмный аснл будет бороться за медали.

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  3. blueswin 01.09.2021 15:01 # blueswin
    не вижу никакой новости в этом

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